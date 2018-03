Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eltörölték az államfő hivatali idejének korlátozását, azaz akár élete végéig maradhat pozíciójában Hszi Csin-ping.\r

\r

","shortLead":"Eltörölték az államfő hivatali idejének korlátozását, azaz akár élete végéig maradhat pozíciójában Hszi Csin-ping.\r

\r

","id":"20180311_Ma_szuletett_meg_a_legujabb_kinai_egyszemelyi_diktatura","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8668fd82-e84f-4757-9797-f517324b2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bc082e6-2606-4d8a-84a3-5d218984d1db","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Ma_szuletett_meg_a_legujabb_kinai_egyszemelyi_diktatura","timestamp":"2018. március. 11. 09:28","title":"Ma született meg a legújabb kínai egyszemélyi diktatúra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Orbánt másoló lengyel vezetés megkezdte a vasárnapi boltzár hatályba léptetését.\r

\r

","shortLead":"Az Orbánt másoló lengyel vezetés megkezdte a vasárnapi boltzár hatályba léptetését.\r

\r

","id":"20180311_Lengyelorszag_ma_unnepelyesen_megismerkedik_a_vasarnapi_boltzar_fogalmaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3c6a41-b7ee-4503-8986-482519cdac11","keywords":null,"link":"/kkv/20180311_Lengyelorszag_ma_unnepelyesen_megismerkedik_a_vasarnapi_boltzar_fogalmaval","timestamp":"2018. március. 11. 11:56","title":"Lengyelország ma ünnepélyesen megismerkedik a vasárnapi boltzár fogalmával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A francia lapok szemléletesen írják le a támadást.","shortLead":"A francia lapok szemléletesen írják le a támadást.","id":"20180310_Orban_Rahelt_is_kiraboltak_Parizsban_elkaptak_a_tetteseket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ea78ce-bcad-429b-ad2c-23298cd0025c","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Orban_Rahelt_is_kiraboltak_Parizsban_elkaptak_a_tetteseket","timestamp":"2018. március. 10. 15:00","title":"Orbán Ráhelt is kirabolták Párizsban, elkapták a tetteseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"074bff7a-3a9b-4ad1-9b91-e794a091ad01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Szó című vajdasági napilapban megjelent reklám szerint rövidesen aktivisták keresik fel a délvidéki magyar választópolgárokat. Azt nem tudni, ki áll a hirdetés mögött, ahogyan arról sincs információ, honnan tudják az aktivisták, hogy ki(k)nél kell csöngetniük.","shortLead":"A Magyar Szó című vajdasági napilapban megjelent reklám szerint rövidesen aktivisták keresik fel a délvidéki magyar...","id":"20180310_Hataron_tuli_szavazoknak_iger_segitseget_egy_titokzatos_ujsaghirdetes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=074bff7a-3a9b-4ad1-9b91-e794a091ad01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9751d163-09a5-45f2-9703-51fca526213e","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_Hataron_tuli_szavazoknak_iger_segitseget_egy_titokzatos_ujsaghirdetes","timestamp":"2018. március. 10. 16:20","title":"Határon túli szavazóknak ígér segítséget egy titokzatos újsághirdetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta, hogy semmi köze a kastélyhoz, és csak azért tudott az építéséről, mert az erdője mellett van. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban azt mondta, hogy semmi köze a kastélyhoz, és csak azért tudott...","id":"20180310_rejtelyes_fotok_kerult_elo_a_vadaszkastelyrol_amelyet_korbeolelnek_lazarek_foldjei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed59744b-87ac-4843-a931-ca1c566b0355","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_rejtelyes_fotok_kerult_elo_a_vadaszkastelyrol_amelyet_korbeolelnek_lazarek_foldjei","timestamp":"2018. március. 10. 20:48","title":"Rejtélyes fotók kerültek elő a vadászkastélyról, amelyet körbeölelnek Lázárék földjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A floridai gyorsteszt drognak jelezte a vitaminokat, öt hónap előzetes lett a vége.\r

\r

","shortLead":"A floridai gyorsteszt drognak jelezte a vitaminokat, öt hónap előzetes lett a vége.\r

\r

","id":"20180311_Vitaminok_voltak_nala_bortonbe_kerult_drogcsempeszesert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92ac28fc-44d1-4dd7-96ff-8e0253e8a9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e80106d-8f12-42ca-8fd9-148c4a968db1","keywords":null,"link":"/elet/20180311_Vitaminok_voltak_nala_bortonbe_kerult_drogcsempeszesert","timestamp":"2018. március. 11. 10:51","title":"Vitaminok voltak nála, börtönbe került drogcsempészésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be833fe7-ac79-48b0-9355-6994504d020b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen is arra panaszkodnak, hogy önálló életre kelt Amazon Echo típusú hangszórójuk, miután az eszközökbe épített virtuális asszisztens, Alexa nem csak megtagadja bizonyos parancsok végrehajtását, rendre ki is neveti a felhasználókat. A probléma ráadásul a legváratlanabb helyzetekben, alkalmanként éjszaka jön elő.","shortLead":"Többen is arra panaszkodnak, hogy önálló életre kelt Amazon Echo típusú hangszórójuk, miután az eszközökbe épített...","id":"20180312_amazon_alexa_hangos_nevetes_okoshangszoro_virtualis_asszisztens","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be833fe7-ac79-48b0-9355-6994504d020b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1fa0ba5-e031-419e-a4c7-edae8b3de589","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_amazon_alexa_hangos_nevetes_okoshangszoro_virtualis_asszisztens","timestamp":"2018. március. 12. 09:03","title":"Videó: Megrémültek a felhasználók, amikor az éjszaka közepén elnevette magát az Amazon okoshangszórója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8681fc5-13c2-4549-a619-fcd8d9495085","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari a Genfi Autószalonon leplezte le a 488 GTB átdolgozott változatát, ami 90 kg-tól szabadult meg.","shortLead":"A Ferrari a Genfi Autószalonon leplezte le a 488 GTB átdolgozott változatát, ami 90 kg-tól szabadult meg.","id":"20180311_ferrari_488_gtb_pista_video_genfi_autoszalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8681fc5-13c2-4549-a619-fcd8d9495085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519e32e0-7bbc-4bc4-856a-4a98ce4ce1c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_ferrari_488_gtb_pista_video_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 11. 10:21","title":"Erre képes az új Ferrari, aminek magyaros hangzású nevet adtak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]