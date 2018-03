Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz. Ráadásul nem egyszerű átiratról van szó, az alkalmazást úgy készítik el, hogy egy közös platform alá terelnek mindenkit, így a játékot telefonról indítók például a PC-sek táborával is találkozhatnak majd.

Az Epic Games fejlesztette Fortnite Battle Royal egyike napjaink legnépszerűbb kompetitív játékainak, így nem véletlen, hogy konzolon és PC-n is rengeteg embert érdekel. A program konkurensének számító PlayerUnknown's Battlegrounds viszont már mobileszközökön is elérhető, így a kiadó nem vár tovább, a Fortnite-ból is elkészíti annak telefonos és táblagépes változatát.

A túlélős játékok kategóriájába tartozó program lényege, hogy a virtuális csatamezőn mindenki egy-egy választott karaktert megtestesítve, a rendelkezésére álló források felhasználásával kell boldoguljon. A játékot az nyeri, aki a többtucatnyi ellenséges felhasználót legyőzve a kör végéig életben marad.

A Fortnite Mobile még a héten elérhetővé válik, és semmiben sem tér majd el a fő változattól. Aki emailes értesítést szeretne kapni a megjelenésről, az itt regisztrálhat. A lépés persze szándékos, a program mögötti Epic Games célja ugyanis az, hogy aki mobilról lép be, annak is hasonló élményben legyen majd része, mint a programot PC-ről vagy épp konzolról játszóknak. Ezzel kapcsolatban más is van: a gyártó a mobilos változat megjelenésével egyetlen közös platform alá terel mindenkit, így a játékhoz telefonról csatlakozók ugyanúgy belefuthatnak majd a PC-s és konzolos játékosokba, mint fordítva.

Az androidos verziót illetően már nincs ennyi konkrétum, de úgy tudni, néhány hónapon belül az is elkészül. És valószínűleg ott is úgy működik majd minden, ahogy az az iOS-es változatnál is fog.

