[{"available":true,"c_guid":"e415c04a-55eb-4d4f-a583-6eaf0cfa1026","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap leforgása alatt annyian töltötték le és regisztráltak a Vero nevű alkalmazásba, hogy a szerverek sem bírták a terhelést.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt annyian töltötték le és regisztráltak a Vero nevű alkalmazásba, hogy a szerverek sem bírták...","id":"20180228_instagram_rivalis_vero_alkalmazas_app","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e415c04a-55eb-4d4f-a583-6eaf0cfa1026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10188832-a109-4d8f-8511-7a503e86c0fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180228_instagram_rivalis_vero_alkalmazas_app","timestamp":"2018. február. 28. 15:03","title":"Már 1 millióan regisztráltak: itt az anti-Instagram, és megőrülnek érte az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2baff1-8db9-4662-81b9-cb1486e56cf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztő a Google hibakereső fórumában válaszolt egy felhasználói felvetésre, a többiek öröme azonban korainak bizonyult.","shortLead":"A fejlesztő a Google hibakereső fórumában válaszolt egy felhasználói felvetésre, a többiek öröme azonban korainak...","id":"20180227_google_androd_p_ejszakai_mod","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d2baff1-8db9-4662-81b9-cb1486e56cf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cb3591a-893f-4ac9-859e-3733e2e2c3b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180227_google_androd_p_ejszakai_mod","timestamp":"2018. február. 27. 18:03","title":"Korai volt az öröm, mégsem kerül bele az Androidba a sokak által vágyott funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8955e0ed-5154-43a0-b399-5c9f166119c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan indul a gyártása a német alapú, de magyar felépítményű buszoknak. ","shortLead":"Hamarosan indul a gyártása a német alapú, de magyar felépítményű buszoknak. ","id":"20180228_debrecen_buszgyar_refrom_500","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8955e0ed-5154-43a0-b399-5c9f166119c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b87fe37-f2db-4216-82d4-cd5012cfbb1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180228_debrecen_buszgyar_refrom_500","timestamp":"2018. február. 28. 15:16","title":"Évente 1200 jármű is jöhet majd az új debreceni buszgyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a0a523-ea40-4f04-8ace-b1c0645aae4d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Forbes magazin újra elkészítette a listát, amelyet továbbra is a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka vezet.","shortLead":"A Forbes magazin újra elkészítette a listát, amelyet továbbra is a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka vezet.","id":"20180228_hosszu_katinka_legertekesebb_magyar_sportolo_forbes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33a0a523-ea40-4f04-8ace-b1c0645aae4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a548e9d-9563-4588-a971-c4a3d95eebc2","keywords":null,"link":"/sport/20180228_hosszu_katinka_legertekesebb_magyar_sportolo_forbes","timestamp":"2018. február. 28. 09:26","title":"Kitalálja, ki a legértékesebb magyar sportoló?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e7f4df-b548-401a-9379-818b3d55fc94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hope Hicks, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója két napja elismerte: időnként hazudott az elnök érdekében. Az elnök hivatala szerdán megerősítette: távozik hivatalából.","shortLead":"Hope Hicks, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója két napja elismerte: időnként hazudott az elnök érdekében. Az elnök...","id":"20180301_ujabb_fontos_segitojet_veszitette_el_trump","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26e7f4df-b548-401a-9379-818b3d55fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311d1bf9-3fb4-4b0d-b683-4f3ece7d2f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_ujabb_fontos_segitojet_veszitette_el_trump","timestamp":"2018. március. 01. 05:57","title":"Újabb fontos segítőjét veszítette el Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2d77e4-e23f-41b7-b6c2-83717841f292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tragédiában kulcsszerepe lehetett a biztonsági korlát hibáinak.","shortLead":"A tragédiában kulcsszerepe lehetett a biztonsági korlát hibáinak.","id":"20180228_Veronai_buszbaleset_mar_az_autopalya_uzemeltetoje_ellen_is_vizsgalodnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec2d77e4-e23f-41b7-b6c2-83717841f292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d1e3a7-5ec7-4bbe-8b91-347fcd00ca5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Veronai_buszbaleset_mar_az_autopalya_uzemeltetoje_ellen_is_vizsgalodnak","timestamp":"2018. február. 28. 07:56","title":"Veronai buszbaleset: már az autópálya üzemeltetője ellen is vizsgálódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f45b40-409a-493c-802b-cb38b1f7b823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180228_Vona_lassan_mondva_vagja_Orban_szemebe_hogy_hazudnak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72f45b40-409a-493c-802b-cb38b1f7b823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e378c6-ac85-4a48-a430-9d4a25140132","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_Vona_lassan_mondva_vagja_Orban_szemebe_hogy_hazudnak","timestamp":"2018. február. 28. 17:57","title":"Vona lassan mondva vágja Orbán szemébe, hogy hazudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b20b46-e5b5-47c4-887e-26a918f5bb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hófúvás miatt is életben van még az elsőfokú figyelmeztetés.","shortLead":"Hófúvás miatt is életben van még az elsőfokú figyelmeztetés.","id":"20180228_a_havazas_elall_de_a_diderges_tovabb_tart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48b20b46-e5b5-47c4-887e-26a918f5bb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e10a196-ff85-4399-b856-6d1a43084095","keywords":null,"link":"/itthon/20180228_a_havazas_elall_de_a_diderges_tovabb_tart","timestamp":"2018. február. 28. 05:28","title":"A havazás eláll, de a didergés tovább tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]