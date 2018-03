Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"087ecace-cd2d-47ab-92da-5f67e6db37aa","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tavaly mintegy 25 ezer nem EU-s országból származó külföldi kért munkavállalási engedélyt Magyarországon. A migrációnak ez a része a magyar gazdaságot erősíti, bár a szónoklatok alapján nem is lehetnének az országban. Két szakértővel beszéltük át, mit kell tudni az Európát négy éve elért migrációs nyomásról, a menekültek európai eloszlásáról és a gazdasági bevándorlók hazai lehetőségeiről.","shortLead":"Tavaly mintegy 25 ezer nem EU-s országból származó külföldi kért munkavállalási engedélyt Magyarországon. A migrációnak...","id":"20180306_kormany_migracio_szakpolitika_gazdasagi_bevandorlas_kovats_andras_hars_agnes_mighelp_unhcr","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=087ecace-cd2d-47ab-92da-5f67e6db37aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085b8a24-e027-4bab-a076-61b694b1aa6c","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_kormany_migracio_szakpolitika_gazdasagi_bevandorlas_kovats_andras_hars_agnes_mighelp_unhcr","timestamp":"2018. március. 06. 06:30","title":"Orbán és a migránsmentes ország: negyedmillió külföldi dolgozik nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Körülnéz kicsit a Fitch Ratings.","shortLead":"Körülnéz kicsit a Fitch Ratings.","id":"20180304_A_jovo_heten_megvizsgaljak_Magyarorszag_allamadosbesorolasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6c804b-87c7-4f84-8c3a-30982877f249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cdf350-f8e9-4b20-8de8-ab3852e17fc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_A_jovo_heten_megvizsgaljak_Magyarorszag_allamadosbesorolasat","timestamp":"2018. március. 04. 15:29","title":"A jövő héten megvizsgálják Magyarország államadós-besorolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc, Andy Vajna, Tiborcz István, Rogán Antal, Simicska Lajos. Ez nem egy képzeletbeli kezdő ötös egy kosárlabdatornán, hanem a Závecz Reseach felmérése szerint ők a legkorruptabb magyarok.","shortLead":"Mészáros Lőrinc, Andy Vajna, Tiborcz István, Rogán Antal, Simicska Lajos. Ez nem egy képzeletbeli kezdő ötös...","id":"20180304_Orban_vejet_tartjak_az_emberek_a_harmadik_legkorruptabbnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45fa3762-6769-4694-9f21-7da81c82ba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e14887f-3dc0-489d-a6ae-97b5f8daba8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_Orban_vejet_tartjak_az_emberek_a_harmadik_legkorruptabbnak","timestamp":"2018. március. 04. 11:39","title":"Orbán vejét tartják az emberek a harmadik legkorruptabbnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883481de-0ad2-43ab-be81-06934694e38a","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A piaci ár töredékéért hirdethetnek a pártok a Garancsi István érdekeltségébe tartozó ESMA-nál, kérdés, talál-e ebben valami kivetnivalót az Állami Számvevőszék. Pár hónapja a pártok irodabérlésénél az ÁSZ még büntetéseket osztogatott a kedvezményes árakra hivatkozva.","shortLead":"A piaci ár töredékéért hirdethetnek a pártok a Garancsi István érdekeltségébe tartozó ESMA-nál, kérdés, talál-e ebben...","id":"20180305_fidesz_plakat_arkedvezmeny_esma_LMP_MSZP_piaci_ar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=883481de-0ad2-43ab-be81-06934694e38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c82d819-269f-43f6-aef8-4e17f918db6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_fidesz_plakat_arkedvezmeny_esma_LMP_MSZP_piaci_ar","timestamp":"2018. március. 05. 17:55","title":"Vékony jégen a Fidesz is: az ÁSZ precedenst teremtett a kedvezmények büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jennifer Lawrence természetesen. Mindezt magas sarkúban és estélyiben.","shortLead":"Jennifer Lawrence természetesen. Mindezt magas sarkúban és estélyiben.","id":"20180305_KI_az_aki_kepes_egy_pohar_borral_a_kezeben_atmaszni_a_szekeken_az_Oscaron","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7458a2f1-53b6-4fce-8939-ca7ed0bb7301","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_KI_az_aki_kepes_egy_pohar_borral_a_kezeben_atmaszni_a_szekeken_az_Oscaron","timestamp":"2018. március. 05. 07:00","title":"Ki az, aki képes egy pohár borral a kezében átmászni a székeken az Oscaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ead3bbc-2342-4c7b-abc5-d6c777b3dc8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon már az oktatási rendszer is arra nevel, hogy egy fiatalnak ne legyenek kérdései, azt szeretik, aki nem beszél, nem lát, nem hall, csak teszi a dolgát.","shortLead":"Magyarországon már az oktatási rendszer is arra nevel, hogy egy fiatalnak ne legyenek kérdései, azt szeretik, aki nem...","id":"20180304_A_magyar_fiatalok_sem_a_csaladban_sem_a_politikaban_nem_biznak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ead3bbc-2342-4c7b-abc5-d6c777b3dc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdb99d2-4ae8-455e-869b-257d195bf247","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_A_magyar_fiatalok_sem_a_csaladban_sem_a_politikaban_nem_biznak","timestamp":"2018. március. 04. 09:31","title":"A magyar fiatalok sem a családban, sem a politikában nem bíznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkérdezték a legfőbb ügyészt az OLAF-jelentés utáni magyar vizsgálatról, de nem vitte túlzásba a választ.","shortLead":"Megkérdezték a legfőbb ügyészt az OLAF-jelentés utáni magyar vizsgálatról, de nem vitte túlzásba a választ.","id":"20180305_Polt_Peter_harom_mondatot_irt_az_Eliosugyrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2aa5422-d10d-4361-aece-6e94f9434a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e603a1-e55c-4336-be0a-2be7e9263c4c","keywords":null,"link":"/kkv/20180305_Polt_Peter_harom_mondatot_irt_az_Eliosugyrol","timestamp":"2018. március. 05. 11:02","title":"Polt Péter három mondatot írt az Elios-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd10be76-5f25-4b9e-a8c7-0eab6ed364ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már tavaly is szépen pörgött a magyar kiskereskedelem, idén januárban azonban még nagyobb lett a növekedés.","shortLead":"Már tavaly is szépen pörgött a magyar kiskereskedelem, idén januárban azonban még nagyobb lett a növekedés.","id":"20180305_Mintha_januarban_is_karacsony_lenne_olyan_sokat_vasaroltak_a_magyarok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd10be76-5f25-4b9e-a8c7-0eab6ed364ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352cec89-f322-43d0-bd9d-380018179088","keywords":null,"link":"/kkv/20180305_Mintha_januarban_is_karacsony_lenne_olyan_sokat_vasaroltak_a_magyarok","timestamp":"2018. március. 05. 10:42","title":"Mintha januárban is karácsony lenne, olyan sokat vásároltak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]