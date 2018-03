Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35cff5ac-e1be-487e-9cd7-420b40255d83","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kósa Lajos nem mindennapi magyarázatot adott arra, hogy miért bízott rá valaki 1300 milliárd forintnyi eurót.","shortLead":"Kósa Lajos nem mindennapi magyarázatot adott arra, hogy miért bízott rá valaki 1300 milliárd forintnyi eurót.","id":"20180313_kosa_lajos_kozjegyzoi_okirat_szerzodes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35cff5ac-e1be-487e-9cd7-420b40255d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bc9ed8-7b8e-4318-b5a3-ae190d157093","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_kosa_lajos_kozjegyzoi_okirat_szerzodes","timestamp":"2018. március. 13. 11:20","title":"Kósa: Egy német hölgy öröksége volt a 4,3 milliárd euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae8be85d-a9b7-49b8-beee-b4c224751431","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pisztollyal a derekán rohant be a pályára az egyik görög labdarúgócsapat orosz tulajdonosa, hogy megvitasson a bíróval egy szerinte jogtalan ítéletet.","shortLead":"Pisztollyal a derekán rohant be a pályára az egyik görög labdarúgócsapat orosz tulajdonosa, hogy megvitasson a bíróval...","id":"20180312_Halott_ember_vagy__uvoltotte_a_focicsapat_tulajdonosa_a_bironak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae8be85d-a9b7-49b8-beee-b4c224751431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95c6392-dda8-4570-9a7e-7b85aba7498d","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Halott_ember_vagy__uvoltotte_a_focicsapat_tulajdonosa_a_bironak","timestamp":"2018. március. 12. 10:23","title":"Halott ember vagy – üvöltötte a focicsapat tulajdonosa a bírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384","c_author":"","category":"vilag","description":"Abe Sinzo japán miniszterelnök is részt vett a Japán keleti részén pusztító 2011-es földrengés, majd az azt követő szökőár hetedik évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen. A természeti katasztrófa következtében több mint 18 ezren haltak meg, s megrongálódott a fukusimai atomerőmű is. A kitelepítettek közül 73 ezren még nem tértek haza.","shortLead":"Abe Sinzo japán miniszterelnök is részt vett a Japán keleti részén pusztító 2011-es földrengés, majd az azt követő...","id":"20180311_Het_evvel_a_cunami_es_Fukusima_utan__73_ezren_meg_ideiglenes_otthonokban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9ad831d-391c-4ebf-9745-20b0b85ef384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8588cbb-ffcd-4d6f-b9b1-327efa2cfebc","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Het_evvel_a_cunami_es_Fukusima_utan__73_ezren_meg_ideiglenes_otthonokban","timestamp":"2018. március. 11. 14:03","title":"Hét évvel a cunami és Fukusima után – 73 ezren még ideiglenes otthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb szabályait mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb...","id":"20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b8190c-cd65-4717-8503-069a897ce514","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","timestamp":"2018. március. 12. 10:42","title":"Nem minden nő mehet nyugdíjba 40 év munka után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Theresa May kormánya londoni jelentések szerint azt vizsgálja, miként csapjon vissza Oroszországnak azért, hogy a dél-angliai Salisburyban – vélhetően orosz kapcsolatokkal rendelkező merénylők – idegméreggel merényletet követtek el az egykori orosz-brit kettősügynök, Szergej Szkripal és lánya ellen. Moszkva szerint a gyilkossági kísérlet brit provokáció, s a cél a nyári oroszországi foci-vb ellehetetlenítése. ","shortLead":"Theresa May kormánya londoni jelentések szerint azt vizsgálja, miként csapjon vissza Oroszországnak azért...","id":"20180312_NagyBritannia_odacsapna_az_idegmereg_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf168a7-9927-45f6-b688-5f41bd2cfffb","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_NagyBritannia_odacsapna_az_idegmereg_miatt","timestamp":"2018. március. 12. 13:26","title":"Nagy-Britannia odacsapna az idegméreg miatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f598d0cc-22fb-4adf-9bfa-7d46920b3af4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már fent is van a Hunguest Hotels honlapján Buda-Cash vagyonból gründolt a szálloda.","shortLead":"Már fent is van a Hunguest Hotels honlapján Buda-Cash vagyonból gründolt a szálloda.","id":"20180312_Ujabb_osztrak_hotelt_szerzett_Meszaros","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f598d0cc-22fb-4adf-9bfa-7d46920b3af4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ef71a9-3ad4-4d42-8821-dbd52e3b92c8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Ujabb_osztrak_hotelt_szerzett_Meszaros","timestamp":"2018. március. 12. 10:37","title":"Megugrotta: még egy osztrák hotelt szerzett Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a7df521-39f0-4ba5-b799-8140db46e1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borzasztó az ellenzék helyzete Budapest belvárosában: hiába szeretne a többség kormányváltást, ha nincs együttműködés, simán nyerni fog a Fidesz-KDNP.","shortLead":"Borzasztó az ellenzék helyzete Budapest belvárosában: hiába szeretne a többség kormányváltást, ha nincs együttműködés...","id":"20180312_Budapest_belvarosa_a_pelda_arra_mit_tegyen_az_ellenzek_ha_veszteni_akar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a7df521-39f0-4ba5-b799-8140db46e1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93410879-2c69-45f8-a4e8-f5165f442f6a","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Budapest_belvarosa_a_pelda_arra_mit_tegyen_az_ellenzek_ha_veszteni_akar","timestamp":"2018. március. 12. 08:44","title":"Budapest belvárosa a példa arra, mit tegyen az ellenzék, ha veszteni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f2bd25-3457-4cfe-9a1a-e22beeb55e5d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több mint egy egyszerű bajnoki: a Fiorentina a Benevento elleni meccsen búcsúztatta el 31 évesen elhunyt csapatkapitányát.\r

\r

","shortLead":"Több mint egy egyszerű bajnoki: a Fiorentina a Benevento elleni meccsen búcsúztatta el 31 évesen elhunyt...","id":"20180311_Meghato_bucsu_igy_koszont_el_a_csapata_es_a_szurkolok_Davide_Atoritol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7f2bd25-3457-4cfe-9a1a-e22beeb55e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4ce1f7-54cb-4c4c-92f9-612a5ced9f59","keywords":null,"link":"/sport/20180311_Meghato_bucsu_igy_koszont_el_a_csapata_es_a_szurkolok_Davide_Atoritol","timestamp":"2018. március. 11. 14:06","title":"Megható búcsú: így köszönt el a csapata és a szurkolók Davide Astoritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]