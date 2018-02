Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f123ca2-f09c-4329-b752-3f5621fc0466","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"De máris megjelentek azok, akik kizsákmányolást emlegetnek..","shortLead":"De máris megjelentek azok, akik kizsákmányolást emlegetnek..","id":"201805_jatekbol_milliomos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f123ca2-f09c-4329-b752-3f5621fc0466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1ed41e-7f1e-46ef-af1f-8fccfc889e41","keywords":null,"link":"/kkv/201805_jatekbol_milliomos","timestamp":"2018. február. 25. 16:30","title":"Ryan játszik és baromi sok pénzt keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4279a9be-ff38-45c1-b372-6e1b069f170a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a telefongyártókkal kapcsolatos történéseket napi szinten követők is meglepődhettek a Razer bejelentésén, amikor világossá tették: olyan telefont dobnak piacra, ami minden tekintetben ráverhet a konkurensek készülékeire. 