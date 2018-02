[{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eddig 84 pártot vettek nyilvántartásba. ","shortLead":"Eddig 84 pártot vettek nyilvántartásba. ","id":"20180209_Mar_most_tobb_part_indulna_a_valasztasokon_mint_legutobb","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33625e-f384-43c6-993f-f766082917fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_Mar_most_tobb_part_indulna_a_valasztasokon_mint_legutobb","timestamp":"2018. február. 09. 15:44","title":"Már most több párt indulna a választásokon, mint legutóbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036ec168-c8c6-4ba3-8476-ed9d0f346641","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára. Az írásokat – mindennap egyet – színészek tolmácsolásában láthatjuk itt a hvg.hu-n is. A mai epizódban Péterfy Gergely és Zsigmond Emőke repít vissza minket a nyolcvanas évekbe.","shortLead":"Kortárs írókat kért fel az Örkény Színház, hogy írjanak egy rövid szöveget az Élő Írók Társasága projekt számára...","id":"20180210_Peterfy_Gergely_Zsigmond_Emoke_Elo_irok_tarsasaga_20_resz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=036ec168-c8c6-4ba3-8476-ed9d0f346641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7932c3d1-13d6-42d0-936d-885eddeca7ee","keywords":null,"link":"/kultura/20180210_Peterfy_Gergely_Zsigmond_Emoke_Elo_irok_tarsasaga_20_resz","timestamp":"2018. február. 10. 11:22","title":"Péterfy Gergely: \"Emlékeztek? Ötven forintból be lehetett rúgni!\" - Élő írók társasága 20. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94af458-fd3c-4b56-9ca5-a1ddd9e9f184","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A szocialisták pénteki választmányi ülésén nagy többséggel szavazták meg Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltségét – értesült a hvg.hu.","shortLead":"A szocialisták pénteki választmányi ülésén nagy többséggel szavazták meg Karácsony Gergely miniszterelnök-jelöltségét –...","id":"20180209_Fodor_Gabor_nem_kap_befuto_helyet_az_MSZPvel_kozos_listan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e94af458-fd3c-4b56-9ca5-a1ddd9e9f184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2beb560-f5da-4236-a0aa-a01e2a8e7abe","keywords":null,"link":"/itthon/20180209_Fodor_Gabor_nem_kap_befuto_helyet_az_MSZPvel_kozos_listan","timestamp":"2018. február. 09. 19:46","title":"Fodor Gábor nem kap befutó helyet az MSZP-vel közös listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2cd033-e3b1-4b53-942c-8e52067ba768","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Rövid időn belül megszülethet a megállapodás a taxik áremeléséről az Országos Taxisszövetség és a főváros között – írta a Magyar Nemzet. A tervek szerint 10-15 százalékkal magasabb díjakat alkalmaznának.\r

","shortLead":"Szaúd-Arábia legfőbb vallási testületének egyik tagja tett fontos kijelentést egy tévéműsorban a muszlim nők...","id":"20180210_ha_minden_igaz_elfelejthetik_a_hosszu_fekete_ruhat_az_arab_nok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1015e4e0-d92a-46fe-87b1-0274dc57d77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327339fb-4ffb-4c6a-9858-2d8956df421d","keywords":null,"link":"/vilag/20180210_ha_minden_igaz_elfelejthetik_a_hosszu_fekete_ruhat_az_arab_nok","timestamp":"2018. február. 10. 21:47","title":"Ha minden igaz, elfelejthetik a hosszú, fekete ruhát az arab nők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36bc3e9b-5a93-48b2-bae3-74ddc50cb4b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm bejelentette, hogy partnerségre lép a legnagyobb távközlési szolgáltatókkal, emellett több mint egy tucat gyártónak adja át Snapdragon X50 modemjét. Beköszönt az 5G korszak.","shortLead":"A Qualcomm bejelentette, hogy partnerségre lép a legnagyobb távközlési szolgáltatókkal, emellett több mint egy tucat...","id":"20180210_qualcomm_megallapodas_vezeto_oemekkel_snapdragon_x50_modemek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36bc3e9b-5a93-48b2-bae3-74ddc50cb4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd9bc6a-5875-4872-aa9e-d065652de259","keywords":null,"link":"/tudomany/20180210_qualcomm_megallapodas_vezeto_oemekkel_snapdragon_x50_modemek","timestamp":"2018. február. 10. 17:00","title":"Pillanatok alatt letölthet mindent: jövőre tényleg jönnek az 5G-s telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pénteken tovább gyengült a hazai deviza.","shortLead":"Pénteken tovább gyengült a hazai deviza.","id":"20180209_Ujabb_melyponton_a_forint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0e62b8-7426-4e60-9d18-a28d8f7713c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180209_Ujabb_melyponton_a_forint","timestamp":"2018. február. 09. 13:47","title":"Idei mélypontra esett a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753f9aec-a1e0-481e-ac4c-ca39c7cd75a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lányt a nizzai terrortámadás utáni Facebook-posztjai miatt kritizálták. ","shortLead":"A lányt a nizzai terrortámadás utáni Facebook-posztjai miatt kritizálták. ","id":"20180209_Hiaba_gyonyoru_a_hangja_otthagyta_a_francia_Voiceot_az_ot_ert_kiritikak_miatt_egy_muszlim_lany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=753f9aec-a1e0-481e-ac4c-ca39c7cd75a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82206775-65ca-4419-968c-3b2edbed5231","keywords":null,"link":"/kultura/20180209_Hiaba_gyonyoru_a_hangja_otthagyta_a_francia_Voiceot_az_ot_ert_kiritikak_miatt_egy_muszlim_lany","timestamp":"2018. február. 09. 16:35","title":"Hiába gyönyörű a hangja, otthagyta a francia Voice-ot az őt ért kritikák miatt egy muszlim lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]