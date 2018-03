Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May kormánya londoni jelentések szerint azt vizsgálja, miként csapjon vissza Oroszországnak azért, hogy a dél-angliai Salisburyban – vélhetően orosz kapcsolatokkal rendelkező merénylők – idegméreggel merényletet követtek el az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya ellen. Moszkva szerint a gyilkossági kísérlet brit provokáció, s a cél a nyári oroszországi foci vb ellehetetlenítése. ","shortLead":"Theresa May kormánya londoni jelentések szerint azt vizsgálja, miként csapjon vissza Oroszországnak azért...","id":"20180312_NagyBritannia_odacsapna_az_idegmereg_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf168a7-9927-45f6-b688-5f41bd2cfffb","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_NagyBritannia_odacsapna_az_idegmereg_miatt","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nagy-Britannia odacsapna az idegméreg miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves dizájner eljátszott a gondolattal és renderelt képek formájában közzé is tette, hogy milyen is lenne a Galaxy S9, ha a Samsung (is) átvette volna a iPhone X jellegzetességét.","shortLead":"A neves dizájner eljátszott a gondolattal és renderelt képek formájában közzé is tette, hogy milyen is lenne a Galaxy...","id":"20180311_martin_hajek_samsung_galaxys9_notchcsal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=382eeba7-348b-4492-bfa2-7f5a0d4bfa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c660a9d8-11ec-4a21-8f2f-29dfab7393ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20180311_martin_hajek_samsung_galaxys9_notchcsal","timestamp":"2018. március. 11. 10:17","title":"Vicces képek: ilyen lenne a Galaxy S9, ha az iPhone X-re akarna hasonlítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megdöbbentő részleteket mesélt a korábban is kamupárt-gyanús Medete párt egy már elvérzett egyéni képviselőjelöltje a hvg.hu-nak arról, hogyan működteti hálózatát a szervezet. 150 ezer forint 500 ajánlásért a hülyének is megéri, nem csoda, ha még a helyi postás is benne van az üzletben. Politikáról beszélni tilos, kampányolni minek – folytatás csak erős idegzetűeknek. ","shortLead":"Megdöbbentő részleteket mesélt a korábban is kamupárt-gyanús Medete párt egy már elvérzett egyéni képviselőjelöltje...","id":"20180312_Itt_a_vallomas_hogyan_mukodik_a_kamupart","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8459b0af-6e3a-46f3-b2ff-b6dde9865363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86abe166-5083-4907-a016-3962678f00e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Itt_a_vallomas_hogyan_mukodik_a_kamupart","timestamp":"2018. március. 12. 06:30","title":"Politikáról egy szót se! - így működik egy kamupárt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta, hogy semmi köze a kastélyhoz, és csak azért tudott az építéséről, mert az erdője mellett van. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta, hogy semmi köze a kastélyhoz, és csak azért tudott...","id":"20180310_rejtelyes_fotok_kerult_elo_a_vadaszkastelyrol_amelyet_korbeolelnek_lazarek_foldjei","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed59744b-87ac-4843-a931-ca1c566b0355","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_rejtelyes_fotok_kerult_elo_a_vadaszkastelyrol_amelyet_korbeolelnek_lazarek_foldjei","timestamp":"2018. március. 10. 20:48","title":"Rejtélyes fotók kerültek elő a vadászkastélyról, amelyet körbeölelnek Lázárék földjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725964f4-7490-49ab-b66d-b544d7b8d1aa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is győzött már Verrasztó Dávid.","shortLead":"Pénteken 400 méter vegyesen és 800 méter gyorson is győzött már Verrasztó Dávid.","id":"20180310_Uajbb_ket_ermet_nyert_Verraszto_David_a_francia_Golden_Touron","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=725964f4-7490-49ab-b66d-b544d7b8d1aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c54669-f489-4f22-bf0f-9a03ab27d6b1","keywords":null,"link":"/sport/20180310_Uajbb_ket_ermet_nyert_Verraszto_David_a_francia_Golden_Touron","timestamp":"2018. március. 10. 20:17","title":"Úajbb két érmet nyert Verrasztó Dávid a francia Golden Touron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy hét. 106 választókerület, 93 mandátum az országos listáról. Eddig 1700 jelölt, azaz választókerületenként átlag 17. 40 pártlista. 359 ezer levélben szavazó külhoni magyar. Alakuló Országgyűlés május 8-ig. Ezek a legfontosabb tudnivalók, adatok.\r

\r

","shortLead":"Négy hét. 106 választókerület, 93 mandátum az országos listáról. Eddig 1700 jelölt, azaz választókerületenként átlag...","id":"20180311_Celegyenesben_negy_het_mulva_valasztas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d439c125-2732-4afd-b8a5-51d46e92a37c","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Celegyenesben_negy_het_mulva_valasztas","timestamp":"2018. március. 11. 08:25","title":"Célegyenesben: négy hét múlva választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Összefogás Párt teljesítette ugyan a listaállítás feltételeit, de Szepessy Zsolttal szemben kifogásai voltak az NVB-nek.","shortLead":"Az Összefogás Párt teljesítette ugyan a listaállítás feltételeit, de Szepessy Zsolttal szemben kifogásai voltak...","id":"20180310_szepessy_rovott_muljta_miatt_dobtak_vissza_az_osszefogas_part_listajat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58256fa0-17cc-4bb1-b01c-a79a609986d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_szepessy_rovott_muljta_miatt_dobtak_vissza_az_osszefogas_part_listajat","timestamp":"2018. március. 10. 16:02","title":"Szepessy rovott múltja miatt dobták vissza az Összefogás Párt listáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9662e8-5cbc-4992-bf14-f7f30f8b0503","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem világos, hogy a tőzsdei megjelenés kihúzza-e a csávából a zenei streamingszolgáltatásban úttörő szerepet vállalt svéd céget.","shortLead":"Nem világos, hogy a tőzsdei megjelenés kihúzza-e a csávából a zenei streamingszolgáltatásban úttörő szerepet vállalt...","id":"201810__spotify__tozsdei_bemutatkozas__megmentett_zenepiac__hallgatni_arany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec9662e8-5cbc-4992-bf14-f7f30f8b0503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a74b583-c6fb-490a-870e-bc42389528d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810__spotify__tozsdei_bemutatkozas__megmentett_zenepiac__hallgatni_arany","timestamp":"2018. március. 11. 10:00","title":"Új kottából fog játszani az eddig veszteséget veszteségre halmozó Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]