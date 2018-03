Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f65a00ee-67a2-48dc-98f7-09e4e3368aeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Próbának nevezte, és el is tüntette a weboldaláról az egyik igen hamar kedveltté vált funkciót a Nintendo. A felhasználók nem értik a váratlan fordulatot.","shortLead":"Próbának nevezte, és el is tüntette a weboldaláról az egyik igen hamar kedveltté vált funkciót a Nintendo...","id":"20180302_levette_anintendo_a_weboldalarol_a_felhasznalok_jatekertekleseit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f65a00ee-67a2-48dc-98f7-09e4e3368aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f306178-dd5f-492c-9436-64d193d82ac2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180302_levette_anintendo_a_weboldalarol_a_felhasznalok_jatekertekleseit","timestamp":"2018. március. 02. 17:00","title":"Nagy a csodálkozás: eltűntek a Switch-felhasználók értékelései a Nintendo weboldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89638e06-f602-4d2f-9742-55a27d2a0fb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy lengyel civilekből álló csoport kampánykamionokat indított, hogy meggyőzze Nyugat-Európát arról, hogy a lengyelek tényleg nem részesek a Holokausztban.","shortLead":"Egy lengyel civilekből álló csoport kampánykamionokat indított, hogy meggyőzze Nyugat-Európát arról, hogy a lengyelek...","id":"20180301_Kampanykamionokkal_kovetel_tobb_tiszteletet_Lengyelorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89638e06-f602-4d2f-9742-55a27d2a0fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ca3096-8667-4358-b13c-ba5b20e75abe","keywords":null,"link":"/vilag/20180301_Kampanykamionokkal_kovetel_tobb_tiszteletet_Lengyelorszag","timestamp":"2018. március. 01. 18:52","title":"Kampánykamionokkal követel több tiszteletet Lengyelország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ea2be2-b253-4648-a4c4-c5d43d130d1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentette az amerikai kormánynál egy magyar vezetővel rendelkező amerikai szervezet Orbán Viktort és körét.","shortLead":"Feljelentette az amerikai kormánynál egy magyar vezetővel rendelkező amerikai szervezet Orbán Viktort és körét.","id":"20180302_Vizsgalatot_kernek_Orban_es_szuk_kore_ellen_kitilthatjak_oket_az_USAbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60ea2be2-b253-4648-a4c4-c5d43d130d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a416a0-4c4d-490c-a6f0-18d8c020e937","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_Vizsgalatot_kernek_Orban_es_szuk_kore_ellen_kitilthatjak_oket_az_USAbol","timestamp":"2018. március. 02. 08:00","title":"Vizsgálatot kért egy amerikai szervezet Orbán és szűk köre ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a40d6a-672f-4d62-9f00-d4c54dcff1fc","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez persze nem jelenti azt, hogy Michel Barnier mindennel egyetért, ami elhangzott Theresa May pénteki beszédében.","shortLead":"Ez persze nem jelenti azt, hogy Michel Barnier mindennel egyetért, ami elhangzott Theresa May pénteki beszédében.","id":"20180302_Megdicserte_a_brit_kormanyfot_az_EU_Brexitfelelose","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a40d6a-672f-4d62-9f00-d4c54dcff1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4544ad-6a1e-434a-b431-9948db17baf2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180302_Megdicserte_a_brit_kormanyfot_az_EU_Brexitfelelose","timestamp":"2018. március. 02. 19:13","title":"Megdicsérte a brit kormányfőt az EU Brexit-felelőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae07ad86-38b7-499f-9bbf-53d07b6710e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A leginkább ajánlott autók mellett a legkevésbé ajánlottak listáját is összerakta a Consumer Reports.","shortLead":"A leginkább ajánlott autók mellett a legkevésbé ajánlottak listáját is összerakta a Consumer Reports.","id":"20180302_consumer_reports_rossz_autok_2018","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae07ad86-38b7-499f-9bbf-53d07b6710e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a496590-0946-4804-9888-7e11b5992de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180302_consumer_reports_rossz_autok_2018","timestamp":"2018. március. 02. 18:11","title":"Nem akárki mondja: ezeket az autókat messzire kerülje el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf0add5-7d8f-4c24-b55e-aefdbd6e6a38","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Baldock egy tízezer lakosú városka Angliában, focicsapata, a Baldock Town FC pedig a tizedik osztályban játszik. A hideghullám Baldockba is havat hozott, de az együttes feltalálta magát, és edzőhelyszínnek kibérelte a helyi templom nem túl méretes főhajóját. ","shortLead":"Baldock egy tízezer lakosú városka Angliában, focicsapata, a Baldock Town FC pedig a tizedik osztályban játszik...","id":"20180302_Templomi_pokfocira_kenyszeritette_az_angol_focicsapatot_a_nagy_havazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bf0add5-7d8f-4c24-b55e-aefdbd6e6a38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478e965e-3207-4df9-9667-4ca27fba9988","keywords":null,"link":"/sport/20180302_Templomi_pokfocira_kenyszeritette_az_angol_focicsapatot_a_nagy_havazas","timestamp":"2018. március. 02. 14:58","title":"Templomi pókfocira kényszerítette az angol focicsapatot a nagy havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9fac14-c988-44e5-a012-25598a88a50d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real Madrid focistájának Spanyolországban is meggyűlt a baja a hatóságokkal.","shortLead":"A Real Madrid focistájának Spanyolországban is meggyűlt a baja a hatóságokkal.","id":"20180302_Vadat_emeltek_hamis_tanuzas_miatt_Luka_Modric_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a9fac14-c988-44e5-a012-25598a88a50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af32a2c8-8ac2-4138-8fdb-18446a42e508","keywords":null,"link":"/sport/20180302_Vadat_emeltek_hamis_tanuzas_miatt_Luka_Modric_ellen","timestamp":"2018. március. 02. 17:37","title":"Vádat emeltek hamis tanúzás miatt Luka Modric ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db2c8063-62f0-4ed1-9aa6-74658b6575a0","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Az olasz és a magyar demokrácia védelmére elég antitest van mindkét társadalomban – vallja Federigo Argentieri, a római székhelyű John Cabot University tanára, akivel a kusza itáliai választásokról beszéltünk helyenként magyar nyelven. \"Silvio Berlusconi a kapuk előtt\", így szólnak a hírek, ám Argentieri legyint: a volt kormányfő kint is marad. Szerinte az igazán jó hír az, hogy az olasz kommunisták végre süllyesztőbe kerültek, és a következő kormányt is Európa-párti mérsékeltek alkotják majd.","shortLead":"Az olasz és a magyar demokrácia védelmére elég antitest van mindkét társadalomban – vallja Federigo Argentieri, a római...","id":"20180302_Argentieri_Orban_nem_szavazhat_es_az_olaszok_nem_valositjak_meg_almat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db2c8063-62f0-4ed1-9aa6-74658b6575a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc706ee-b16d-4a73-a77a-a9ba9836d0b2","keywords":null,"link":"/vilag/20180302_Argentieri_Orban_nem_szavazhat_es_az_olaszok_nem_valositjak_meg_almat","timestamp":"2018. március. 02. 11:05","title":"Argentieri: Orbán nem szavazhat, és az olaszok nem valósítják meg álmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]