A korábbi híreknek megfelelően lesz Nokia 1, és a számozásából már következik, hogy egy belépőszintű telefonról van szó. A legújabb értesülések szerint a TA-1071 kódnéven futó készülék már megkapta a jóváhagyást az FCC-től (Federal Communications Comission, szövetségi kommunikációs bizottság), így az Egyesült Államokban már biztos piacra kerül.

A Nokiának is lesz saját rendezvénye a jövő héten kezdődő barcelonai MWC-n, és bár ezt egyelőre elég nagy titok övezi, a kiszivárogtatásokból már tudni lehet, hogy a Nokia 7 Plus és a Nokia 1 is a bemutató részei lesznek.

© GSMArena

A Nokia 1 az FCC-n szereplő adatok szerint 134 mm magas és 50 mm széles lesz, és kb. 5,35”-nyi hely marad kijelzőre. Ha a kereteket is beszámítjuk, 5”-es kijelzőre számíthatunk- A korábbiak szerint 16:9-es lesz a megjelenítő, és mind a hátoldalon, mind az előlapon lesz LED-vakus kamera. 1 GB lesz a RAM, és ugyan csak 8 GB a belső tárhely, de ez szerencsére bővíthető lesz. A készülék támogatja a Bluetooth 4.0-t, a 4G LTE-t és persze wifi-képes. Android Oreo Gót futtat majd. Az ára nem haladja meg 99 dollárt, azaz – átszámítva – 25 ezer forintnál olcsóbb lesz.