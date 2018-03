Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e9a00e-40b5-4e4c-98c8-93d625f4c753","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Szakszervezetet szerveznek a pizzafutárok? Bírósághoz fordulnak a kényszervállalkozók? Nyugat-Európában ennek is eljött az ideje.","shortLead":"Szakszervezetet szerveznek a pizzafutárok? Bírósághoz fordulnak a kényszervállalkozók? Nyugat-Európában ennek is eljött...","id":"20180310_A_munkasosztaly_ujraszervezese_gigeconomy_latszatvallalkozas_ryanair_deliveroo_foodora","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36e9a00e-40b5-4e4c-98c8-93d625f4c753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8beec6-3b76-429f-9ef7-f3de3410a2bc","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_A_munkasosztaly_ujraszervezese_gigeconomy_latszatvallalkozas_ryanair_deliveroo_foodora","timestamp":"2018. március. 10. 07:00","title":"Feltámadnak az elnyomott pizzafutárok és kényszervállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e53c538-8ec7-4812-8e20-8c64839e8f63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Billy és Akasha Kaderli 27 éve döntött úgy, hogy pénzzé teszi mindenét, és nyugdíjba vonul. A gyermektelen amerikai házaspár azóta járja a világot. Hogyan csinálták?","shortLead":"Billy és Akasha Kaderli 27 éve döntött úgy, hogy pénzzé teszi mindenét, és nyugdíjba vonul. A gyermektelen amerikai...","id":"20180310_38_evesen_nyugdijba_mentek_pedig_nem_voltak_kogazdagok_most_gondtalanul_elnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e53c538-8ec7-4812-8e20-8c64839e8f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e61fa6-ee14-4f42-a2fa-f0f152785098","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_38_evesen_nyugdijba_mentek_pedig_nem_voltak_kogazdagok_most_gondtalanul_elnek","timestamp":"2018. március. 10. 11:00","title":"38 évesen nyugdíjba mentek, pedig nem voltak kőgazdagok, most gondtalanul élnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A floridai gyorsteszt drognak jelezte a vitaminokat, öt hónap előzetes lett a vége.\r

\r

","shortLead":"A floridai gyorsteszt drognak jelezte a vitaminokat, öt hónap előzetes lett a vége.\r

\r

","id":"20180311_Vitaminok_voltak_nala_bortonbe_kerult_drogcsempeszesert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e80106d-8f12-42ca-8fd9-148c4a968db1","keywords":null,"link":"/elet/20180311_Vitaminok_voltak_nala_bortonbe_kerult_drogcsempeszesert","timestamp":"2018. március. 11. 10:51","title":"Vitaminok voltak nála, börtönbe került drogcsempészésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentendre perelte be a Kutyapártot, mert a címerükben kicserélték a bárányt a kétfarkú kutyára. ","shortLead":"Szentendre perelte be a Kutyapártot, mert a címerükben kicserélték a bárányt a kétfarkú kutyára. ","id":"20180309_Abszurd_perben_gyozott_a_Kutyapart_lehet_cimerallat_a_ketfarku_kutya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e460d581-5faf-4505-87a2-8c827f3ce7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd165a3-d528-456c-a361-1d0e8693a853","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Abszurd_perben_gyozott_a_Kutyapart_lehet_cimerallat_a_ketfarku_kutya","timestamp":"2018. március. 09. 16:13","title":"Abszurd perben győzött a Kutyapárt: lehet címerállat a kétfarkú kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc37ac24-f229-4c39-b0d9-a3ab0d0afdb7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"H. Lehel tagadja, hogy súlyosan bántalmazta és fenyegette volna feleségét, aki vasárnap bordatöréssel és összeesett tüdővel került a dunaszerdahelyi kórházba. Szerinte az történhetett, hogy az asszonyra ráugrott az oroszlán.\r

","shortLead":"H. Lehel tagadja, hogy súlyosan bántalmazta és fenyegette volna feleségét, aki vasárnap bordatöréssel és összeesett...","id":"20180309_Hol_van_mar_a_komondor_Dunaszerdahelyen_mar_az_oroszlan_intezi_el_az_asszonyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc37ac24-f229-4c39-b0d9-a3ab0d0afdb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd47a37-b7c6-4a23-b324-45fafa77dbf9","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Hol_van_mar_a_komondor_Dunaszerdahelyen_mar_az_oroszlan_intezi_el_az_asszonyt","timestamp":"2018. március. 09. 14:59","title":"A dunaszerdahelyi nehézfiú komondor helyett oroszlánra fogja felesége sérüléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bff509-b370-4ce6-887c-250f5a3fe04e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfit valószínűleg a fogvatartott bántalmazta. ","shortLead":"A férfit valószínűleg a fogvatartott bántalmazta. ","id":"20180309_Sulyos_seruleseket_szenvedett_egy_ferfi_a_budapesti_borton_furdojeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63bff509-b370-4ce6-887c-250f5a3fe04e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5d0554-311a-4339-9c2f-83301a4759f0","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Sulyos_seruleseket_szenvedett_egy_ferfi_a_budapesti_borton_furdojeben","timestamp":"2018. március. 09. 20:03","title":"Súlyos sérüléseket szenvedett egy férfi a budapesti börtön fürdőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Minden idők legdrágább fényképezőgépeként, 2,4 millió euróért kelt el egy 1923-es Leica tesztpéldány egy szombati bécsi árverésen.","shortLead":"Minden idők legdrágább fényképezőgépeként, 2,4 millió euróért kelt el egy 1923-es Leica tesztpéldány egy szombati bécsi...","id":"20180310_Majdnem_ket_es_felmillio_euroert_kelt_el_egy_szazeves_fenykepezogep","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3cc46e8-d4ab-45e7-bf76-d249f529960f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2794f5f-7e1f-463b-aca2-c256e2919ef5","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Majdnem_ket_es_felmillio_euroert_kelt_el_egy_szazeves_fenykepezogep","timestamp":"2018. március. 10. 13:08","title":"Majdnem két és fél millió euróért kelt el egy százéves fényképezőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a1d65e-0732-4b3d-a8c1-18bdf59f5e20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán maga ült be a volán mögé Várpalotán, és volt pár megdöbbentő mondata. ","shortLead":"Orbán maga ült be a volán mögé Várpalotán, és volt pár megdöbbentő mondata. ","id":"20180309_Orban_az_elso_ejszaka_jogaval_viccelt_majd_nekiallt_nosztalgiazni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82a1d65e-0732-4b3d-a8c1-18bdf59f5e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97966129-17a3-4214-932c-e58a1c38376c","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Orban_az_elso_ejszaka_jogaval_viccelt_majd_nekiallt_nosztalgiazni","timestamp":"2018. március. 09. 17:57","title":"Orbán az első éjszaka jogával viccelt, majd nekiállt nosztalgiázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]