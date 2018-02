Ahogy mozognak a részvényárak, úgy változik egy-egy cég értéke. A legfrissebb adatok szerint – írja a The Seattle Times – a világ legértékesebb cége (nem túl nagy meglepetésre) továbbra is az Apple. Az értéke most 849,2 milliárd dollár.

A sorban az Alphabet (Google) következik 744,8 milliárd dolláros értékkel. Mivel az Amazon-részvények értéke 2,6 százalékkal emelkedett a héten, a cég értéke 702,5 milliárd dollárra nőtt, és ezzel a világ harmadik legértékesebb vállalatává vált, egyúttal letaszította a dobogó alsó fokáról a Microsoftot, amelyik jelenleg 699,2 milliárd dollárt ér.

© Love My Echo

Az elemzők szerint e négyesfogatból két cég áll a legközelebb ahhoz, hogy ezermilliárd dolláros értékűvé váljon: az Apple és a Microsoft. Az Apple-nél már erre az évre jósolták e mérföldkő elérését, azonban a jubileumi iPhone nem váltotta be teljesen a hozzá fűzött reményeket. De az szinte biztos, hogy valamelyik következő évben már többet fog érni egybillió dollárnál, amiben szerepet játszhatnak majd az idei iPhone-ok, sőt az is, ha egy megfizethetőbb iPhone is piacra kerül, amelyre frissíthetik a felhasználók régebbi modelljeiket.

A Microsoft esetében az Office 365 és a felhőszolgáltatások (pl. Azure) jelenthetik a hajtóerőt, ennek részleteiről itt olvashatnak.