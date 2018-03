Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely arra szólította fel a kormányt, hogy már ne hozzanak döntéseket az adófizetők pénzéről, Kaltenbach Jenő volt ombudsmant antikorrupciós ügyészség vezetőjének nevezné ki, Kósa Lajosról pedig azt mondta, nem hiszi el, hogy Kósa annyira ostoba, hogy nem fogta fel, mit ír alá. ","shortLead":"Karácsony Gergely arra szólította fel a kormányt, hogy már ne hozzanak döntéseket az adófizetők pénzéről, Kaltenbach...","id":"20180314_Karacsony_Gergely_leidiotazta_Kosa_Lajost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1478640-d860-46d9-a1a6-31eda5e4a610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e42b34-b930-4f13-8d70-d91b57176b98","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Karacsony_Gergely_leidiotazta_Kosa_Lajost","timestamp":"2018. március. 14. 13:59","title":"Karácsony Gergely leidiótázta Kósa Lajost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7556ca-e3f2-4264-8132-bcaeb2349759","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kiderült, mennyire súlyos sérülést szenvedett néhány nappal a főcsoportdöntő előtt. ","shortLead":"Kiderült, mennyire súlyos sérülést szenvedett néhány nappal a főcsoportdöntő előtt. ","id":"20180313_tom_brady_serules_jaguars","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de7556ca-e3f2-4264-8132-bcaeb2349759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e97f79b-52b1-4272-b071-d4be9ce81a4c","keywords":null,"link":"/sport/20180313_tom_brady_serules_jaguars","timestamp":"2018. március. 13. 19:23","title":"Hogy volt képes egyáltalán dobni így Tom Brady?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5134397-98d6-4595-84b6-cffddcaf96c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Harmincnégy utast rossz helyre vitt a svéd regionális NextJet légitársaság, Göteborg helyett az attól több mint 1200 kilométerre fekvő Luleában landolt a repülőgép.","shortLead":"Harmincnégy utast rossz helyre vitt a svéd regionális NextJet légitársaság, Göteborg helyett az attól több mint 1200...","id":"20180313_goteborg_lulea_svedorszag_repules","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5134397-98d6-4595-84b6-cffddcaf96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaecf97-1bbb-4876-b01b-8fb1475aa25a","keywords":null,"link":"/elet/20180313_goteborg_lulea_svedorszag_repules","timestamp":"2018. március. 13. 17:52","title":"Történt egy \"kis\" kavarodás, 1200 kilométerre landoltak az úti céljuktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84398a-d41f-4dbe-b477-11ae0e3ff8aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök leváltotta külügyminiszterét, Rex Tillersont. Helyére Mike Pompeo CIA-főnököt nevezte ki. Már hosszú ideje terjedtek azok a hírek, amelyek szerint Trump és Tillerson sok mindenben nem ért egyet.

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök leváltotta külügyminiszterét, Rex Tillersont. Helyére Mike Pompeo CIA-főnököt nevezte ki...","id":"20180313_Trump_kirugta_a_kulugyminiszteret","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d84398a-d41f-4dbe-b477-11ae0e3ff8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021b069d-bdc2-476d-8490-c754a5a1509a","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Trump_kirugta_a_kulugyminiszteret","timestamp":"2018. március. 13. 14:18","title":"Trump kirúgta a külügyminiszterét, nő a CIA élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta valaki, hogy rendelkezzen egy ezermilliárd forintnak megfelelő összeg felett. ","shortLead":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta...","id":"20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a57b91-8171-45fd-b95f-e5e93217a3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","timestamp":"2018. március. 13. 06:55","title":"Kósa ezermilliárdnál is több pénz felett rendelkezhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berkecz Balázs Együtt-politikusnak gyanús, hogy épp a brókerbotrányok idején bízta meg a rejtélyes megbízó Kósát az állampapírok vásárlásával.\r

\r

","shortLead":"Berkecz Balázs Együtt-politikusnak gyanús, hogy épp a brókerbotrányok idején bízta meg a rejtélyes megbízó Kósát...","id":"20180313_Egyutt_a_rejtelyes_Kosaszerzodes_a_fideszes_penzkimentes_resze_volt_a_brokerbotranyok_idejen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bb149ab-5822-43e8-b4ef-732db01a9868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d03fbe5-f4f4-41df-a6fd-a424017f5400","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Egyutt_a_rejtelyes_Kosaszerzodes_a_fideszes_penzkimentes_resze_volt_a_brokerbotranyok_idejen","timestamp":"2018. március. 13. 12:13","title":"Együtt: a rejtélyes Kósa-szerződés a fideszes pénzkimentés része volt a brókerbotrányok idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1462b5e-82ee-420c-a0c6-96132543fa9f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal magabiztos győzelemmel bejutott a legjobb négy közé a keménypályás tenisztorna női párosversenyében.\r

","shortLead":"Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal magabiztos győzelemmel bejutott a legjobb négy közé a keménypályás...","id":"20180314_babosek_menetelnek_indian_wellsben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1462b5e-82ee-420c-a0c6-96132543fa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932eaaf6-3af3-443a-af69-a9a4f0542059","keywords":null,"link":"/sport/20180314_babosek_menetelnek_indian_wellsben","timestamp":"2018. március. 14. 05:38","title":"Babosék menetelnek Indian Wellsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"\"Úgy vonta be az embereket a tudományba, mint Einstein óta senki\" – mondják a szerdán elhunyt világhírű elméleti fizikust, Stephen Hawkingot méltatva a tudósok. Kozmológusok, fizikaprofesszorok emlékeznek meg Hawkingról. ","shortLead":"\"Úgy vonta be az embereket a tudományba, mint Einstein óta senki\" – mondják a szerdán elhunyt világhírű elméleti...","id":"20180314_Rendre_trefaval_kezdte_a_fekete_lyukakrol_szolo_eloadasait__tudosok_emlekeznek_meg_Hawkingrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688e8cfc-6a55-4d19-b344-8dc2fb265f9e","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Rendre_trefaval_kezdte_a_fekete_lyukakrol_szolo_eloadasait__tudosok_emlekeznek_meg_Hawkingrol","timestamp":"2018. március. 14. 11:31","title":"Rendre tréfával kezdte a fekete lyukakról szóló előadásait – tudósok emlékeznek meg Hawkingról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]