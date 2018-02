[{"available":true,"c_guid":"5d4f9e71-c4ff-4c22-8c51-820247de37a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olaszok igazából eddig sem törődtek nagyon azzal, hogy csak a hivatalos bemutatón lehessen látni, szinte mindent tudni már a kocsiról. Most egy újabb nagyon fontos részlete, a hangja is megvan. ","shortLead":"Az olaszok igazából eddig sem törődtek nagyon azzal, hogy csak a hivatalos bemutatón lehessen látni, szinte mindent...","id":"20180213_Ferrari_488_GTO_hangja__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d4f9e71-c4ff-4c22-8c51-820247de37a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b606814b-8b40-491c-8f1c-3fc92e59544c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180213_Ferrari_488_GTO_hangja__video","timestamp":"2018. február. 14. 09:29","title":"Első hivatalos videóján gyakorlatilag berobban a legújabb Ferrari, a 488 GTO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8599c5c-153b-4433-8879-661eac3328bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Börtönbüntetést kiszabását javasolja a hajdúszoboszlói asszony ügyében az ügyészség.","shortLead":"Börtönbüntetést kiszabását javasolja a hajdúszoboszlói asszony ügyében az ügyészség.","id":"20180214_Az_idosotthon_lakoinak_temetesre_felretett_penzeit_is_elsikkasztotta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8599c5c-153b-4433-8879-661eac3328bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb022c0-927e-419f-93f0-ddb61202890a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180214_Az_idosotthon_lakoinak_temetesre_felretett_penzeit_is_elsikkasztotta","timestamp":"2018. február. 14. 08:24","title":"Az idősotthon lakóinak temetésre félretett pénzeit is elsikkasztotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi jogászt korábban az MSZP-vel is szóba hozták.","shortLead":"A nemzetközi jogászt korábban az MSZP-vel is szóba hozták.","id":"20180212_Lattmann_Tamas_a_Kisgazdak_miniszterelnokjeloltje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b60f3668-517a-42eb-b029-74b2391547f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc339515-c1a9-4c3d-b6be-6088350ded43","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Lattmann_Tamas_a_Kisgazdak_miniszterelnokjeloltje","timestamp":"2018. február. 12. 15:47","title":"Lattmann Tamás a kisgazdák miniszterelnök-jelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A netes hirdetések jelentős részében valószínűleg lopott tűzifát árulnak vagy az eladók próbálják valamilyen trükkel megkárosítani a vevőket.","shortLead":"A netes hirdetések jelentős részében valószínűleg lopott tűzifát árulnak vagy az eladók próbálják valamilyen trükkel...","id":"20180214_a_nebih_toroltette_a_tuzifahirdetesek_70_szazalekat_a_jofogason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14ced7b-edd1-44e6-a39a-ff46d7153d34","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_a_nebih_toroltette_a_tuzifahirdetesek_70_szazalekat_a_jofogason","timestamp":"2018. február. 14. 10:14","title":"A Nébih töröltette a tűzifahirdetések 70 százalékát a Jófogáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78baf20d-fa5b-4c68-a83f-98a5c5125275","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Fred Vergnoux állítólag ugyanolyan szélsőséges, mint Tusup, nem könnyű eset, de kiváló szakember. ","shortLead":"Fred Vergnoux állítólag ugyanolyan szélsőséges, mint Tusup, nem könnyű eset, de kiváló szakember. ","id":"20180214_Megvan_Tusup_utodja_Francia_sztaredzovel_hoztak_hirbe_Hosszu_Katinkat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78baf20d-fa5b-4c68-a83f-98a5c5125275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b403e994-33a0-4cf6-9c34-fde66985e2e9","keywords":null,"link":"/sport/20180214_Megvan_Tusup_utodja_Francia_sztaredzovel_hoztak_hirbe_Hosszu_Katinkat","timestamp":"2018. február. 14. 08:15","title":"Megvan Tusup utódja? Francia sztáredzővel hozták hírbe Hosszú Katinkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e985f20-9b5d-4e84-93ad-6ca3f287cdcc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor és Burján Csaba az 5000 méteres váltóban a futamuk második helyén végzett, így a döntőbe jutott. ","shortLead":"Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor és Burján Csaba az 5000 méteres váltóban a futamuk második helyén...","id":"20180213_igy_suhant_be_a_dontobe_a_magyar_ferfi_gyorskorcsolya_valogatott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e985f20-9b5d-4e84-93ad-6ca3f287cdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dece991-c932-4504-8f9a-83d5bfc4b9f3","keywords":null,"link":"/sport/20180213_igy_suhant_be_a_dontobe_a_magyar_ferfi_gyorskorcsolya_valogatott","timestamp":"2018. február. 13. 14:59","title":"Így suhant be a döntőbe a magyar férfi gyorskorcsolya-válogatott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4547679-5cd4-4ccd-8301-a0eba64b3ab2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gyuláról indult kampány célja, hogy a szakemberek bebizonyítsák, a kórházakban is lehet jó minőségű ételeket fogyasztani. ","shortLead":"A Gyuláról indult kampány célja, hogy a szakemberek bebizonyítsák, a kórházakban is lehet jó minőségű ételeket...","id":"20180213_Kampany_indult_a_fortelmes_korhazi_kosztok_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4547679-5cd4-4ccd-8301-a0eba64b3ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c54144ca-7aeb-4cca-a7b8-738761ff1e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180213_Kampany_indult_a_fortelmes_korhazi_kosztok_ellen","timestamp":"2018. február. 13. 20:30","title":"Kampány indult a förtelmes kórházi kosztok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudta a Fidesz betartani a saját maga által hozott plakáttörvényt, ezért az Együtt feljelenti, ál a párt közleményében. A párt bemártja Orbánékat az ÁSZ-nál is.\r

\r

l","shortLead":"Nem tudta a Fidesz betartani a saját maga által hozott plakáttörvényt, ezért az Együtt feljelenti, ál a párt...","id":"20180212_Feljelenti_az_Egyutt_a_Fideszt_a_plakattorveny_megsertesenek_gyanuja_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=972039fc-1211-4b12-8b2b-9c22ae04fc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb8e60f-9805-4150-9875-73e2af10f42c","keywords":null,"link":"/itthon/20180212_Feljelenti_az_Egyutt_a_Fideszt_a_plakattorveny_megsertesenek_gyanuja_miatt","timestamp":"2018. február. 12. 14:36","title":"Feljelenti az Együtt a Fideszt a plakáttörvény megsértésének gyanúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]