Amikor a Fitbit 2016 decemberében felvásárolta a Pebble-t, sok érdeklődő finoman szólva sem zárta a szívébe a nagyobb halat: az adás-vétel bejelentésével egyidőben már el is tűnt a Pebble oldaláról a vásárlási lehetőség. Az okosórák piacán egészen idáig nem volt valódi, népszerű utódja e-papír kijelzője miatt csak 4 naponta töltendő Pebble óráknak. Most viszont a Fitbit megmutatta, miért is vásárolta fel a kisebb vállalatot: előálltak a Fitbit Versa nevű órával.

A külsőségekben is a Pebble Time-ra (no és az Apple Watchra) emlékeztető készülék a gyártó ígérete szerint hozza a már említett, hosszú üzemidőt, és a felvásárolt technológiát ismerve nincs okunk kételkedni az ígéret teljesülésében. A szintén a Pebble által inspirált Fitbit OS rendszert futtató Versa önálló alkalmazásokat a telefonunkot megszokott módon nem kezel, viszont a mobillal nagyon jól együttműködik. Ennek köszönhetően a telefonunk értesítéseinek mindegyike megjelenik az óra kijelzőjén, és ahol néhány érintéssel válaszolhatunk is rájuk – felvehetjük vagy elutasíhatjuk a hívást, a szöveges kommunikációra pedig az előre beállított válaszokból küldhetünk valamit.

Ezen kívül a szokásos dolgokra képes: figyeli mozgásunkat, pulzusunkat, alvásunkat. Különlegesség, hogy az órára került egy beépített relaxációs program, amely egy mindennapok során bárhol, bármikor bevethető légzéstechnikát segít elsajátítani, illetve a vonatkozó gyakorlatot levezényelni, amely segít egy kicsit megnyugodni, ellazulni. A dinamikusabb dolgokban is segít a Versa: a gyártó ígérete szerint automatikusan felismeri, ha sportolni kezdünk, és magától méri a futás, aerobicozás és más mozgásforma végzése közbeni teljesítményünket. Sőt, ha akarjuk, akkor egy komplett kis edzést segít vezényel le nekünk a kijelzőn. Az eszköz 50 méterig vízálló, így úszni is lehet benne, no és fürdés közben sem kell megválnunk tőle.

A Fitbit újdonságának számlapját, szintén a Pebble óráitól megszokott módon, kedvünk szerint változtathatjuk, a fejlesztők pedig újabb és újabb (akár animált) számlapokat készíthetnek.

A mobilunkhoz Bluetooth-on kapcsolódó óra iPhone-nal és androidos készülékekkel is képes együttműködni, de fontos tudni, hogy az üzenetküldős gyorsválaszolási lehetőség csak az Android rendszerű eszközökkel használható.

A már előrendelhető, áprilisban megjelenő Pebble Versa 200 eurós (kb. 62 ezer forint) áron kerül forgalomba. Jó hír, hogy az európai piacra kerülő órák mindegyike tartalmazza majd az NFC chipet – az amerikai óráknál ez csak a drágább, Special Editionbe kerül bele –, így aztán egyszerűen fizethetünk is majd vele.

