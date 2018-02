Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da0266ef-42ba-4274-a544-fd84ba25e6bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állatvédelmi és az élelmiszer-higiéniai feltételek sem voltak biztosítottak a helyszínként szolgáló garázsban.","shortLead":"Az állatvédelmi és az élelmiszer-higiéniai feltételek sem voltak biztosítottak a helyszínként szolgáló garázsban.","id":"20180227_Illegalis_szarvasmarhavagast_lepleztek_le_Heves_megyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da0266ef-42ba-4274-a544-fd84ba25e6bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7ce071-78ce-4de2-9bea-f00ee65a38da","keywords":null,"link":"/kkv/20180227_Illegalis_szarvasmarhavagast_lepleztek_le_Heves_megyeben","timestamp":"2018. február. 27. 08:55","title":"Illegális szarvasmarhavágást lepleztek le Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6285bd24-8dda-4d30-b80b-7ea4ad96c25b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékre hirdettek kikapcsolási moratóriumot. ","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékre hirdettek kikapcsolási moratóriumot. ","id":"20180226_Az_Elmu_is_megkegyelmez_a_nemfizetoknek_a_hideg_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6285bd24-8dda-4d30-b80b-7ea4ad96c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff11e00-17f2-4b93-84a8-86c130f0a818","keywords":null,"link":"/kkv/20180226_Az_Elmu_is_megkegyelmez_a_nemfizetoknek_a_hideg_miatt","timestamp":"2018. február. 26. 16:24","title":"Az Émász is megkegyelmez a nemfizetőknek a hideg miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddf003e-b4f6-44ef-8b25-47dc02cc632d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A #metoo mozgalomnak köszönhetően átértékelte a saját helyzetét és tapasztalatait a nevével fémjelzett botrány áldozata.\r

","shortLead":"A #metoo mozgalomnak köszönhetően átértékelte a saját helyzetét és tapasztalatait a nevével fémjelzett botrány...","id":"20180226_Monica_Lewinsky_most_mar_nem_erzi_egyedul_magat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ddf003e-b4f6-44ef-8b25-47dc02cc632d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f79ea1-aa67-4480-9fac-04bae5612d78","keywords":null,"link":"/elet/20180226_Monica_Lewinsky_most_mar_nem_erzi_egyedul_magat","timestamp":"2018. február. 26. 08:54","title":"Monica Lewinsky most már nem érzi egyedül magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből megtudhatjuk, hogy aktuálisan milyen kártevők veszélyeztetik leginkább a felhasználók számítógépeit. A legfrissebb adatok alapján az egyik trójai nagyon divatba jött: az elmúlt hetekben minden 4-5. vírusfertőzést ez okozott.","shortLead":"Az ESET minden hónapban összeállítja a világszerte terjedő számítógépes vírusok toplistáját, melyből megtudhatjuk...","id":"20180227_eset_virustoplista_2018_januar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2344f418-42eb-4d34-b72f-1582aad3851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff7991a-0753-4b9c-b325-ca2f9be816aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_eset_virustoplista_2018_januar","timestamp":"2018. február. 27. 08:03","title":"Nagyon agresszíven fertőzi a PC-ket egy vírus – mutatjuk, mik a jelei annak, ha az ön gépén is betalált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d98efbe-f20a-481c-a0a0-f9e0568c19ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hollandoknak nem jut be az újítás, mert a sasok nem voltak túl szófogadóak.","shortLead":"A hollandoknak nem jut be az újítás, mert a sasok nem voltak túl szófogadóak.","id":"20180226_rakuldik_a_hivatlan_dronokra_az_ugyeletes_sasokat_genfben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d98efbe-f20a-481c-a0a0-f9e0568c19ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5373273e-5fb3-4dab-af4a-320b67f2cdb4","keywords":null,"link":"/vilag/20180226_rakuldik_a_hivatlan_dronokra_az_ugyeletes_sasokat_genfben","timestamp":"2018. február. 26. 11:38","title":"Ráküldik a hívatlan drónokra az ügyeletes sasokat Genfben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nincs felszerelés, de még ablakok és persze fűtés sem, mégis van tanítás a széjjel lőtt Szíria iskoláiban ott, ahol ez lehetséges.","shortLead":"Nincs felszerelés, de még ablakok és persze fűtés sem, mégis van tanítás a széjjel lőtt Szíria iskoláiban ott, ahol...","id":"20180227_elkepeszto_korulmenyek_kozott_tanulnak_a_sziriai_gyerekek_a_haboru_arnyekaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e6df1e-869e-41bf-a85a-5ab964d5f36e","keywords":null,"link":"/vilag/20180227_elkepeszto_korulmenyek_kozott_tanulnak_a_sziriai_gyerekek_a_haboru_arnyekaban","timestamp":"2018. február. 27. 20:51","title":"Elképesztő körülmények között tanulnak a szíriai gyerekek a háború árnyékában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most már a kormányközeli értelmiségiek is fújnak a sorosozásra, hát ezt is megértük. Igaz, ehhez kellett egy nagy pofon a Fidesznek. Most már Bencsik András is primitív kampányfogásnak érzi a sorosozást, igaz, korábban teljes mellszélességgel hirdette maga is.","shortLead":"Most már a kormányközeli értelmiségiek is fújnak a sorosozásra, hát ezt is megértük. Igaz, ehhez kellett egy nagy pofon...","id":"20180227_Kamumeter_Bencsik_Andras_es_a_sorosozas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c876043-4c85-46de-9fce-7dcdd11fb11b","keywords":null,"link":"/itthon/20180227_Kamumeter_Bencsik_Andras_es_a_sorosozas","timestamp":"2018. február. 27. 09:51","title":"Kamuméter: Bencsik András és a sorosozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af61f69c-5f3c-43f0-bbea-a3412a48fb96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi kudarcról a hvg.hu-nak röviden nyilatkozó miniszterelnök a párt országos választmánya előtt sem kerülhette meg, hogy beszéljen a vasárnapi időközi polgármester-választáson elszenvedett vereségről. Orbán Viktor jó taktikával azonban inkább tüzelni és bátorítani akart, mint felelősöket keresni.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi kudarcról a hvg.hu-nak röviden nyilatkozó miniszterelnök a párt országos választmánya előtt sem...","id":"20180226_Orban_nem_bantott_senkit_a_kudarcert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af61f69c-5f3c-43f0-bbea-a3412a48fb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3077d3e-d2c5-43c7-9620-893b076c889a","keywords":null,"link":"/itthon/20180226_Orban_nem_bantott_senkit_a_kudarcert","timestamp":"2018. február. 26. 18:01","title":"Orbán nem bántott senkit a kudarcért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]