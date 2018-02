[{"available":true,"c_guid":"793f111d-8f27-43c0-b79e-2898ab0c02b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A román sofőr nem tudta meggyőzni a rendőröket, hogy minden rendben van az autóval.","shortLead":"A román sofőr nem tudta meggyőzni a rendőröket, hogy minden rendben van az autóval.","id":"20180219_lopott_auto_mercedes_kiszombor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=793f111d-8f27-43c0-b79e-2898ab0c02b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d499b38-5da8-4601-b3ef-a9d963622d8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180219_lopott_auto_mercedes_kiszombor","timestamp":"2018. február. 19. 09:16","title":"Rögtön kiszúrták a rendőrök, hogy ennél a Mercedesnél nem stimmel Nick Thorpe már közel 30 éve tudósítja a világot a magyarországi eseményekről a BBC munkatársaként. A BBC tudósítójának ugyanaz jutott eszébe Magyarországon, mint 30 évvel ezelőtt
2018. február. 19. 07:38
Este fél hatig a hetedik kerületiek mindössze 14,55 százaléka szavazott, és ez az arány urnazárásig sem nagyon nőtt. Értelmezhetetlenül alacsony a részvétel a bulinegyedes népszavazáson
2018. február. 18. 11:35
A teljes magyar közéletet érdeklő kérdések, például az Elios-ügy miatt jövő szerdára ismét összehívja az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát a testület szocialista elnöke. A teljes magyar közéletet érdeklő kérdések, például az Elios-ügy miatt jövő szerdára ismét összehívja az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságát a testület szocialista elnöke. Az MSZP-s elnök megint összehívja a nemzetbiztonsági bizottságot
2018. február. 19. 12:07
Donald Trump amerikai elnök szerint, ha az oroszok célja az volt, hogy bizalmatlanságot és zavart keltsenek az amerikaiak között, akkor most röhöghetnek a markukba. Trump: az oroszok röhögnek a markukba
2018. február. 18. 15:11
A kormány nyolc új börtönt kívánt építeni, hogy csökkentse a zsúfoltságot. Négy esetben azonban most eredménytelennek nyilvánították a megismételt közbeszerzést, mert a pályázók túl magas áron vállalták volna a munkát. De mi lesz a börtönőrnek felvett emberekkel? A kormány nyolc új börtönt kívánt építeni, hogy csökkentse a zsúfoltságot. Négy esetben azonban most eredménytelennek nyilvánították a megismételt közbeszerzést, mert a pályázók túl magas áron vállalták volna a munkát. De mi lesz a börtönőrnek felvett emberekkel? Csúszik a nagy börtönépítés, túl sokat kértek a pályázók
2018. február. 19. 17:57
Tovább gyűrűzik az Elios-botrány, a rezsibiztos szerint beavatkozik a választásba, aki olcsóbb gázt kínál az államnál, a GE Lightningból pedig Tungsram lehet. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. Tovább gyűrűzik az Elios-botrány, a rezsibiztos szerint beavatkozik a választásba, aki olcsóbb gázt kínál az államnál, a GE Lightningból pedig Tungsram lehet. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.
És akkor Németh Szilárd berágott, mert egy multi rezsit csökkentett
2018. február. 18. 10:00
Első fokon győztek a vadászok, akiket másfél évvel ezelőtt kizártak a saját földjükről Mészáros Lőrinc fiának kedvéért. Most – egyelőre nem jogerősen – kimondta a bíróság, hogy törvénysértés áldozatai lettek. Első fokon győztek a vadászok, akiket másfél évvel ezelőtt kizártak a saját földjükről Mészáros Lőrinc fiának kedvéért. Most – egyelőre nem jogerősen – kimondta a bíróság, hogy törvénysértés áldozatai lettek.
Három bélmegyeri vadász szembe mert szállni Mészáros Lőrinc fiával, és nyert
2018. február. 18. 07:00