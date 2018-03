Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bffe06c1-cd54-41c5-af2a-eb9207275585","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Anya és gyermeke jól vannak – közölte pénteken a svéd királyi palota.","shortLead":"Anya és gyermeke jól vannak – közölte pénteken a svéd királyi palota.","id":"20180309_Kislanya_szuletett_Madeleine_sved_hercegnonek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bffe06c1-cd54-41c5-af2a-eb9207275585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3adae4ff-3bd5-40c7-87f0-0fcdb6d6234a","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Kislanya_szuletett_Madeleine_sved_hercegnonek","timestamp":"2018. március. 09. 15:53","title":"Kislánya született Madeleine svéd hercegnőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6aa4c7c-d7ad-4f5c-985e-52f028a8d416","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A másodosztályú Tours FC játékosa előtt nagy jövő állt. ","shortLead":"A másodosztályú Tours FC játékosa előtt nagy jövő állt. ","id":"20180309_Almaban_meghalt_egy_18_eves_francia_focista","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6aa4c7c-d7ad-4f5c-985e-52f028a8d416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d91c2a-1f5b-4a63-8e11-a95d5af0cbb5","keywords":null,"link":"/sport/20180309_Almaban_meghalt_egy_18_eves_francia_focista","timestamp":"2018. március. 09. 17:17","title":"Álmában meghalt egy 18 éves francia focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec79bea4-ad67-45b4-93da-78d0779dfba3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar simicskázásba fordult Rétvári Bence Emmi-államtitkár válasza, amikor Semjén Zsolt vadászatairól kérdezte a HírTV. ","shortLead":"Hamar simicskázásba fordult Rétvári Bence Emmi-államtitkár válasza, amikor Semjén Zsolt vadászatairól kérdezte a HírTV. ","id":"20180309_Retvari_Semjen_vadaszatarol_Simicska","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec79bea4-ad67-45b4-93da-78d0779dfba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7acc14e-4dad-482a-97a1-af0c83ca695b","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Retvari_Semjen_vadaszatarol_Simicska","timestamp":"2018. március. 09. 15:01","title":"Rétvári Semjén vadászatáról: Simicska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae6bd4f-7de8-4eef-967a-126acdb68e30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyenlő munkáért egyenlő fizetés jár – nőknek és a férfiaknak is.","shortLead":"Egyenlő munkáért egyenlő fizetés jár – nőknek és a férfiaknak is.","id":"20180309_Ezek_a_gyerekek_tudjak_amit_a_fonoke_nagy_esellyel_meg_mindig_nem_ert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dae6bd4f-7de8-4eef-967a-126acdb68e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"162e0d8a-7321-4e07-b7cc-df482adcf1ae","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Ezek_a_gyerekek_tudjak_amit_a_fonoke_nagy_esellyel_meg_mindig_nem_ert","timestamp":"2018. március. 09. 11:42","title":"Ezek a gyerekek tudják, amit a főnöke nagy eséllyel még mindig nem ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 180 brit katona is részt vesz az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal elleni angliai mérgezéses merénylet következményeinek a felszámolásában. Közben az idegméreggel vasárnap, Salisburyben megtámadott 66 éves férfi és 33 éves lánya változatlanul kómában fekszik.\r

","shortLead":"Már 180 brit katona is részt vesz az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal elleni angliai mérgezéses...","id":"20180309_Brit_kemugy__mar_a_hadsereget_is_bevontak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5becb8a-eed7-49df-8955-8bb10079ae34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa9ae66-c5af-4e65-ba31-00e6deffb561","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Brit_kemugy__mar_a_hadsereget_is_bevontak","timestamp":"2018. március. 09. 15:15","title":"Brit kémügy – már a hadsereget is bevonták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1670031-cb82-4188-a7da-6d59e3bd4c63","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A sarki krillek nanoméretűre emésztik a műanyagot, ami ezután beépül a rákot elfogyasztó állatok szervezetébe. ","shortLead":"A sarki krillek nanoméretűre emésztik a műanyagot, ami ezután beépül a rákot elfogyasztó állatok szervezetébe. ","id":"20180309_Sejtszinten_epulhet_be_a_muanyag_a_tengeri_allatokba_egy_rakfele_kozvetitesevel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1670031-cb82-4188-a7da-6d59e3bd4c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d576619-54dd-431a-a350-1497afa1adca","keywords":null,"link":"/elet/20180309_Sejtszinten_epulhet_be_a_muanyag_a_tengeri_allatokba_egy_rakfele_kozvetitesevel","timestamp":"2018. március. 09. 15:44","title":"Sejtszinten épülhet be a műanyag a tengeri állatokba egy rákféle közvetítésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1534abe-8107-4af1-92cc-e96ae769e0f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ünnepi felmérés szomorkás adatokkal.","shortLead":"Ünnepi felmérés szomorkás adatokkal.","id":"20180310_Ilyen__es_ennyit_keres__az_atlagos_europai_no","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1534abe-8107-4af1-92cc-e96ae769e0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f890d6-5a44-4af5-8d0b-636fa0209a45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Ilyen__es_ennyit_keres__az_atlagos_europai_no","timestamp":"2018. március. 10. 10:34","title":"Ilyen – és ennyit keres – az átlagos európai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffe20dd-fcfe-48ac-993e-900e043ba7e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kovács Zoltán kiválasztotta a világgazdasági válság legsúlyosabb évét, hogy bebizonyítsa: van, aminél most jobb az élet Magyarországon.","shortLead":"Kovács Zoltán kiválasztotta a világgazdasági válság legsúlyosabb évét, hogy bebizonyítsa: van, aminél most jobb az élet...","id":"20180310_Jobban_elunk_most_mint_a_valsag_legsulyosabb_eveben__dicsekszik_a_kormanyszovivo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ffe20dd-fcfe-48ac-993e-900e043ba7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7f2965-abb4-4055-a97f-b5365912c975","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180310_Jobban_elunk_most_mint_a_valsag_legsulyosabb_eveben__dicsekszik_a_kormanyszovivo","timestamp":"2018. március. 10. 10:08","title":"Jobban élünk most, mint a válság legsúlyosabb évében – dicsekszik a kormányszóvivő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]