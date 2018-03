Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jennifer Lawrence természetesen. Mindezt magas sarkúban és estélyiben.","shortLead":"Jennifer Lawrence természetesen. Mindezt magas sarkúban és estélyiben.","id":"20180305_KI_az_aki_kepes_egy_pohar_borral_a_kezeben_atmaszni_a_szekeken_az_Oscaron","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28f6c1e-08f0-4dbd-97f0-f7987edd6fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7458a2f1-53b6-4fce-8939-ca7ed0bb7301","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_KI_az_aki_kepes_egy_pohar_borral_a_kezeben_atmaszni_a_szekeken_az_Oscaron","timestamp":"2018. március. 05. 07:00","title":"Ki az, aki képes egy pohár borral a kezében átmászni a székeken az Oscaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4b2615-91e6-4643-b9b3-2f8a3175d2c5","c_author":"nyüzsi","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180304_Bodocs_uj_videojaval_rendkivul_kellemetlen_helyzetbe_hozta_a_kozszolgalati_musorvezetoket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af4b2615-91e6-4643-b9b3-2f8a3175d2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae306b0-17e9-4300-88d8-9d54051d23cb","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_Bodocs_uj_videojaval_rendkivul_kellemetlen_helyzetbe_hozta_a_kozszolgalati_musorvezetoket","timestamp":"2018. március. 04. 16:11","title":"Bödőcs új videójával rendkívül kellemetlen helyzetbe hozta a közszolgálati műsorvezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estétől ónos eső is lehet. ","shortLead":"Estétől ónos eső is lehet. ","id":"20180305_Delutantol_nyugatrol_ismet_jon_a_ho","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008091e6-a8f8-4413-826b-33e7a5525050","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Delutantol_nyugatrol_ismet_jon_a_ho","timestamp":"2018. március. 05. 05:08","title":"Délutántól nyugatról ismét jön a hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53131e36-4507-4eb7-939b-066b59d99b77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először fogad dél-koreai delegációt. ","shortLead":"Először fogad dél-koreai delegációt. ","id":"20180305_Tortenelmi_talalkozora_keszul_Kim_Dzsong_Un_delkoreaiakkal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53131e36-4507-4eb7-939b-066b59d99b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56d7540-ff1a-4bcb-bf47-ea4afe747a89","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Tortenelmi_talalkozora_keszul_Kim_Dzsong_Un_delkoreaiakkal","timestamp":"2018. március. 05. 12:02","title":"Történelmi találkozót tart Kim Dzsong Un dél-koreaiakkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b0fd93-389a-49e7-869f-aad7a4db12e7","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Amikor marketingkampányt futtatunk, akkor annak sikerességét valamilyen megtérülési mutatóval szeretjük alátámasztani. Az egyik ilyen legismertebb mérőszám a ROI (return on investment). De hogyan mérhető a tartalom értéke? Erre a kérdésre ad választ vendégszerzőnk, Papp Gábor a The Pitch alapítója.","shortLead":"Amikor marketingkampányt futtatunk, akkor annak sikerességét valamilyen megtérülési mutatóval szeretjük alátámasztani...","id":"HVG_konferencia_20180301_Hogyan_gyozz_meg_egy_cegvezetot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81b0fd93-389a-49e7-869f-aad7a4db12e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef1c324-5ef4-4813-b5ad-6ce5e1ef51bc","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180301_Hogyan_gyozz_meg_egy_cegvezetot","timestamp":"2018. március. 05. 15:00","title":"Hogyan győzz meg egy cégvezetőt a tartalommarketing valódi értékéről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"d15ef8a1-47ba-4274-aa03-7f4a743b883f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mai napig rendezetlen a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státusza, ezért a MET közgyűlése úgy döntött, hogy az Európai Unió Miniszterek Tanácsához fordul.","shortLead":"A mai napig rendezetlen a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség egyházi státusza, ezért a MET közgyűlése...","id":"20180305_Ivanyi_Gabor_az_Europai_Unio_Tanacsahoz_fordul_mert_negy_eve_nem_kapjak_vissza_egyhazi_statuszukat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d15ef8a1-47ba-4274-aa03-7f4a743b883f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479cc076-2dc5-4f45-9a38-5931778d4351","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Ivanyi_Gabor_az_Europai_Unio_Tanacsahoz_fordul_mert_negy_eve_nem_kapjak_vissza_egyhazi_statuszukat","timestamp":"2018. március. 05. 09:25","title":"Iványi Gábor az Európai Unió Tanácsához fordul, mert négy éve nem kapják vissza egyházi státuszukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7b276c-cc08-4868-8fbf-83943abb06e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az éremszerzés volt a célja, de saját bevallása szerint olyasmi egyáltalán nem járt a fejében, hogy az első magyar világbajnok atléta válhat belőle. Pedig így lett, Márton Anita sporttörténelmet írt vasárnap azzal, hogy világbajnoki címet szerzett a birminghami fedettpályás világbajnokságon, méghozzá országos csúccsal. ","shortLead":"Az éremszerzés volt a célja, de saját bevallása szerint olyasmi egyáltalán nem járt a fejében, hogy az első magyar...","id":"20180305_Olyasmi_nem_jart_a_fejemben_hogy_en_lennek_az_elso_magyar_vilagbajnok_atleta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e7b276c-cc08-4868-8fbf-83943abb06e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf74f534-1260-4db7-883c-e1d0786bb1dc","keywords":null,"link":"/sport/20180305_Olyasmi_nem_jart_a_fejemben_hogy_en_lennek_az_elso_magyar_vilagbajnok_atleta","timestamp":"2018. március. 05. 08:44","title":"\"Olyasmi nem járt a fejemben, hogy én lennék az első magyar világbajnok atléta\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180303_Vicces_gyorstalpaloval_segit_a_BBC_az_Oscarjelolteknek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddcc69d-7d8a-4cef-9a67-763688220cca","keywords":null,"link":"/kultura/20180303_Vicces_gyorstalpaloval_segit_a_BBC_az_Oscarjelolteknek","timestamp":"2018. március. 03. 20:15","title":"Vicces gyorstalpalóval segít a BBC az Oscar-jelölteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]