[{"available":true,"c_guid":"1187a6d5-28bb-47f0-8d25-73d1b01ba9f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Amit Ön pénteken előadott, az még csak nem is dilettáns kommentár, hanem a szomszéd országban történtek célzatos bevonása a magyarországi választási kampányba...Ön megsértett minden szlovákiai becsületes állampolgárt\" - írta Petőcz Kálmán politológus, diplomata.","shortLead":"\"Amit Ön pénteken előadott, az még csak nem is dilettáns kommentár, hanem a szomszéd országban történtek célzatos...","id":"20180311_Orban_Viktort_ugy_alazta_meg_egy_szlovakiai_magyar_diplomata_ahogy_reg_nem_tette_senki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1187a6d5-28bb-47f0-8d25-73d1b01ba9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dac10d-fc7f-40fb-a448-e9086f416647","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Orban_Viktort_ugy_alazta_meg_egy_szlovakiai_magyar_diplomata_ahogy_reg_nem_tette_senki","timestamp":"2018. március. 11. 20:58","title":"Orbán Viktort úgy alázta meg egy szlovákiai magyar diplomata, ahogy rég nem tette senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a Márki-Zay Péter számítógépén futó kémprogramra is reagált.","shortLead":"A miniszter a Márki-Zay Péter számítógépén futó kémprogramra is reagált.","id":"20180310_Kosa_Lajos_szerint_a_Momentum_es_a_Parbeszed_a_kamupart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cc51025-aec0-4f85-95a9-b68370897388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931e4098-6b26-41c6-bf8e-2394adf29a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Kosa_Lajos_szerint_a_Momentum_es_a_Parbeszed_a_kamupart","timestamp":"2018. március. 10. 13:17","title":"Kósa Lajos szerint a Momentum és a Párbeszéd a kamupárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc489e1-682f-422a-ad7d-5de79fd06a90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis túlzással szemhunyásnyi idő, mindössze 0,38 másodperc alatt sikerült kiraknia egy Rubik-kockát, természetesen egy robotnak.","shortLead":"Kis túlzással szemhunyásnyi idő, mindössze 0,38 másodperc alatt sikerült kiraknia egy Rubik-kockát, természetesen...","id":"20180310_rubik_kocka_kirakasi_vilagrekord_robottal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc489e1-682f-422a-ad7d-5de79fd06a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67692ed8-750b-4a48-92e7-60d21d093783","keywords":null,"link":"/tudomany/20180310_rubik_kocka_kirakasi_vilagrekord_robottal","timestamp":"2018. március. 10. 11:18","title":"Új világrekord: ön csak pislog egyet, és már kirakták a Rubik-kockát – lassított videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bcc122-3d33-4dd5-b5de-6bee9fa5662d","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem lehet elég korán kezdeni az adott kornak megfelelő alattvalók kinevelését – gondolja minden hatalom, ezért már a játékok kifejlesztőitől is elvárták, hogy közvetítsék a „helyes” ideológiát. A Kiscelli Múzeum nemrég nyílt tárlatának ez csak az egyik tanulsága. De ha valakinek tele a hócipője a tanulságokkal, akkor is játszhat egy jót a templomból kialakított kiállítóteremben.","shortLead":"Nem lehet elég korán kezdeni az adott kornak megfelelő alattvalók kinevelését – gondolja minden hatalom, ezért már...","id":"20180310_Jatszani_is_engedte_a_hatalom_a_gyerekeket__de_csak_ideologiailag_megfelelo_jatekkal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56bcc122-3d33-4dd5-b5de-6bee9fa5662d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0995c333-bf2a-4fce-b82e-6a891e53e1da","keywords":null,"link":"/elet/20180310_Jatszani_is_engedte_a_hatalom_a_gyerekeket__de_csak_ideologiailag_megfelelo_jatekkal","timestamp":"2018. március. 10. 20:00","title":"Játék és ideológia: amikor a hatalom megmondja, mit tehet a gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f35d1d-620c-4def-808e-331aa51a4c55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyaljanak a többi pártok, ha megegyeznek, az LMP hajlandó megfontolni a jelöltjei visszaléptetését.\r

\r

","shortLead":"Tárgyaljanak a többi pártok, ha megegyeznek, az LMP hajlandó megfontolni a jelöltjei visszaléptetését.\r

\r

","id":"20180311_Csak_a_teljes_ellenzeki_megegyezes_eseten_fontolja_meg_az_LMP_a_visszaleptetest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5f35d1d-620c-4def-808e-331aa51a4c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066a3661-0592-4c3f-9050-78f1136f6e7b","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Csak_a_teljes_ellenzeki_megegyezes_eseten_fontolja_meg_az_LMP_a_visszaleptetest","timestamp":"2018. március. 11. 10:18","title":"Csak a teljes ellenzéki megegyezés esetén fontolja meg az LMP a visszaléptetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a825eb-84fe-4d0b-90c3-2e7002a6db9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két kortalan színész születésnapját is ünnepeljük ma. Sharon Stone képzeletbeli tortáján 60, Chuck Norrisén 78 darab gyertya ég. A csókját elárverező Stone-ról és az egykoron Bruce Lee-vel edző Norrisról összegyűjtöttünk néhány érdekességet. ","shortLead":"Két kortalan színész születésnapját is ünnepeljük ma. Sharon Stone képzeletbeli tortáján 60, Chuck Norrisén 78 darab...","id":"20180310_sharon_stone_chuck_norris_szuletesnap","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a825eb-84fe-4d0b-90c3-2e7002a6db9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd571b2b-9014-4d86-bbf7-9ce130bab516","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_sharon_stone_chuck_norris_szuletesnap","timestamp":"2018. március. 10. 14:35","title":"Ez a két ember egyszerűen nem tud megöregedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7093fe32-1d4b-4e98-a991-68ee79ca3023","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A japán hatóságok figyelmeztették a lakosságot, több kilométeres távolságba is eljuthatnak a Kjúsú szigetén lévő Sinmodake vulkánból kirepülő kődarabok. A több napja aktív tűzhányó az 1967-ben bemutatott Kétszer élsz című James Bond-filmben kapott szerepet: az aktuális gonosz a vulkán kráterében rendezte be titkos bázisát. \r

","shortLead":"A japán hatóságok figyelmeztették a lakosságot, több kilométeres távolságba is eljuthatnak a Kjúsú szigetén lévő...","id":"20180310_Kitort_James_Bond_vulkanja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7093fe32-1d4b-4e98-a991-68ee79ca3023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1492610c-b5e7-45ac-9a49-b7a207b1c39b","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Kitort_James_Bond_vulkanja","timestamp":"2018. március. 10. 13:25","title":"Kitört James Bond vulkánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem elég a gyerekvállalás ösztönzésére, amennyi családtámogatást az állam kioszt.","shortLead":"Nem elég a gyerekvállalás ösztönzésére, amennyi családtámogatást az állam kioszt.","id":"20180312_Hiaba_ad_a_kormany_penzt_nem_vallalnak_a_magyarok_eleg_gyereket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72411301-fa2a-4ac8-a59a-a25c96826b4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Hiaba_ad_a_kormany_penzt_nem_vallalnak_a_magyarok_eleg_gyereket","timestamp":"2018. március. 12. 08:03","title":"Hiába ad a kormány pénzt, nem vállalnak a magyarok elég gyereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]