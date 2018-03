Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Little Things nevű oldal forgalma mintegy 75 százalékkal esett vissza a Facebook miatt, így végleg be kellett zárni.","shortLead":"A Little Things nevű oldal forgalma mintegy 75 százalékkal esett vissza a Facebook miatt, így végleg be kellett zárni.","id":"20180301_facebook_hirfolyam_valtozas_algoritmus_little_things","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab6b336d-4661-4227-957d-7fb6cb6671cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aee4b28-08ea-4332-8f4b-cf452d2e8c9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_facebook_hirfolyam_valtozas_algoritmus_little_things","timestamp":"2018. március. 01. 12:03","title":"Csődbe vitt egy 100 fős céget a Facebook nagy változtatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3362a55d-8648-4c8c-b283-05a0deadd401","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Növényi műanyagból készülnek a Lego-fák, 2030-ra a teljes termelést fenntartható alapokra helyeznék át.","shortLead":"Növényi műanyagból készülnek a Lego-fák, 2030-ra a teljes termelést fenntartható alapokra helyeznék át.","id":"20180301_Ilyen_Legoba_meg_soha_nem_lepett_bele","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3362a55d-8648-4c8c-b283-05a0deadd401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec86ebae-ddc4-448d-b8d8-7de7498cf5a8","keywords":null,"link":"/kkv/20180301_Ilyen_Legoba_meg_soha_nem_lepett_bele","timestamp":"2018. március. 01. 16:44","title":"Ilyen Legóba még soha nem lépett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1850e8-72f5-4251-b7d6-d5f9b4f4926f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három influenzavírus hatásait tanulmányozták egereken német tudósok, melyből kettő memóriazavart okozott náluk. Ezen kívül a hippocampus neuronjainak szerkezeti változásait is összefüggésbe hozták a H3N2 és a H7N7 törzsekkel.","shortLead":"Három influenzavírus hatásait tanulmányozták egereken német tudósok, melyből kettő memóriazavart okozott náluk. Ezen...","id":"20180228_Befolyasolhatja_az_agy_mukodeset_az_influenza_memoriazavart_is_okozhat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa1850e8-72f5-4251-b7d6-d5f9b4f4926f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6b9fa2-5c5d-438b-a04f-3d56b3390083","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_Befolyasolhatja_az_agy_mukodeset_az_influenza_memoriazavart_is_okozhat","timestamp":"2018. február. 28. 15:58","title":"Befolyásolhatja az agy működését az influenza, memóriazavart is okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fiatal tehetségeket felkaroló alapítvány befejezi működését Nagy-Britanniában.","shortLead":"A fiatal tehetségeket felkaroló alapítvány befejezi működését Nagy-Britanniában.","id":"20180228_Kevin_Spacey_alapitvanyat_is_bedaraltak_a_szexualis_zaklatasi_vadak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=323b5711-b31b-43f3-83d6-f811f717a78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e64ca5c-6b04-4c2d-ad46-0f1f9bf4b766","keywords":null,"link":"/elet/20180228_Kevin_Spacey_alapitvanyat_is_bedaraltak_a_szexualis_zaklatasi_vadak","timestamp":"2018. február. 28. 13:33","title":"Kevin Spacey alapítványát is bedarálták a szexuális zaklatási vádak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf4d8f8-e66e-42cf-97c5-33f02b14978b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Réunion egy vulkáni sziget Madagaszkártól keletre, az Indiai-óceánon. A terület Franciaország tengeren túli megyéje. Ha valaki itt él, de szavazni szeretne, nagyon sokat kell utaznia, és minden jel szerint csak Afrikában adhatja le voksát.","shortLead":"Réunion egy vulkáni sziget Madagaszkártól keletre, az Indiai-óceánon. A terület Franciaország tengeren túli megyéje. Ha...","id":"20180228_Egy_magyarnak_3000_kilometert_kellene_utaznia_hogy_szavazhasson_aprilisban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=baf4d8f8-e66e-42cf-97c5-33f02b14978b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516106dc-d159-4815-968e-1d8e87e80a96","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Egy_magyarnak_3000_kilometert_kellene_utaznia_hogy_szavazhasson_aprilisban","timestamp":"2018. február. 28. 14:02","title":"Egy magyarnak 3000 kilométert kellene utaznia, hogy szavazhasson áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b04d19f-678f-4b08-8c19-226cf31a2cc1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kékestetőn közel mínusz 12 fokot mértek. ","shortLead":"Kékestetőn közel mínusz 12 fokot mértek. ","id":"20180301_Ma_egy_55_eves_hidegrekord_dolt_meg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b04d19f-678f-4b08-8c19-226cf31a2cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b20971c-4051-483c-9767-ebf7fae46ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Ma_egy_55_eves_hidegrekord_dolt_meg","timestamp":"2018. március. 01. 19:49","title":"Ma egy 55 éves hidegrekord dőlt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba445fd-28c9-4346-9fc1-c734988e517e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmutatták a Shaolin-szerzetesek egyik legnehezebben elsajátítható mutatványát a The Super Slow Show című, látványos, lassított videókat bemutató YouTube-csatornán. A videón azt a próbatételt mutatják be, amely során a szerzetes egy üvegtáblán dob át egy tűt, mintha csak dartsozna. A próbát akár tíz évig is eltarthat megtanulni.","shortLead":"Megmutatták a Shaolin-szerzetesek egyik legnehezebben elsajátítható mutatványát a The Super Slow Show című, látványos...","id":"20180301_Videora_vettek_ahogy_egy_Shaolinszerzetes_atdob_egy_tut_egy_uvegtablan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba445fd-28c9-4346-9fc1-c734988e517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49aceb3-c36f-44ad-9f1c-5bfb359aba6e","keywords":null,"link":"/elet/20180301_Videora_vettek_ahogy_egy_Shaolinszerzetes_atdob_egy_tut_egy_uvegtablan","timestamp":"2018. március. 01. 10:50","title":"Parádés a videó, amelyen egy Shaolin-szerzetes tűvel tör át egy üveglapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a9c886-0878-4710-a56e-5519cfbd043e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Közlekedési baleset miatt lezárták a 6-os számú főutat.","shortLead":"Közlekedési baleset miatt lezárták a 6-os számú főutat.","id":"20180301_Baleset_tortent_teljes_utzar_van_a_6os_fouton_Dunaujvarosnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88a9c886-0878-4710-a56e-5519cfbd043e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8999101-b26a-4154-ae3d-9c29b0c27619","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180301_Baleset_tortent_teljes_utzar_van_a_6os_fouton_Dunaujvarosnal","timestamp":"2018. március. 01. 23:46","title":"Baleset történt, teljes útzár van a 6-os főúton Dunaújvárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]