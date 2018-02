Néhány héten belül már a második sikeres rakétakilövést zsebelhette be a SpaceX, amikor szerda reggel minden különösebb fennakadás nélkül útjára indította a Falcon-9-es rakétáját. Azután ugyanis, hogy a cég történelmet írt azzal, hogy fellőtte a valaha volt egyik legnagyobb hordozórakétát, a Falcon Heavyt, és a világűrbe juttatott egy Tesla Roadster 2-t, most egy másik projektet is kipipálhat.

Az eredetileg korábbra tervezett, de végül elhalasztott küldetésen a SpaceX elsődleges küldetése az volt, hogy Föld körüli pályára állítsa a spanyol Paz radarképeket készítő műholdját, ugyanakkor más is volt még a raktérben. A sci-fikben ez általában egy baljós mondat, a SpaceX esetében viszont kifejezetten örömteli: a cég két mikroműholdat, a Microsat–2a-t és a Microsat–2b-t vitte még magával, amivel a tervek szerint internetet sugároznak majd a Földre. Egyelőre még csak tesztelik a rendszert, de hamarosan élesen is bevethetik majd. Elon Musk már be is jelentette, hogy a projekt a Starlink nevet kapta a keresztségben.

Today’s Falcon launch carries 2 SpaceX test satellites for global broadband. If successful, Starlink constellation will serve least served. — Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2018

A SpaceX a hordozórakéta mellett megpróbálja majd visszahozni a Földre azt a kapszulát is, ami a rakományt védte a szállításkor. Ehhez egy speciális uszályt használnak – a Mr. Stevent –, amelynek fedélzetén egy hatalmas hálót feszítenek ki. A tervek szerint ezen landolna majd a speciális ejtőernyők segítségével a kapszula két része. Ennek sikere azért is lenne rendkívül fontos, mert további 6 millió dollárral (kb. 1,5 milliárd forint) tenné olcsóbbá a kilövéseket – számolt be róla a TechCrunch.

Az olcsó internetet kínáló Starlink az első terve még 4425 műhold fellövéséről szólt, de a projektet később további 7518 egységgel bővítették, így összesen 11 943 mesterséges égitestet készülnek pályára állítani az elkövetkező években.

