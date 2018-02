Nemcsak börtönbüntetésre ítélték, de még a Microsoft is több százezer dollárt követel tőle, holott csak az e-hulladékot akarta csökkenteni egy amerikai férfi.

Eric Lundgren a kaliforniai IT Asset Partners hulladékhasznosító cég alapítója. Évente több millió kilogramm e-hulladékot dolgoznak fel, s ügyfeleik között olyan neves cégek vannak, mint az IBM, a Motorola vagy a Sprint. Szóval, ha valaki, Lundgren tisztában van azzal, hogy mennyi e-hulladék termelődik, ezért is próbált a maga módján változtatni ezen. Mindez oly jól sikerült, hogy jelenleg 15 hónapos börtönbüntetés és 50 ezer dolláros pénzbírság elé néz, nem is beszélve arról, hogy a Microsoft meg 420 ezer dollárt követelne tőle.

De miről is van szó? Nos, a 33 éves férfi 28 ezer darab Windows helyreállító lemezt készített, így próbálva csökkenteni az e-hulladékot – írja a The Washington Post. A helyreállító lemezeket, amelyek súlyos hiba esetén segíthetnek megjavítani a Windowst, az új PC-kkel együtt adják. Sajnos idővel elkallódnak ezek, a felhasználók pedig mi mást tehetnének, mint új gépet vesznek, a régit pedig kidobják. Nagyon nehéz ilyen lemezhez csak úgy hozzájutni, ezért is gondolta úgy Lundgren, hogy ilyen módon csökkenthetné az e-hulladékot, hiszen nem kellene kidobni a régi gépeket. Azt azért elismerte, hogy árulta volna ezeket a lemezeket, de nem a profit kedvéért, sokkal inkább az egyre gyakrabban felbukkanó „tervezett elavulással szemben”, amit – szerinte – nem volna szabad elfogadnia egy egészséges társadalomnak.

Lundgren szerint a Microsoft nem árul ilyen lemezeket, és a helyreállító CD-it is csak azoknak ajánlja fel, akiknek legális Windows fut a gépén. A férfit egyelőre bűnösnek találták, összeesküvéssel és szerzőijog-sértéssel vádolják a 28 ezer hamisított lemez miatt. Viszont egy szövetségi fellebbviteli bíróság döntése értelmében szabadlábon védekezhet. Ettől függetlenül a Microsoft is perelni akarja, 420 ezer dollár megfizetését követelve. Ezt úgy számolták ki, hogy a 28 ezer helyreállító lemez darabját 20 dollárral számolták, majd 75 százalékos nyereséget kalkuláltak, de Lundgren szerint az itt a probléma, hogy a Microsoft profitjának útjába állt azokkal a lemezekkel, amelyekről azt gondolta, freeware-ek.