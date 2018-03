Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26e7f4df-b548-401a-9379-818b3d55fc94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hope Hicks, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója két napja elismerte: időnként hazudott az elnök érdekében. Az elnök hivatala szerdán megerősítette: távozik hivatalából.","shortLead":"Hope Hicks, a Fehér Ház kommunikációs igazgatója két napja elismerte: időnként hazudott az elnök érdekében. Az elnök...","id":"20180301_ujabb_fontos_segitojet_veszitette_el_trump","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26e7f4df-b548-401a-9379-818b3d55fc94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311d1bf9-3fb4-4b0d-b683-4f3ece7d2f0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_ujabb_fontos_segitojet_veszitette_el_trump","timestamp":"2018. március. 01. 05:57","title":"Újabb fontos segítőjét veszítette el Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbfe39a-9caf-44aa-8609-ab5bbaf4a6b5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alapítványi iskolákat irányító bűnszervezetet leplezett le a NAV, a társaság 80 millió forintot nyúlt le azzal, hogy nem létező diákokat jelentettek be iskoláikba.","shortLead":"Alapítványi iskolákat irányító bűnszervezetet leplezett le a NAV, a társaság 80 millió forintot nyúlt le azzal...","id":"20180301_A_Seychelleszigetekig_nyulnak_a_nyiregyhazi_kamuiskolak_szalai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acbfe39a-9caf-44aa-8609-ab5bbaf4a6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ea34a9-4cc5-4377-bd01-806d370773e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_A_Seychelleszigetekig_nyulnak_a_nyiregyhazi_kamuiskolak_szalai","timestamp":"2018. március. 01. 10:13","title":"A Seychelle-szigetekig nyúlnak a nyíregyházi kamuiskolák szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1269a5-f340-44c2-a0fc-8e004c3dbc6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De ez nem azt jelenti, hogy fölöttük áll. A színésznő interaktív és improvizatív színpadi szereplése után sokszor órákig pörög tovább.","shortLead":"De ez nem azt jelenti, hogy fölöttük áll. A színésznő interaktív és improvizatív színpadi szereplése után sokszor...","id":"20180301_Pokorny_Lia_Estenkent_kepes_vagyok_magammal_vinni_a_nezoket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f1269a5-f340-44c2-a0fc-8e004c3dbc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c371f5e-db74-40fb-b123-07cca0e302db","keywords":null,"link":"/kultura/20180301_Pokorny_Lia_Estenkent_kepes_vagyok_magammal_vinni_a_nezoket","timestamp":"2018. március. 01. 11:55","title":"Pokorny Lia: \"Esténként képes vagyok magammal vinni a nézőket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az üzenetküldő szolgáltatások közül a Viber elsőként teszi lehetővé óriási tematikus chatszobák működtetését. A közösségépítő funkcióval a csoportok gazdái még bevételhez is juthatnak.","shortLead":"Az üzenetküldő szolgáltatások közül a Viber elsőként teszi lehetővé óriási tematikus chatszobák működtetését...","id":"20180301_viber_communities_chatszobak_kozossegek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6bade6b-7fe7-48e5-9d76-ee5a84454ba4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180301_viber_communities_chatszobak_kozossegek","timestamp":"2018. március. 01. 20:03","title":"Új funkció jött a Viberbe – aki elég ügyes, még pénzt is kereshet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónapos csúszással, de még a választások előtt módosul a családi otthonteremtési kedvezmény, a csok rendszere. Az ígéretek szerint az igénylés egyszerűbb és gyorsabb lesz, a lehetőség többek előtt nyílik meg. A Bankmonitor szakértői elemezték a változásokat a hvg.hu-nak. ","shortLead":"Egy hónapos csúszással, de még a választások előtt módosul a családi otthonteremtési kedvezmény, a csok rendszere...","id":"20180301_Ilyen_volt_ilyen_lett_mutatunk_minden_reszlet_a_csok_uj_szabalyairol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5082841-e193-4f2c-8959-50844fee7fb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180301_Ilyen_volt_ilyen_lett_mutatunk_minden_reszlet_a_csok_uj_szabalyairol","timestamp":"2018. március. 01. 10:55","title":"Ilyen volt, ilyen lett, mutatunk minden részletet a csok új szabályairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8577fc7e-3ca1-4916-a776-62d027789c7b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Gazprom a szerződést is fel akarja bontani ukrajnai partnerével.","shortLead":"A Gazprom a szerződést is fel akarja bontani ukrajnai partnerével.","id":"20180302_A_lengyelek_szallitanak_gazt_Ukrajnanak_az_oroszok_helyett","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8577fc7e-3ca1-4916-a776-62d027789c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caccc4c3-9618-49a2-bda5-0e329dec6fe4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180302_A_lengyelek_szallitanak_gazt_Ukrajnanak_az_oroszok_helyett","timestamp":"2018. március. 02. 18:42","title":"A lengyelek szállítanak gázt Ukrajnának az oroszok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255b3562-5066-4da6-a643-14d20cd5a08f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kedves barátjának nevezte, igen lelkesen.","shortLead":"Kedves barátjának nevezte, igen lelkesen.","id":"20180301_Berlusconi_nagyon_megdicserte_Orbant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=255b3562-5066-4da6-a643-14d20cd5a08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18e7b9f-ef5f-45f6-9598-bc70b729d5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180301_Berlusconi_nagyon_megdicserte_Orbant","timestamp":"2018. március. 01. 15:44","title":"Berlusconi nagyon megdicsérte Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7f0915-933f-45bc-abd1-f079a62d8615","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Segítünk Lázár Jánosnak, hogy mit is vállalt az Elios Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"Segítünk Lázár Jánosnak, hogy mit is vállalt az Elios Hódmezővásárhelyen.","id":"20180301_Szemmel_alig_lathato_kotbert_vart_el_Hodmezovasarhely_az_Eliostol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7f0915-933f-45bc-abd1-f079a62d8615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a21851-86e7-40ce-9971-c585b57ce713","keywords":null,"link":"/kkv/20180301_Szemmel_alig_lathato_kotbert_vart_el_Hodmezovasarhely_az_Eliostol","timestamp":"2018. március. 01. 16:05","title":"Szemmel alig látható kötbért várt el Hódmezővásárhely az Eliostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]