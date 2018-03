Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07a47649-a830-4c85-972b-88de94426f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A házaspár közös turnéra indul, de Varsóig vagy Milánóig kell menni értük.","shortLead":"A házaspár közös turnéra indul, de Varsóig vagy Milánóig kell menni értük.","id":"20180312_Beyonce_es_JayZ_nagy_bejelentessel_allt_elo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07a47649-a830-4c85-972b-88de94426f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99e73ae-9afd-47e6-bfdf-bf644f6836f1","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Beyonce_es_JayZ_nagy_bejelentessel_allt_elo","timestamp":"2018. március. 12. 16:58","title":"Beyoncé és Jay-Z nagy bejelentéssel állt elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb0042d-2b24-4ab8-b46d-28dcfa045781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas József érdekeltségei uniós és egyéb pályázatokon is jól szerepeltek. ","shortLead":"Farkas József érdekeltségei uniós és egyéb pályázatokon is jól szerepeltek. ","id":"20180312_Egy_magyar_szallodas_fizette_Semjen_svedorszagi_luxusvadaszatait","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fb0042d-2b24-4ab8-b46d-28dcfa045781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f10eac-2c37-4446-b350-3adf783c43a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Egy_magyar_szallodas_fizette_Semjen_svedorszagi_luxusvadaszatait","timestamp":"2018. március. 12. 06:53","title":"Egy magyar szállodás fizette Semjén svédországi luxusvadászatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35768f6e-1a21-4d52-b9f0-e86bd5f8ca7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya-fajtanemesítés ellen tiltakoztak, a győztes kutyát riadtan szorította magához gazdája. ","shortLead":"A kutya-fajtanemesítés ellen tiltakoztak, a győztes kutyát riadtan szorította magához gazdája. ","id":"20180312_Allatvedok_rohantak_be_egy_kutyakiallitas_eredmenyhirdetesere__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35768f6e-1a21-4d52-b9f0-e86bd5f8ca7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0a0313-b31c-4db1-91b4-f74f37a5c652","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Allatvedok_rohantak_be_egy_kutyakiallitas_eredmenyhirdetesere__video","timestamp":"2018. március. 12. 10:38","title":"Állatvédők rohantak be egy kutyakiállítás eredményhirdetésére – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d67c74-b061-40e8-ab97-eb1830c6aa53","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Abszurdabbnál abszurdabb történetek, drámaibbnál drámaibb helyzetek, mellbevágó megállapítások tobzódnak a nemrég megjelent Négy fal között című naplóban, amelyet 1944-ben vetett papírra a „legmagyarabb” daljáték írója, a zsidóvá „törvényesített” Heltai Jenő. ","shortLead":"Abszurdabbnál abszurdabb történetek, drámaibbnál drámaibb helyzetek, mellbevágó megállapítások tobzódnak a nemrég...","id":"201808__heltai_jeno_mentesitese__alapmu_naploban__petofi_astroman__egy_fanyar_magyar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d67c74-b061-40e8-ab97-eb1830c6aa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c9927d-419f-4477-9faa-6e41615c73bf","keywords":null,"link":"/kultura/201808__heltai_jeno_mentesitese__alapmu_naploban__petofi_astroman__egy_fanyar_magyar","timestamp":"2018. március. 11. 17:00","title":"\"Az irodalmat zsidótlanító rendeletből csak az én nevem maradt ki, remélem, tévedésből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","shortLead":"Hosszan ír arról az államtitkár, hogyan jelenthet valakinek a 8 százalékos béremelés 2 forintot.","id":"20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60c5564-29bd-4a4d-b7c9-945c18ddd29b","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Retvari_elmagyarazza_hogyan_kaphatott_2_forint_beremelest_egy_apolo","timestamp":"2018. március. 12. 09:49","title":"Rétvári elmagyarázza, hogyan kaphatott 2 forint béremelést egy ápoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni sem leányálom. ","shortLead":"Lehet kedvelni, vagy utálni az átalakított autókat a közutakon, de Magyarországon még legálisan tuningolt autóval járni...","id":"20180312_tuning_magyar_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e601aa3f-e870-4487-8d8e-a73625f051ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dfe089-3bdc-4a28-a099-76e3a919e4cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_tuning_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. március. 12. 15:25","title":"Hiába minden papír, a rendőrség kedvenc célpontjai a tuningolt autók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos listát állító pártok egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba a választások tisztaságának megőrzése érdekében.","shortLead":"Az országos listát állító pártok egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba a választások tisztaságának...","id":"20180312_Korabbi_ujsagirot_ultet_a_Momentum_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b43885-9a12-4e01-8247-db5c0dbbf699","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Korabbi_ujsagirot_ultet_a_Momentum_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagba","timestamp":"2018. március. 12. 12:05","title":"Korábbi újságírót ültet a Momentum a Nemzeti Választási Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84bce81e-f328-468a-a7b4-1c012a7192a4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Most idegenellenes lett Pintér Attila, vagy szimplán csak...Pintér Attila?","shortLead":"Most idegenellenes lett Pintér Attila, vagy szimplán csak...Pintér Attila?","id":"20180311_Mi_folyik_itt_Felcsuton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84bce81e-f328-468a-a7b4-1c012a7192a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b66f8a-4260-433a-b190-1696fd6239d8","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Mi_folyik_itt_Felcsuton","timestamp":"2018. március. 11. 20:27","title":"Orbán falujában a fociedző már \"saját külföldijeit\" szidja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]