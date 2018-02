[{"available":true,"c_guid":"ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Külföldi gazdasági és politikai érdekcsoportok Soros György vezetésével gyenge és zsarolható kormányt szeretnének Magyarországon – jelentette ki a Magyar Idők információi szerint Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz-KDNP országgyűlési frakciószövetség visegrádi kihelyezett ülésén, szerda este. Hozzátette: \"Magyarország kormánya ma nem zsarolható, függetlenek vagyunk\". ","shortLead":"Külföldi gazdasági és politikai érdekcsoportok Soros György vezetésével gyenge és zsarolható kormányt szeretnének...","id":"20180214_orban_visegrad_frakcioszovetseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6daec34-b5a9-4d05-a537-ac94b8e3c0ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180214_orban_visegrad_frakcioszovetseg","timestamp":"2018. február. 14. 21:00","title":"Orbán: Az ellenzéktől csak gyűlöletkampányra lehet számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26b703c-9936-4cfd-ae33-5a1cba2333d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint húsz családnak kellett elhagynia az otthonát az olasz fővárosban, miután métereket süllyedt a házuk előtt az utca. A földcsuszamlás több autót is magával vitt.","shortLead":"Több mint húsz családnak kellett elhagynia az otthonát az olasz fővárosban, miután métereket süllyedt a házuk előtt...","id":"20180215_elnyelt_a_folt_egy_fel_utcat_romaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b26b703c-9936-4cfd-ae33-5a1cba2333d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd576701-bf8f-4e08-97bf-c9823bc5f277","keywords":null,"link":"/vilag/20180215_elnyelt_a_folt_egy_fel_utcat_romaban","timestamp":"2018. február. 15. 15:04","title":"Elnyelt a föld egy fél utcát Rómában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c5e8f07-ba70-4179-917e-dc7efc07a949","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Elefanten házicipők két változatával akadt gond. ","shortLead":"Az Elefanten házicipők két változatával akadt gond. ","id":"20180214_gyerekcipot_hiv_vissza_a_deichmann","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c5e8f07-ba70-4179-917e-dc7efc07a949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea5a5b-a73d-4778-a53b-0609b830fa92","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_gyerekcipot_hiv_vissza_a_deichmann","timestamp":"2018. február. 14. 20:20","title":"Gyerekcipőt hív vissza a Deichmann","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e266634-8642-4b8e-9d68-7b975bf5885c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nőttek a termelői árak, többe fog kerülni a kenyér, a gyümölcs, a tejtermékek. Az alma és a tojás drasztikusan drágult.","shortLead":"Nőttek a termelői árak, többe fog kerülni a kenyér, a gyümölcs, a tejtermékek. Az alma és a tojás drasztikusan drágult.","id":"20180215_Tobb_penzt_vigyen_magaval_ha_boltba_megy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e266634-8642-4b8e-9d68-7b975bf5885c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fc6221-969b-4f95-b48c-3b578ce637a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180215_Tobb_penzt_vigyen_magaval_ha_boltba_megy","timestamp":"2018. február. 15. 10:07","title":"Több pénzt vigyen magával, ha boltba megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8e2fa1a-9da7-4a65-8fa1-637f81040ec1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elnök után az emberei is bukhatnak. ","shortLead":"Az elnök után az emberei is bukhatnak. ","id":"20180214_Lecsaptak_a_delafrikai_Meszaros_Lorincekre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8e2fa1a-9da7-4a65-8fa1-637f81040ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39a5bc8c-9593-4032-ab4f-a914d1f3248c","keywords":null,"link":"/kkv/20180214_Lecsaptak_a_delafrikai_Meszaros_Lorincekre","timestamp":"2018. február. 14. 11:26","title":"Lecsaptak a dél-afrikai Mészáros Lőrincekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4855a406-fdd3-455d-8f96-983bffe9a884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hollandiában a Kia sofőrje nem akarta elengedni a mögötte szirénázó mentőautót, ahol pedig kikerülhette volna őt a rohamkocsi, ott ráhúzta a kormányt a mentőre.","shortLead":"Hollandiában a Kia sofőrje nem akarta elengedni a mögötte szirénázó mentőautót, ahol pedig kikerülhette volna őt...","id":"20180216_mentoauto_kia_balesetveszely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4855a406-fdd3-455d-8f96-983bffe9a884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24827526-4939-4acc-8593-41acd3264dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180216_mentoauto_kia_balesetveszely","timestamp":"2018. február. 16. 04:01","title":"Szirénázó mentőautóra húzta rá a kormányt a Kia sofőrje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f59283-56a4-4c2c-bf42-d80010fa898b","c_author":"Bauer Tamás ","category":"itthon","description":"Nem a határon túliak ügyét engedtük át a jobboldalnak, csak a nacionalista ábrándkergetést. Bauer Tamás írása.","shortLead":"Nem a határon túliak ügyét engedtük át a jobboldalnak, csak a nacionalista ábrándkergetést. Bauer Tamás írása.","id":"20180216_Az_atengedett_nemzetegyesites","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f59283-56a4-4c2c-bf42-d80010fa898b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae54da-6e5a-49ab-9cea-9cb3c452c4c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180216_Az_atengedett_nemzetegyesites","timestamp":"2018. február. 16. 10:55","title":"Az átengedett nemzetegyesítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2568d278-5e5e-411c-b658-d3ad7f395b90","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A 2017. októberi viharkár utáni mezőgazdasági jövedelempótló támogatást holnaptól kezdődően március 15-ig lehet kérelmezni. 100 millió forinton kell osztozkodni.","shortLead":"A 2017. októberi viharkár utáni mezőgazdasági jövedelempótló támogatást holnaptól kezdődően március 15-ig lehet...","id":"20180214_Szukre_szabtak_az_oktoberi_viharkar_utan_igenyelheto_tamogatast_koran_keljen_holnap_aki_igenyelni_szeretne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2568d278-5e5e-411c-b658-d3ad7f395b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f853508-389e-4c03-993a-8944490cdc5a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180214_Szukre_szabtak_az_oktoberi_viharkar_utan_igenyelheto_tamogatast_koran_keljen_holnap_aki_igenyelni_szeretne","timestamp":"2018. február. 14. 14:17","title":"Szűkre szabták az októberi viharkár után igényelhető támogatást, korán keljen holnap, aki igényelni szeretné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]