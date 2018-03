Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b87b238b-29bb-4f70-9130-081c93d01207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még röpködnek a mínuszok, de lassan azért kúszik fölfelé a hőmérő higanyszála.","shortLead":"Még röpködnek a mínuszok, de lassan azért kúszik fölfelé a hőmérő higanyszála.","id":"20180304_Szeles_hideg_ido_lesz_keves_napsutessel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b87b238b-29bb-4f70-9130-081c93d01207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f830c27b-a232-4839-bd25-8248997aebfc","keywords":null,"link":"/itthon/20180304_Szeles_hideg_ido_lesz_keves_napsutessel","timestamp":"2018. március. 04. 07:52","title":"Szeles, hideg idő lesz, kevés napsütéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2cb294-ed9c-4446-a811-db194c0eb3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ján Kuciák utolsó cikkét olasz maffiózókról írta.","shortLead":"Ján Kuciák utolsó cikkét olasz maffiózókról írta.","id":"20180302_Tobb_mint_tizezren_emlekeznek_Szlovakiaban_a_meggyilkolt_ujsagirora","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef2cb294-ed9c-4446-a811-db194c0eb3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ff478c-668b-4d42-a60d-d2883fe78c74","keywords":null,"link":"/vilag/20180302_Tobb_mint_tizezren_emlekeznek_Szlovakiaban_a_meggyilkolt_ujsagirora","timestamp":"2018. március. 02. 18:16","title":"Több tízezren emlékeztek Szlovákiában a meggyilkolt újságíróra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8577fc7e-3ca1-4916-a776-62d027789c7b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Gazprom a szerződést is fel akarja bontani ukrajnai partnerével.","shortLead":"A Gazprom a szerződést is fel akarja bontani ukrajnai partnerével.","id":"20180302_A_lengyelek_szallitanak_gazt_Ukrajnanak_az_oroszok_helyett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8577fc7e-3ca1-4916-a776-62d027789c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caccc4c3-9618-49a2-bda5-0e329dec6fe4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180302_A_lengyelek_szallitanak_gazt_Ukrajnanak_az_oroszok_helyett","timestamp":"2018. március. 02. 18:42","title":"A lengyelek szállítanak gázt Ukrajnának az oroszok helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ada4b7e4-d3c7-40f9-a17d-e47e7034ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fa nyílászárók nem fogják fel a hideget a Makovecz Imre tervezte Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban.","shortLead":"A fa nyílászárók nem fogják fel a hideget a Makovecz Imre tervezte Árpád Vezér Gimnázium és Kollégiumban.","id":"20180302_hidegek_a_tantermek_dideregnek_a_diakok_sarospatakon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ada4b7e4-d3c7-40f9-a17d-e47e7034ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be4ae5f-87a6-49a2-a2e5-35679513323a","keywords":null,"link":"/itthon/20180302_hidegek_a_tantermek_dideregnek_a_diakok_sarospatakon","timestamp":"2018. március. 02. 20:08","title":"Hidegek a tantermek, dideregnek a diákok Sárospatakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elbukta a Fidesz a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást, hiába ígért hatalmas fejlesztéseket; egymás után kerülnek ki az OLAF levelei Elios-ügyben; a budapesti elektromos buszok megadták magukat, ahogy megérkezett az igazi tél. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Elbukta a Fidesz a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választást, hiába ígért hatalmas fejlesztéseket; egymás után...","id":"20180304_Es_akkor_az_Elios_hodmezovasarhelyi_lampai_alatt_valami_elkezdodott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c569327b-a416-4507-854e-eab8ce186184","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_Es_akkor_az_Elios_hodmezovasarhelyi_lampai_alatt_valami_elkezdodott","timestamp":"2018. március. 04. 07:00","title":"És akkor az Elios hódmezővásárhelyi lámpái alatt valami elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4560123a-9688-47c1-820b-6c34d98c8560","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg Európában emelkedett a 4G hálózatok átlagsebessége, a világ többi régiójában nem javultak a letöltési sebességek. A Magyarországon működő 4G hálózatok sebessége kiemelkedő, a harmadik legjobb Európában, és lefedettségben is a top 3-ban vagyunk – számolt be az OpenSignal nevű független szervezet, amely okostelefonos alkalmazásával világszerte méri a mobilhálózatok teljesítményét.","shortLead":"Míg Európában emelkedett a 4G hálózatok átlagsebessége, a világ többi régiójában nem javultak a letöltési sebességek...","id":"20180304_opensignal_4g_jelentes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4560123a-9688-47c1-820b-6c34d98c8560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a088b55-175c-41bf-be20-3c75b8cd8a43","keywords":null,"link":"/tudomany/20180304_opensignal_4g_jelentes","timestamp":"2018. március. 04. 08:03","title":"Jó hír ez minden magyar mobilnetezőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5085f13e-38a2-4ba8-86b4-8986e55dcb41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állam helyett civil szervezetek igyekeznek támogatni a gyakran a középosztályból lecsúszott családokat, de ez nyilvánvalóan kevés lesz az össztársadalmi probléma megoldásához.","shortLead":"Az állam helyett civil szervezetek igyekeznek támogatni a gyakran a középosztályból lecsúszott családokat, de...","id":"201809__kilakoltatas__alternativ_megoldasok__ocsai_park__passziv_hazak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5085f13e-38a2-4ba8-86b4-8986e55dcb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793981d6-e695-4a8c-8b37-25f2be3d9ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809__kilakoltatas__alternativ_megoldasok__ocsai_park__passziv_hazak","timestamp":"2018. március. 03. 09:30","title":"900 ezer családot fenyeget a kilakoltatás, és csak civil segítségben bízhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8700bfbb-a4a2-47f2-b7bb-c4993f0d5e6e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Volt, akit meccs közben hívtak le a pályáról, hogy már nem az adott csapat tagja. ","shortLead":"Volt, akit meccs közben hívtak le a pályáról, hogy már nem az adott csapat tagja. ","id":"20180303_Iszonyu_megalazo_modon_teszik_ki_a_sportolokat_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8700bfbb-a4a2-47f2-b7bb-c4993f0d5e6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3863327f-9e19-4a76-9e56-2f790853397a","keywords":null,"link":"/sport/20180303_Iszonyu_megalazo_modon_teszik_ki_a_sportolokat_is","timestamp":"2018. március. 03. 19:49","title":"Iszonyú megalázó módon teszik ki a sportolókat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]