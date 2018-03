Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c715057a-f559-4bc3-9fd3-b6d423c0d86e","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Mandátumának lejárta előtt kényszerült távozni Jacob Zuma dél-afrikai elnök, válságba süllyedt, korrupciótól sújtott országot és kormánypártot hagyva utódjára, Cyril Ramaphosára, akit Nelson Mandela a politikai örökösének tartott.","shortLead":"Mandátumának lejárta előtt kényszerült távozni Jacob Zuma dél-afrikai elnök, válságba süllyedt, korrupciótól sújtott...","id":"201808__delafrikai_elnokvaltas__mandela_orokose__zilalt_kormanypart__kaoszkezeles","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c715057a-f559-4bc3-9fd3-b6d423c0d86e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325449a1-f1f5-4c1a-ac94-44953a9effe0","keywords":null,"link":"/vilag/201808__delafrikai_elnokvaltas__mandela_orokose__zilalt_kormanypart__kaoszkezeles","timestamp":"2018. március. 11. 09:30","title":"Mandela messiásként várt örökösének a káoszból kell kivezetnie Dél-Afrikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere állította: Közép- és Kelet-Európában a romák integrációjához szükséges pénzt elvennék és odaadnák a migránsoknak. ","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere állította: Közép- és Kelet-Európában a romák integrációjához szükséges pénzt elvennék...","id":"20180310_uj_kartyat_huzott_elo_balog_a_romakat_remisztgette_migransokkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569b7d11-745b-4069-af2e-5cec5769852d","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_uj_kartyat_huzott_elo_balog_a_romakat_remisztgette_migransokkal","timestamp":"2018. március. 10. 21:14","title":"Új kártyát húzott elő Balog: a romákat rémisztgette migránsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Készül a nagy visszatérésre.","shortLead":"Készül a nagy visszatérésre.","id":"20180311_Harvey_Weinstein_ujabb_filmet_forgatna","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36631918-73bd-4a18-96b8-1da55b45b33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"812b38b5-c5e1-46b1-aa95-af66a6d8f7d4","keywords":null,"link":"/elet/20180311_Harvey_Weinstein_ujabb_filmet_forgatna","timestamp":"2018. március. 12. 08:00","title":"Harvey Weinstein újabb filmet forgatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e8b075-f3dc-46fb-a970-dc756e713c47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány egyik kedves publicistája kissé csúzstatásgyanúsan beszélt Bem Józsefről, és kitért a Békemenetre is.\r

\r

","shortLead":"A kormány egyik kedves publicistája kissé csúzstatásgyanúsan beszélt Bem Józsefről, és kitért a Békemenetre is.\r

\r

","id":"20180311_Bayer_Zsolt_1848cal_kapcsolatban_is_tud_muszlimozni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e8b075-f3dc-46fb-a970-dc756e713c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cfe7c5-6bbc-423b-b6e4-e3372086549c","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Bayer_Zsolt_1848cal_kapcsolatban_is_tud_muszlimozni","timestamp":"2018. március. 11. 08:59","title":"Bayer Zsolt provokátorokat sejt a Békemenet előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1177adc1-d366-420c-ba2a-c717a0a88146","c_author":"Irházi János","category":"vilag","description":"A tekintélyes vagyon kezelése mellett elvarratlan belső családi viszályok és hatalmi harcok is nehezítik a meghalt apja, I. Mihály utolsó román király örökébe lépett Margit hercegnő dolgát. ","shortLead":"A tekintélyes vagyon kezelése mellett elvarratlan belső családi viszályok és hatalmi harcok is nehezítik a meghalt...","id":"201805__a_roman_kiraly_oroksege__viszalykodas__vagyon__tovisek_akoronan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1177adc1-d366-420c-ba2a-c717a0a88146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24992386-9339-4f56-8209-cdfabc3c1cd6","keywords":null,"link":"/vilag/201805__a_roman_kiraly_oroksege__viszalykodas__vagyon__tovisek_akoronan","timestamp":"2018. március. 11. 15:00","title":"Csúnya családi és politikai háború kezdődött az utolsó román király örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad1ea23-fd13-4249-ab9f-ef39f725848f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Kalinák távozását többször követelte az ellenzék az elmúlt napokban. \r

","shortLead":"Robert Kalinák távozását többször követelte az ellenzék az elmúlt napokban. \r

","id":"20180312_Lemond_a_szlovak_belugyminiszter_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ad1ea23-fd13-4249-ab9f-ef39f725848f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e27b70d-687d-4687-a9c9-fa830cbced33","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Lemond_a_szlovak_belugyminiszter_is","timestamp":"2018. március. 12. 10:44","title":"Lemond a szlovák belügyminiszter is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2b7136-81ff-4c31-8db8-c2b33dfa9709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász üzenetet küldött a választókerületében a többi jelöltnek, hogy mielőbb döntsenek. ","shortLead":"Juhász üzenetet küldött a választókerületében a többi jelöltnek, hogy mielőbb döntsenek. ","id":"20180312_Juhasz_akar_penzfeldobassal_is_dontene_a_kozos_jeloltrol_sajat_keruleteben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb2b7136-81ff-4c31-8db8-c2b33dfa9709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdce470-700f-49ef-b1ab-22eb1c5e2215","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Juhasz_akar_penzfeldobassal_is_dontene_a_kozos_jeloltrol_sajat_keruleteben","timestamp":"2018. március. 12. 12:19","title":"Juhász akár pénzfeldobással is döntene a közös jelöltről saját kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c0c15d-9e50-4c76-9393-b7a37e114670","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180311_Barlangba_invital_Nemeth_Szilard","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9c0c15d-9e50-4c76-9393-b7a37e114670&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d40e82-1318-4d52-a29c-4a8ef9458fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Barlangba_invital_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. március. 11. 16:32","title":"Kiránduljon üregekben Németh Szilárddal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]