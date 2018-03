Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a035a427-b249-4d20-a7d4-caaf915e92d2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A friss HVG kísérletet tett arra, hogy megbecsülje a választás eredményét a részvétel alapján. Trendszerűen csak azokban a körzetekben lenne esélye a baloldalnak, ahol a választási részvétel meghaladja a 100 százalékot, ennek esélyeit nem részleteznénk.","shortLead":"A friss HVG kísérletet tett arra, hogy megbecsülje a választás eredményét a részvétel alapján. Trendszerűen csak...","id":"20180307_Orban_Viktor_dorzsolheti_a_tenyeret_aprilis_8an","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a035a427-b249-4d20-a7d4-caaf915e92d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5153e493-b0a3-487e-8887-23a021c7e6d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Orban_Viktor_dorzsolheti_a_tenyeret_aprilis_8an","timestamp":"2018. március. 07. 17:01","title":"Orbán Viktor dörzsölheti a tenyerét április 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28767ed8-a168-4b20-a497-ce77a6a176ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többek adatával visszaélést követtek el.","shortLead":"Többek adatával visszaélést követtek el.","id":"20180307_Itt_a_kampany_legmereszebb_huzasa_az_adatvedelmi_biztos_adatait_is_elloptak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28767ed8-a168-4b20-a497-ce77a6a176ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdcd1cd-47a9-4cfc-8131-aa8e721f470f","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Itt_a_kampany_legmereszebb_huzasa_az_adatvedelmi_biztos_adatait_is_elloptak","timestamp":"2018. március. 07. 12:42","title":"Itt a kampány legmerészebb húzása: az adatvédelmi biztos adatait is ellopták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Iron Aquatics volt edzője indított ellene személyiségi jogi pert. A héten lesz ítélethirdetés.","shortLead":"Az Iron Aquatics volt edzője indított ellene személyiségi jogi pert. A héten lesz ítélethirdetés.","id":"20180306_Birosag_ele_kell_allnia_Shane_Tusupnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ab01e8-f3fe-4fd5-8159-6330dc734ad0","keywords":null,"link":"/sport/20180306_Birosag_ele_kell_allnia_Shane_Tusupnak","timestamp":"2018. március. 06. 07:17","title":"Bíróság elé kell állnia Shane Tusupnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e741ea7d-1441-4565-ab7a-fe4e79629444","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egerben plakátkiállítást rendezett a Fidelitas.","shortLead":"Egerben plakátkiállítást rendezett a Fidelitas.","id":"20180307_A_Fidelitas_szerint_Mesterhazy_Attila_is_veszelyes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e741ea7d-1441-4565-ab7a-fe4e79629444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"850fea32-8b50-4153-ac55-cfaad3e0b121","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_A_Fidelitas_szerint_Mesterhazy_Attila_is_veszelyes","timestamp":"2018. március. 07. 13:11","title":"A Fidelitas szerint Mesterházy Attila is veszélyes kerítésbontó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2014 óta mélyrepülésben van az Oscar-díj-átadók nézettsége. Most mindössze 26 és félmillióan nézték a közvetítést, miközben az elmúlt évtizedben volt olyan év is, amikor több mint 40 millióan izgultak a képernyő előtt. ","shortLead":"2014 óta mélyrepülésben van az Oscar-díj-átadók nézettsége. Most mindössze 26 és félmillióan nézték a közvetítést...","id":"20180306_Soha_nem_neztek_meg_ennyire_kevesen_az_Oscargalat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e748ab8-0c1e-4c50-adc6-b8b7ebf5955a","keywords":null,"link":"/kultura/20180306_Soha_nem_neztek_meg_ennyire_kevesen_az_Oscargalat","timestamp":"2018. március. 06. 11:31","title":"Soha nem nézték még ennyire kevesen az Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1caa0dc7-e22b-459d-9e3b-ecf08d62e219","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A valószínűleg sérült olajtartályokból származó anyag a helyiek szerint hosszú ideje szivárog a talajból Csepelnél. A vízügyi főigazgatóságnál azt mondták, a szennyezés mértéke olyan kicsi, hogy az nem kimutatható. A probléma bár régóta fennáll, mivel az igazgatóság nem hatóság, elmondásuk szerint intézkedni sem tudnak. ","shortLead":"A valószínűleg sérült olajtartályokból származó anyag a helyiek szerint hosszú ideje szivárog a talajból Csepelnél...","id":"20180306_Olajszennyezes_a_Dunan_evek_ota_tudnak_rola_megsem_tesznek_ellene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1caa0dc7-e22b-459d-9e3b-ecf08d62e219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24143395-cd24-45c9-9daa-9fcfeb3f6bcb","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Olajszennyezes_a_Dunan_evek_ota_tudnak_rola_megsem_tesznek_ellene","timestamp":"2018. március. 06. 21:55","title":"Olajszennyezés a Dunán: évek óta tudnak róla, mégsem tesznek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ce75cbf-44e7-41e5-b177-7460dbf2da38","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nepáli legfelsőbb bíróság megakadályozta, hogy életbe lépjen a kormány azon rendelete, amely megtiltotta volna a Mount Everest megmászását vakoknak és olyanoknak, akiknek két végtagjukat amputálták.","shortLead":"A nepáli legfelsőbb bíróság megakadályozta, hogy életbe lépjen a kormány azon rendelete, amely megtiltotta volna...","id":"20180307_Elbukott_a_rendelet_a_vakok_es_amputaltak_is_megmaszhatjak_a_Mount_Everestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ce75cbf-44e7-41e5-b177-7460dbf2da38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e71b6d-0229-4b7e-9368-136888b4afef","keywords":null,"link":"/elet/20180307_Elbukott_a_rendelet_a_vakok_es_amputaltak_is_megmaszhatjak_a_Mount_Everestet","timestamp":"2018. március. 07. 16:30","title":"Elbukott a rendelet, a vakok és amputáltak is megmászhatják a Mount Everestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09830c9-ebfe-4dc3-a73d-79d336a1f6b1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Túl sok kockát gyártottak, meg is lett a baj.","shortLead":"Túl sok kockát gyártottak, meg is lett a baj.","id":"20180307_Tultoltuk__ismerte_be_a_Lego","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a09830c9-ebfe-4dc3-a73d-79d336a1f6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faec81d-1d47-45d6-ac30-9f1fff2cb535","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180307_Tultoltuk__ismerte_be_a_Lego","timestamp":"2018. március. 07. 12:26","title":"Túltoltuk – ismerte be a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]