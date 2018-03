Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A napi hidegrekord nem dőlt meg, ahhoz -27 foknál kellett volna hidegebbnek lennie. Pénteken újabb országos havazás jöhet. Pénteken újabb országos havazás...","id":"20180301_meg_nincs_vege_a_zimankonak","timestamp":"2018. március. 01. 10:15","title":"-24,6 fok volt Baranyában, és még nincs vége a zimankónak" Míg Hegedűs Zoltán, Márki-Zay ellenfele azt állította a kampányban, hogy nincs Hódmezővásárhelynek tartozása, az új polgármester úgy látta, hogy négymilliárd forinttal adós a város. Hegedűs viszont továbbra is kitart amellett, hogy nyugodt szívvel adja át hétfőn az irányítást.","timestamp":"2018. március. 02. 15:52","title":"Márki-Zay belenézett a hódmezővásárhelyi költségvetésbe, és megdöbbent" AR-15-ös volt az a karabély is, amellyel egy floridai iskolában lemészárolt egy ámokfutó 17 embert. ","timestamp":"2018. március. 01. 17:35","title":"AR-15-ös gépkarabélyokkal járultak isten színe elé egy amerikai szekta tagjai","id":"20180301_Berlusconi_nagyon_megdicserte_Orbant","timestamp":"2018. március. 01. 15:44","title":"Berlusconi nagyon megdicsérte Orbánt","shortLead":"Kedves barátjának nevezte, igen lelkesen.","id":"20180302_consumer_reports_rossz_autok_2018","timestamp":"2018. március. 02. 18:11","title":"Nem akárki mondja: ezeket az autókat messzire kerülje el","shortLead":"A leginkább ajánlott autók mellett a legkevésbé ajánlottak listáját is összerakta a Consumer Reports.","id":"20180301_Meglepetes_Trump_a_fegyvervasarlas_szigoritasat_surgeti","timestamp":"2018. március. 01. 09:48","title":"Meglepetés: Trump a fegyvervásárlás szigorítását sürgeti","shortLead":"De a floridai iskolai mészárlás nyomán továbbra is szorgalmazza, hogy a tanároknál is lehessen fegyver." A Budapest–Békéscsaba–Lőkösháza vonalon 30-50 percet is késhetnek a vonatok. ","id":"20180301_ujabb_nehez_reggel_ez_a_vonattal_kozlekedoknek","timestamp":"2018. március. 01. 06:17","title":"Újabb nehéz reggel ez a vonattal közlekedőknek","id":"20180302_dizel_autok_kitiltasa_roma","timestamp":"2018. március. 02. 15:21","title":"Róma 2024-től kitiltja a városból a dízelautókat","shortLead":"Németország után Róma is hasonlóképp döntött."