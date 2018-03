Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5e0e0a3-93ea-4f67-b665-0d5b5bbce0d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180305_Zsenialis_otlet_igy_nezne_ki_a_Star_Wars_ha_magyar_nepmese_volna","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5e0e0a3-93ea-4f67-b665-0d5b5bbce0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f876125-2bb9-4426-bfba-8cf1f26f727b","keywords":null,"link":"/elet/20180305_Zsenialis_otlet_igy_nezne_ki_a_Star_Wars_ha_magyar_nepmese_volna","timestamp":"2018. március. 05. 10:38","title":"Zseniális ötlet: így nézne ki a Star Wars, ha magyar népmese volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e232a-4a7e-41a5-a3b0-0f40aef1deca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kreatív indokkal venne gyártelepet a XVI. kerület: nehogy migránsok legyenek ott. A sajtótájékoztató végén a helyi nyugdíjasok összecsaptak az Együtt képviselőjével.","shortLead":"Kreatív indokkal venne gyártelepet a XVI. kerület: nehogy migránsok legyenek ott. A sajtótájékoztató végén a helyi...","id":"20180306_Megvasarolna_az_Ikarusgyartelepet_az_onkormanyzat_nehogy_migransok_keruljenek_oda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=522e232a-4a7e-41a5-a3b0-0f40aef1deca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab68e135-af4e-407a-9053-5f733ba2899d","keywords":null,"link":"/kkv/20180306_Megvasarolna_az_Ikarusgyartelepet_az_onkormanyzat_nehogy_migransok_keruljenek_oda","timestamp":"2018. március. 06. 15:04","title":"Megvásárolná az Ikarus-gyártelepet az önkormányzat, nehogy migránsok kerüljenek oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a56c673-2a97-462e-a358-33facbd1a64c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Áruló volt, de korábban elengedték egy fogolycserével.","shortLead":"Áruló volt, de korábban elengedték egy fogolycserével.","id":"20180305_Megmergezhettek_egy_orosz_kemet_Angliaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a56c673-2a97-462e-a358-33facbd1a64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b961032-2bf5-438b-b499-f3aed487c853","keywords":null,"link":"/vilag/20180305_Megmergezhettek_egy_orosz_kemet_Angliaban","timestamp":"2018. március. 05. 19:32","title":"Megmérgezhettek egy orosz kémet Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Genfben hivatalosan is lehullott a lepel a VW konszernhez tartozó márka vadonatúj kompakt crossover újdonságáról.","shortLead":"Genfben hivatalosan is lehullott a lepel a VW konszernhez tartozó márka vadonatúj kompakt crossover újdonságáról.","id":"20180306_nagyon_meno_uj_hibrid_divatterepjarot_villantott_a_skoda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6071120-b619-463e-8089-118ad8bb5835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d27f93-7002-4203-ba3e-b146a81c28f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_nagyon_meno_uj_hibrid_divatterepjarot_villantott_a_skoda","timestamp":"2018. március. 06. 08:35","title":"Nagyon menő új hibrid divatterepjárót villantott a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d98f9cb-95d1-4640-8f45-2fbea32db8c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Félnivalója talán még nincs Mark Zuckerbergnek, de azért érdemes nyitva tartania a szemét: óriási táborral rendelkezik a kínai WeChat, amely irán Európában is egyre nagyobb az érdeklődés. Az üzenetküldőből platformmá növesztett szolgáltatás világszerte már egymilliárdnál is többen regisztráltak. És hogy mi köze ehhez a kedves mézfaló medvének? Komolyabb, mint hinnénk.","shortLead":"Félnivalója talán még nincs Mark Zuckerbergnek, de azért érdemes nyitva tartania a szemét: óriási táborral rendelkezik...","id":"20180306_wechat_uzenetkuldo_micimacko","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d98f9cb-95d1-4640-8f45-2fbea32db8c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3775b4e4-5d66-49b8-8806-75ecabf198c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180306_wechat_uzenetkuldo_micimacko","timestamp":"2018. március. 06. 14:03","title":"Lassan cserélhetjük a Messengert? 1 milliárd felhasználónál a WeChat, ahova Micimackó be nem teheti a lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9ad5c3-6c93-499e-aea1-c8fcf6903d5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros XVIII. kerületében már négy éve is izgalmas volt a verseny, idén sem lesz másként. Az MSZP arcának van esélye, de ha nem lépnek vissza a javára, nyer a Fidesz.","shortLead":"A főváros XVIII. kerületében már négy éve is izgalmas volt a verseny, idén sem lesz másként. Az MSZP arcának van...","id":"20180306_Kunhalmi_legyozheti_a_Fideszt_ha_az_LMP_visszalep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d9ad5c3-6c93-499e-aea1-c8fcf6903d5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d2798f-0a55-483b-a731-d504ad523cf8","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Kunhalmi_legyozheti_a_Fideszt_ha_az_LMP_visszalep","timestamp":"2018. március. 06. 09:41","title":"Kunhalmi legyőzheti a Fideszt, ha az LMP visszalép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Páratlan remekmű született politikai kampányvideó kategóriában.","shortLead":"Páratlan remekmű született politikai kampányvideó kategóriában.","id":"20180305_Kosa_Lajos_vert_es_tejet_javasol_a_hosszu_eletert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf377c-8702-4849-b75b-64a47ce4dc81","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Kosa_Lajos_vert_es_tejet_javasol_a_hosszu_eletert","timestamp":"2018. március. 05. 16:17","title":"Kósa Lajos vért és tejet javasol a hosszú életért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KGI neves elemzője egy befektetőknek szánt jegyzetében egy olcsóbb MacBook Air érkezésének a lehetőségét veti fel.","shortLead":"A KGI neves elemzője egy befektetőknek szánt jegyzetében egy olcsóbb MacBook Air érkezésének a lehetőségét veti fel.","id":"20180305_olcsobb_macbook_air_johet_a_masodik_negyedevben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6ca509-c0e8-4375-93f6-f5a4a3254a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_olcsobb_macbook_air_johet_a_masodik_negyedevben","timestamp":"2018. március. 05. 17:00","title":"Lehet, hogy érdemes kivárni: hamarosan olcsóbb MacBook Air érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]