[{"available":true,"c_guid":"b86c029f-1a69-49ad-96d4-847905e7d7a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research ezúttal azt is megmérte az Index megbízásából, hogy mekkora a választók átszavazási hajlandósága.","shortLead":"A Závecz Research ezúttal azt is megmérte az Index megbízásából, hogy mekkora a választók átszavazási hajlandósága.","id":"20180306_a_balosok_negyede_szavazna_jobbikosra_hogy_ne_fideszes_nyerjen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b86c029f-1a69-49ad-96d4-847905e7d7a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70658063-47d5-445f-8532-9db9f49f3cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_a_balosok_negyede_szavazna_jobbikosra_hogy_ne_fideszes_nyerjen","timestamp":"2018. március. 06. 09:46","title":"A balosok negyede szavazna jobbikosra, hogy ne fideszes nyerjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2656e2e-1e6e-44c2-9e20-4617379ad8ca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aránytalan és az uniós joggal ellentétes volt a magyar törvény a zsebszerződések felbontásáról – mondta ki az Európai Bíróság.","shortLead":"Aránytalan és az uniós joggal ellentétes volt a magyar törvény a zsebszerződések felbontásáról – mondta ki az Európai...","id":"20180306_Elkaszalta_az_Europai_Birosag_a_zsebszerzodesek_felbontasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2656e2e-1e6e-44c2-9e20-4617379ad8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae4e965-0806-4dee-bf3d-33c753c1e266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180306_Elkaszalta_az_Europai_Birosag_a_zsebszerzodesek_felbontasat","timestamp":"2018. március. 06. 09:36","title":"Elkaszálta az Európai Bíróság a zsebszerződések felbontását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tinisztárként feltűnt énekesnő hitelesnek tartja a fideszes gazdasági minisztert.","shortLead":"A tinisztárként feltűnt énekesnő hitelesnek tartja a fideszes gazdasági minisztert.","id":"20180305_Szandi_Varga_Mihalyra_szavaz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58e8e87-7b2c-4078-b98c-29db6f64f51f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb01565b-df35-4931-be27-b0c3c19294d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Szandi_Varga_Mihalyra_szavaz","timestamp":"2018. március. 05. 19:08","title":"Szandi Varga Mihályra szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba22f4c0-3a13-4e4e-a408-28dc9540b2c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még február 22-én történt, a feltételezett elkövetőről most adott ki a rendőrség egy gyenge minőségű képet.","shortLead":"Az eset még február 22-én történt, a feltételezett elkövetőről most adott ki a rendőrség egy gyenge minőségű képet.","id":"20180305_villamos_bantalmazas_korozes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba22f4c0-3a13-4e4e-a408-28dc9540b2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ba34b9-1a79-4e2e-bcd3-3b5459a978d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_villamos_bantalmazas_korozes","timestamp":"2018. március. 05. 18:33","title":"Ez a férfi rúghatott fejbe egy idős utast a villamoson – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416df9df-5f5d-4291-85e0-cd02660bf368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János még a hódmezővásárhelyi időközi polgármester előtt kampányolt úgy, hogy a választóknak dönteniük kell, olyan települést akarnak, mint Komlóska vagy Kübekháza, esetleg egy Debrecenhez vagy Kaposvárhoz hasonlító polgári nagyvárost. A két lesajnált település vezetője kiakadt.","shortLead":"Lázár János még a hódmezővásárhelyi időközi polgármester előtt kampányolt úgy, hogy a választóknak dönteniük kell...","id":"20180305_Lazar_semmibe_veszi_a_falvakat_a_polgarmester_szerint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416df9df-5f5d-4291-85e0-cd02660bf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d65eb0-d225-4792-9057-5c8ec6d531e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Lazar_semmibe_veszi_a_falvakat_a_polgarmester_szerint","timestamp":"2018. március. 05. 11:02","title":"Lázár semmibe veszi a falvakat a polgármester szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rekordköltségvetés a hadseregnek, reformcsapatok a gazdaság frontján és néhány személycsere – ülésezik a parlament Pekingben.","shortLead":"Rekordköltségvetés a hadseregnek, reformcsapatok a gazdaság frontján és néhány személycsere – ülésezik a parlament...","id":"20180305_Kinai_parlament_Tovabb_a_kommunista_iranyitasu_kapitalizmus_epitesenek_utjan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831697da-5943-44b0-8cc0-f1d7426bfb27","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180305_Kinai_parlament_Tovabb_a_kommunista_iranyitasu_kapitalizmus_epitesenek_utjan","timestamp":"2018. március. 05. 10:43","title":"Kínai parlament: Tovább a kommunista irányítású kapitalizmus építésének útján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Újra felbukkant a H1N1 influenzavírus Magyarországon – írta az Észak-Magyarország.","shortLead":"Újra felbukkant a H1N1 influenzavírus Magyarországon – írta az Észak-Magyarország.","id":"20180306_H1N1fertozesbe_halt_bele_egy_beteg_satoraljaujhelyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e4fb1f-6622-4268-b679-efc9c0c130b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_H1N1fertozesbe_halt_bele_egy_beteg_satoraljaujhelyen","timestamp":"2018. március. 06. 09:13","title":"H1N1-fertőzésbe halt bele egy beteg Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átmeneti csökkenést követően ismét növekedésnek indult a kanyarós megbetegedések száma Kárpátalján, ahol az év eleje óta közel 1200 esetet regisztráltak.","shortLead":"Átmeneti csökkenést követően ismét növekedésnek indult a kanyarós megbetegedések száma Kárpátalján, ahol az év eleje...","id":"20180305_kanyarojarvany_karpataljan_ujabb_megbetegedesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46125ef5-854d-4ff7-88a6-6bfa291e6195","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_kanyarojarvany_karpataljan_ujabb_megbetegedesek","timestamp":"2018. március. 05. 17:43","title":"Megint felpörgött a kanyarójárvány a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]