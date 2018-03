Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad7cd848-16df-43eb-bd07-42a737d11d38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azonnal hatalmas rendőri erő vonult fel a helyszínen.","shortLead":"Azonnal hatalmas rendőri erő vonult fel a helyszínen.","id":"20180304_baleset_buckingham_palota","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad7cd848-16df-43eb-bd07-42a737d11d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25d6a2d-836a-4048-b4a6-f07f6ce12358","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_baleset_buckingham_palota","timestamp":"2018. március. 04. 11:25","title":"Videó: autó hajtott a Buckingham-palota kerítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6515799d-f27a-455b-9a9b-8f5b5ec2874a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés alelnökének nem derogál Berki Krisztiánnal egy olyan rendezvényen szerepelni, amelyen 1848-49 tiszteletére verik szét egymást a kurucok és labancok.","shortLead":"Az Országgyűlés alelnökének nem derogál Berki Krisztiánnal egy olyan rendezvényen szerepelni, amelyen 1848-49...","id":"20180305_Hende_Csaba_felugyelete_mellett_verik_szet_egymast_az_osztrak_es_magyar_ketrecharcosok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6515799d-f27a-455b-9a9b-8f5b5ec2874a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdca995f-a323-4e7f-ba42-366871081993","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Hende_Csaba_felugyelete_mellett_verik_szet_egymast_az_osztrak_es_magyar_ketrecharcosok","timestamp":"2018. március. 05. 16:46","title":"Hende Csaba felügyelete mellett verik szét egymást az osztrák és magyar ketrecharcosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b227f4e-7e39-4512-af98-619db9b96802","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Véget ért a barcelonai MWC, de semmi pánik, egy sor tech-esemény van még előttünk ebben az évben. Például a Google I/O konferencia, amelyre kimentek az első meghívók.","shortLead":"Véget ért a barcelonai MWC, de semmi pánik, egy sor tech-esemény van még előttünk ebben az évben. Például a Google I/O...","id":"20180304_az_elso_jegyek_a_google_io_konferenciara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b227f4e-7e39-4512-af98-619db9b96802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f06050-5465-4369-ab15-a5a97a232862","keywords":null,"link":"/tudomany/20180304_az_elso_jegyek_a_google_io_konferenciara","timestamp":"2018. március. 04. 18:12","title":"Az első fecskék: vannak, akik már megkapták a jegyet a Google I/O konferenciájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766830ca-3f1e-4ca9-b326-34421f7b1250","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA persze már megint tagad!","shortLead":"A NASA persze már megint tagad!","id":"20180305_Eletnyomokat_lat_a_Marson_egy_asztrobiologus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=766830ca-3f1e-4ca9-b326-34421f7b1250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a0cf7d-3aa5-4b4e-8707-e51d87bf7178","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_Eletnyomokat_lat_a_Marson_egy_asztrobiologus","timestamp":"2018. március. 05. 22:09","title":"Életnyomokat lát a Marson egy asztrobiológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00af1d5-cb04-45bb-b132-8435d564292d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiállításai ugyan bezártak, alapítását azonban idén is megünnepli a Néprajzi Múzeum egy olyan online sorozat indításával, amelyek az egyes gyűjtemények kulisszatitkait, a költözés fázisait és a hónap műtárgyát dolgozzák fel.","shortLead":"Kiállításai ugyan bezártak, alapítását azonban idén is megünnepli a Néprajzi Múzeum egy olyan online sorozat...","id":"20180304_Folytatasos_kepregeny_a_Neprajzi_Muzeumtol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d00af1d5-cb04-45bb-b132-8435d564292d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e130a630-e336-44bc-94f2-6ddf4df36de6","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_Folytatasos_kepregeny_a_Neprajzi_Muzeumtol","timestamp":"2018. március. 04. 17:17","title":"Folytatásos képregény a Néprajzi Múzeumtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31521893-3146-4752-a37f-409ec37febc3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának rangadóján a katalánok előnye nyolc pontra nőtt a második helyen álló fővárosi riválissal, az Atlético Madriddal szemben.","shortLead":"A spanyol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának rangadóján a katalánok előnye nyolc pontra nőtt a második helyen álló...","id":"20180304_Messi_goljaval_nyertek_az_Atletico_Madrid_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31521893-3146-4752-a37f-409ec37febc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6c3d7-c951-40f9-943d-b8e1ed4f72e4","keywords":null,"link":"/sport/20180304_Messi_goljaval_nyertek_az_Atletico_Madrid_ellen","timestamp":"2018. március. 04. 18:29","title":"Messi góljával nyertek az Atlético Madrid ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d37ad4b-6c57-4fb1-bec8-541690952c8d","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Ma már világraszóló show az Oscar-díj-átadó, 24 kategóriában versengenek a filmesek, köztük külön az idegen nyelvű alkotások. Az öt jelölt film közé az idén ismét bekerült egy magyar, Enyedi Ildikó Testről és lélekről című filmje. Mindez az után, hogy 2016-ban Nemes Jeles László Saul fia című filmje, tavaly pedig az élőszereplős kisfilm kategóriában Deák Kristóf Mindenkije Oscar-díjat nyert. Enyedi filmje már a jelöléssel mindent megnyert, úgyhogy bárhogy alakul is az este, van mit ünnepelni. ","shortLead":"Ma már világraszóló show az Oscar-díj-átadó, 24 kategóriában versengenek a filmesek, köztük külön az idegen nyelvű...","id":"20180304_oscar_dij_magyar_jeloltek_magyar_nyertesek_film_deak_kristof_szabo_istvan_nemes_jeles_laszlo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d37ad4b-6c57-4fb1-bec8-541690952c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b12e516-f516-435d-86fb-7c7b3a7c25b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180304_oscar_dij_magyar_jeloltek_magyar_nyertesek_film_deak_kristof_szabo_istvan_nemes_jeles_laszlo","timestamp":"2018. március. 04. 20:00","title":"Oscar: Három a magyar igazság, ez már a ráadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A városban az Elios közreműködésével elvégzett közvilágítás-korszerűsítéssel kapcsolatos iratokat foglalhatott le a rendőrség a váci önkormányzatnál.","shortLead":"A városban az Elios közreműködésével elvégzett közvilágítás-korszerűsítéssel kapcsolatos iratokat foglalhatott le...","id":"20180306_elios_iratokat_foglalhattak_le_vacon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78b53acd-6482-469e-87cb-75817e2b9cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7dd14e9-14f1-4f7d-8d1c-40dbe53f72b9","keywords":null,"link":"/kkv/20180306_elios_iratokat_foglalhattak_le_vacon","timestamp":"2018. március. 06. 06:48","title":"Elios-iratokat foglalhattak le Vácon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]