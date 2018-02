[{"available":true,"c_guid":"7d392c66-d9da-42af-8350-090fb62b70ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"57 százalékos a részvételi arány Hódmezővásárhelyen, és még két óra hátra van a szavazásból.","shortLead":"57 százalékos a részvételi arány Hódmezővásárhelyen, és még két óra hátra van a szavazásból.","id":"20180225_MarkiZay_Peter_kezdhet_nagyon_izgulni_kozel_az_alomhatar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d392c66-d9da-42af-8350-090fb62b70ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475f2dec-dc28-49f4-8747-98dea996ef21","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_MarkiZay_Peter_kezdhet_nagyon_izgulni_kozel_az_alomhatar","timestamp":"2018. február. 25. 17:15","title":"Márki-Zay Péter kezdhet nagyon izgulni, közel az álomhatár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b237a33-2041-4ece-87c9-0b014b0fc813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajrá, Hegedűs Zoltán? Hát ez nem jött be","shortLead":"Hajrá, Hegedűs Zoltán? Hát ez nem jött be","id":"20180225_Miert_nagy_pofon_ez_Orban_Viktornak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b237a33-2041-4ece-87c9-0b014b0fc813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3d6662-080b-4e8f-a9cf-cee46e810707","keywords":null,"link":"/itthon/20180225_Miert_nagy_pofon_ez_Orban_Viktornak","timestamp":"2018. február. 25. 21:57","title":"Vásárhely személyesen Orbánt is pofon csapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6c53fd-584d-4ce5-89ac-1ca2685cf5c2","c_author":"Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Hódmezővásárhelyen korszerűsítette elsőként a közvilágítást az Elios, ami most igen pikáns helyzetet eredményezett","shortLead":"Hódmezővásárhelyen korszerűsítette elsőként a közvilágítást az Elios, ami most igen pikáns helyzetet eredményezett","id":"20180225_Magyarorszag_egyetlen_kepben_Elios_lampan_lognak_Lazar_Janos_plakatjai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab6c53fd-584d-4ce5-89ac-1ca2685cf5c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"450911e5-5124-4285-9e86-758569ff2535","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180225_Magyarorszag_egyetlen_kepben_Elios_lampan_lognak_Lazar_Janos_plakatjai","timestamp":"2018. február. 25. 12:48","title":"Magyarország egyetlen képben: Elios lámpán himbálóznak Lázár János plakátjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6897eac-9f05-426c-a187-322487eccc1b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nekropoliszt, több tucatnyi kőszarkofággal Kairótól délre, Tuna al-Gabal közelében tárták fel egyiptomi régészek.\r

Hajrá, Hegedűs Zoltán? Hát ez nem jött be
Vásárhely személyesen Orbánt is pofon csapta
2018. február. 25. 21:57

Hódmezővásárhelyen korszerűsítette elsőként a közvilágítást az Elios, ami most igen pikáns helyzetet eredményezett
Magyarország egyetlen képben: Elios lámpán himbálóznak Lázár János plakátjai
2018. február. 25. 12:48 A nekropoliszt, több tucatnyi kőszarkofággal Kairótól délre, Tuna al-Gabal közelében tárták fel egyiptomi régészek. Több mint kétezer éves temetkezési helyet fedeztek fel Egyiptomban
2018. február. 25. 14:59
Márki-Zay Péter még januárban volt a HVG Portré rovatának vendége. Itt az akkor készült interjú hosszabb változata olvasható.
Márki-Zay Péter a HVG Portréban: "Soha nem azonosultam sem a baloldallal, sem a Jobbikkal"
2018. február. 25. 21:15 Azt, hogy az AWS nyeri az idei eurovíziós dalválogatót, nem nagyon, sőt, nagyon nem láttuk jönni. De nem is ez a legérdekesebb A Dalban, sőt, nem is A Dal maga az érdekes, hanem valami más. Viszlát, nyál? - ez volt A Dal döntője
2018. február. 25. 08:59
Még mindig megvan az esély arra, hogy a Jobbik a báránybőrbe bújt farkas, ezért ne kérjék még a választóik sem, hogy velük is fogjanak össze - mondta Gyurcsány Ferenc az Egyenes beszéd hétfő esti adásában. Az LMP viszont már nem zárkózik el a DK-val való együttműködéstől szerinte, mint korábban, így érdemes az eddigi informális, kávézós tapogatózásoknál tovább lépni. Gyurcsány báránybőrbe bújt farkasozza a Jobbikot, de az LMP-vel már kávézik
2018. február. 26. 20:31
Szél Bernadett plakátja feltűnt Hódmezővásárhelyen is.
Az LMP is leszerződött Garancsi cégével
2018. február. 25. 19:14