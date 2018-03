Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Március 8-án személyes konzultációra jelentkezhetnek be a HVG Állásbörze látogatói több témában is. Bőhm Kornél kommunikációs szakértő, a HVG Extra Business szerzője például „Fókuszáljunk az erősségeinkre!” címmel tart négyszemközti megbeszéléseket a regisztráló érdeklődőkkel.","shortLead":"Március 8-án személyes konzultációra jelentkezhetnek be a HVG Állásbörze látogatói több témában is. Bőhm Kornél...","id":"20180305_fokuszaljunk_az_erossegeinkre_hvg_allasborze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a75ae7d-dfbb-49ae-9a22-a739071cf4c5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180305_fokuszaljunk_az_erossegeinkre_hvg_allasborze","timestamp":"2018. március. 05. 11:37","title":"Mindenkinek vannak erősségei. Hogyan lehet ezeket beazonosítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A függöny és a mély dekoltázs a múlté, eljött a fémes csillogás és a szupermini kora Hollywoodban.","shortLead":"A függöny és a mély dekoltázs a múlté, eljött a fémes csillogás és a szupermini kora Hollywoodban.","id":"20180305_oscar_cikk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371bedaf-de74-4baf-8947-34834f775976","keywords":null,"link":"/elet/20180305_oscar_cikk","timestamp":"2018. március. 05. 15:11","title":"Selyempizsamától a metál válltömésig: így festettek a sztárok az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db38963-e82f-4056-96f1-198b85a7ff38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Guccinak ára van.","shortLead":"Egy Guccinak ára van.","id":"20180305_Vajna_Timea_masfel_millios_ruhaban_mutatta_meg_magat_az_Oscaron","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7db38963-e82f-4056-96f1-198b85a7ff38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b7408d-3590-4d65-8508-5653e747f1e3","keywords":null,"link":"/elet/20180305_Vajna_Timea_masfel_millios_ruhaban_mutatta_meg_magat_az_Oscaron","timestamp":"2018. március. 05. 13:48","title":"Vajna Tímea másfél milliós ruhában mutatta meg magát az Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány éve volt Magyarországon átnevezési hullám, lehet, Amerikát is elérte.","shortLead":"Néhány éve volt Magyarországon átnevezési hullám, lehet, Amerikát is elérte.","id":"20180305_Vajna_Timea_nem_talalta_el_az_Oscardijas_magyar_filmrendezo_nevet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f81d8cd1-5c4a-437c-b67a-25c6fcb348bb","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Vajna_Timea_nem_talalta_el_az_Oscardijas_magyar_filmrendezo_nevet","timestamp":"2018. március. 05. 16:56","title":"Vajna Tímea nem találta el az Oscar-díjas magyar filmrendező nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d29f51d-31c6-4010-9be1-228ed5ac049d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az A6-os a VW-konszern legsportosabb márkájától, a Porschétól kapja a legerősebb technikát. ","shortLead":"Az A6-os a VW-konszern legsportosabb márkájától, a Porschétól kapja a legerősebb technikát. ","id":"20180305_680_loeros_csaladi_sportkocsikent_tamad_az_uj_audi_rs6","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d29f51d-31c6-4010-9be1-228ed5ac049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec28abb-b2e1-49a9-bdd7-ebba3e5873d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180305_680_loeros_csaladi_sportkocsikent_tamad_az_uj_audi_rs6","timestamp":"2018. március. 05. 13:26","title":"Zöld rendszám és 680 lóerő: hibrid családi sportkocsiként támad az új Audi RS6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b56f1bf-05ab-46b5-abfc-fe1a08332da9","c_author":"Csurja Zsolt","category":"enesacegem","description":"Vajon mit néz meg a leendő munkaadó, miután megkapta az álláskereső önéletrajzát? Természetesen az internet közösségi oldalain hagyott nyilvános bejegyzéseit. Ezek között pedig lehet olyan, ami kedvezőtlenül befolyásolja a jelentkező esélyeit. Ha a jelölt ezeket törli, nyugodtabban mehet el a március 7-8-i HVG Állásbörzére is.\r

","shortLead":"Vajon mit néz meg a leendő munkaadó, miután megkapta az álláskereső önéletrajzát? Természetesen az internet közösségi...","id":"20180305_Vannak_akik_vallalhatatlan_digitalis_nyomaik_miatt_esnek_el_az_alommunkatol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b56f1bf-05ab-46b5-abfc-fe1a08332da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0852bb6-58c4-4f14-aeb3-efd9cda56921","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180305_Vannak_akik_vallalhatatlan_digitalis_nyomaik_miatt_esnek_el_az_alommunkatol","timestamp":"2018. március. 05. 13:27","title":"Vannak, akik vállalhatatlan digitális nyomaik miatt bukják az álommunkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KGI neves elemzője egy befektetőknek szánt jegyzetében egy olcsóbb MacBook Air érkezésének a lehetőségét veti fel.","shortLead":"A KGI neves elemzője egy befektetőknek szánt jegyzetében egy olcsóbb MacBook Air érkezésének a lehetőségét veti fel.","id":"20180305_olcsobb_macbook_air_johet_a_masodik_negyedevben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6ca509-c0e8-4375-93f6-f5a4a3254a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_olcsobb_macbook_air_johet_a_masodik_negyedevben","timestamp":"2018. március. 05. 17:00","title":"Lehet, hogy érdemes kivárni: hamarosan olcsóbb MacBook Air érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6ff43-1783-446f-8988-668130a72af1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állatok leölése, telepbezárások, korlátozások várnak a termelőkre, a kieső munkaerő pedig vélhetően már nem tér vissza az ágazatba.","shortLead":"Az állatok leölése, telepbezárások, korlátozások várnak a termelőkre, a kieső munkaerő pedig vélhetően már nem tér...","id":"20180305_Elkerulhetetlennek_tunik_a_sertespestis","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab6ff43-1783-446f-8988-668130a72af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90844b44-57c6-4dfd-93b0-0ade267c4e49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_Elkerulhetetlennek_tunik_a_sertespestis","timestamp":"2018. március. 05. 11:58","title":"Elkerülhetetlennek tűnik a sertéspestis megjelenése Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]