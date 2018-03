Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"920de8d5-cb63-4321-8cb3-20cd1758e248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzoltók szerencsére nemcsak a mentéshez szükséges eszközökkel, hanem egy kamerával is fel voltak szerelve. Nagyon izgalmas képsorok következnek. ","shortLead":"A tűzoltók szerencsére nemcsak a mentéshez szükséges eszközökkel, hanem egy kamerával is fel voltak szerelve. Nagyon...","id":"20180313_Ennel_cukibb_ma_nem_lesz_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_belvarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920de8d5-cb63-4321-8cb3-20cd1758e248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16a48a2-2129-48a0-a731-089285d8b7e5","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Ennel_cukibb_ma_nem_lesz_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_belvarosban","timestamp":"2018. március. 13. 09:31","title":"Ennél cukibb ma nem lesz: kiskutyát mentettek a tűzoltók a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak 2016-ban 1,8 millió migráns özönlötte el Németországot, a legnagyobb bevándorlói tömeg a románoké volt. És 1 365 178-an vándoroltak ki.\r

\r

","shortLead":"Csak 2016-ban 1,8 millió migráns özönlötte el Németországot, a legnagyobb bevándorlói tömeg a románoké volt. És 1 365...","id":"20180313_Dramai_a_helyzet_ozonlenek_a_migransok_Nemetorszagba__foleg_az_EUbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cea7cc5-91fa-4e2b-9e46-a85436509414","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Dramai_a_helyzet_ozonlenek_a_migransok_Nemetorszagba__foleg_az_EUbol","timestamp":"2018. március. 13. 13:04","title":"Drámai a helyzet: özönlenek a migránsok Németországba – főleg az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","shortLead":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","id":"20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c64f15-7647-4571-b9e1-bb21f9125190","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","timestamp":"2018. március. 12. 09:32","title":"Hatvan hangyatetemet találtak egy 11 éves kislány szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább a strasbourgi Európai Parlament plenáris ülésén képviseli a magyar érdekeket.","shortLead":"Inkább a strasbourgi Európai Parlament plenáris ülésén képviseli a magyar érdekeket.","id":"20180313_Morvai_Krisztina_nem_lesz_ott_a_Bekemeneten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d27505fa-4b5e-43c0-b365-8ed9cc3c4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce1ff0fd-6dc6-404e-8198-599179a1ec76","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Morvai_Krisztina_nem_lesz_ott_a_Bekemeneten","timestamp":"2018. március. 13. 11:37","title":"Morvai Krisztina nem lesz ott a Békemeneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb szabályait mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Melyek a kedvezményes nyugdíjazás feltételei? Mi vehető figyelembe és mi nem jogosultsági időként? Ennek a legfontosabb...","id":"20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b8190c-cd65-4717-8503-069a897ce514","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180312_Nem_minden_no_mehet_nyugdijba_40_ev_munka_utan","timestamp":"2018. március. 12. 10:42","title":"Nem minden nő mehet nyugdíjba 40 év munka után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nincs építési engedély a Lidl újbudai áruházára, de már félig készen van.","shortLead":"Nincs építési engedély a Lidl újbudai áruházára, de már félig készen van.","id":"20180312_Illegalisan_epitik_a_Lidl_uj_aruhazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0097c7a4-ef76-4c45-8239-623823dd8a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524c9190-07ad-425f-8cf1-251b0e358dd5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Illegalisan_epitik_a_Lidl_uj_aruhazat","timestamp":"2018. március. 12. 09:50","title":"Magyar Nemzet: illegálisan építhetik a Lidl új áruházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és a belső újítások közül is csak egy tekinthető igazán előrelépésnek. Mire elég manapság az okostelefonos piacon az, ha valaki nem változtat az egy évvel korábbi, bevált recepten? Kipróbáltuk a Samsung Galaxy S9-et.","shortLead":"Egy merész húzással szinte semmin nem változtatott tavaly csúcstelefonján a Samsung: az S8 külsőre alig változott, és...","id":"20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28fc6cfc-0e71-4fcd-8dbc-97c172064140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7a89dc8-379c-41c3-a68b-717e5eb45c59","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_samsung_galaxy_s9_teszt","timestamp":"2018. március. 12. 14:20","title":"Samsung Galaxy S9-teszt: az est fénypontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadaa37e-9613-41c8-8a50-a72b7a86e263","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Riasztott a Windows Defender: a múlt héten egy kriptopénzbányász rosszindulatú program több százezer számítógépre fészkelte be magát.","shortLead":"Riasztott a Windows Defender: a múlt héten egy kriptopénzbányász rosszindulatú program több százezer számítógépre...","id":"20180312_dofoil_kriptopenz_banyaszo_malware","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dadaa37e-9613-41c8-8a50-a72b7a86e263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e155e11-e9dd-4619-bb30-54439efb5c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_dofoil_kriptopenz_banyaszo_malware","timestamp":"2018. március. 12. 19:03","title":"12 óra alatt 400 000 számítógépet fertőztek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]