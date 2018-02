A HP elindította az előrendelési lehetőséget a világ első olyan, mindig online (always connected) notebookjára, amelyik Windows 10-es rendszert futtat a Qualcomm Snapdragon chipkészletén.

Várható volt, hogy hamar meghozza a gyümölcsét a 2017-ben bejelentett „Windows on ARM” koncepció, és már meg is van az első gép. A HP elindította az Envy x2 előrendeléseket, és már március elején szállítani kezdi az eszközöket.

Az 1000 dolláros (amerikai ár) kettő az egyben notebookban Snapdragon 835 processzor dolgozik 4 GB RAM-mal és Qualcomm Adreno 540 GPU-val. A belső tárhely 128 GB. A 12,3”-es, 1920 x 1280 pixeles kijelzőt érintőképernyőként is lehet használni. A lecsatolható billentyűzet háttérvilágítású.

© HP

A HP szerint a 29 x 21 x 0,6 centiméteres és fél kilónál alig valamivel nehezebb Envy x2 akár 22 óráig is működtethető az akkumulátoráról, illetve full HD videók lejátszásánál ez az idő 19 óra. A gépen C típusú USB 3.1 port, microSD és nano-SIM csatlakozó is van, és olyan további extrák, mint a három mikrofon, az előlapi (5 MP) és hátoldali (13 MP) kamera, valamint a Bang & Olufsen hangszórók.

Az elkövetkező hetekben bizonyára több „Windows on ARM” eszköz is érkezik majd, és a Microsoft is elkötelezett amellett, hogy még idén megtörténjék a Snapdragon 845-re frissítés.