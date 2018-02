Nem is olyan régen, 5-6 éve még a legtöbbek számára teljesen ismeretenül csengett a Huawei név, cikkeinkben magyaráznunk kellett, hogy miről is van szó. Mostanra ez megváltozott: világszerte 85 százalékos a márka ismertsége – árulta el Richard Yu, a vállalat fogyasztói részlegének vezérigazgatója a Barcelonában zajló Mobile World Congress szakkiállításon.

Az ismertséget két szegmensnek köszönheti a kínai vállalat: legnagyobb részt – tavaly 153 milliós darabszámban értékesített – okostelefonjainak, illetve a telekommunikációs iparág iránt jobban érdeklődők azzal is tisztában lehetnek, hogy az Ericsson mellett a Huawei a mobilszolgáltatók egyik legnagyobb beszállítója hálózatépítések idején.

Azt itthon már jóval kevesebben tudják, hogy a kínai eszközgyártó notebookokat is gyárt – ennek oka az, hogy a hazai piacon eddig nem voltak jelen. Most viszont jönnek: a Huawei a tervek szerint az év második felében Magyarországon is megkezdi a pc-k értékesítését, így várhatóan a Matebook-széria is megjelenik a hazai piacon. Nem hivatalos információink szerint a piacra lépés inkább korábban, mintsem később várható, azaz az augusztus második felében induló iskolai (beszerző) szezon már a Huawei windowsos számítógépeivel indulhat a hazai üzletekben is.

Az Huawei ezzel egyidőben, vasárnap be is jelentette új laptopját, melynek a bekapcsológombja és beépített kamerája is igen különleges. Ez utóbbiról csak annyit: ezt a kamerát nem kell leragasztani, mégis garantált, hogy sosem fog senki kémkedni velünk utána. A gépről ide kattintva olvashat.

