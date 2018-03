Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem mennek el az oroszországi focivébére, és részlegesen befagyasztják a külföldön lévő orosz állami pénzeket is. A döntés válasz arra, hogy London vádjai szerint valószínűleg Oroszország áll a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynök elleni mérgezéses merénylet hátterében.","shortLead":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem...","id":"20180314_Kemugy__diplomatak_focivebe_orosz_penzek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a60ca2c-35c4-463e-a1a3-00a9fe313f39","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kemugy__diplomatak_focivebe_orosz_penzek","timestamp":"2018. március. 14. 14:39","title":"Kémügy – diplomaták, focivébé, orosz pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93006ba-b36a-4499-b726-2f60fa1c2a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszprém megye 3. számú egyéni választókerületében egyértelműen a 2015-ben a parlamentbe került Rig Lajos a legesélyesebb ellenzéki jelölt, de baloldali átszavazásokra lenne szükség a győzelméhez. ","shortLead":"Veszprém megye 3. számú egyéni választókerületében egyértelműen a 2015-ben a parlamentbe került Rig Lajos...","id":"20180314_Akar_meg_is_verhetne_a_Fideszt_a_jobbikos_Tapolcan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e93006ba-b36a-4499-b726-2f60fa1c2a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0aec86f-0655-4676-a08b-1e91d41c00bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Akar_meg_is_verhetne_a_Fideszt_a_jobbikos_Tapolcan","timestamp":"2018. március. 14. 08:34","title":"Akár meg is verhetné a Fideszt a jobbikos Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5c23cb-6fca-461a-a281-021b71932ea8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktort rakják majd a plakátokra, emellett fórumokat is szerveznek. ","shortLead":"Orbán Viktort rakják majd a plakátokra, emellett fórumokat is szerveznek. ","id":"20180314_Uj_plakatkampannyal_jon_a_Fidesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa5c23cb-6fca-461a-a281-021b71932ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c023d380-30ed-4d1e-ba67-d244afcac0f2","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Uj_plakatkampannyal_jon_a_Fidesz","timestamp":"2018. március. 14. 14:21","title":"Új plakátkampánnyal jön a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5f6d43-a834-4ef8-802e-aec16b7a6e4f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Diósgyőri VTK egygólos előnyt szerzett a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének első mérkőzésén.","shortLead":"A Diósgyőri VTK egygólos előnyt szerzett a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó Magyar Kupa negyeddöntőjének első...","id":"20180313_megint_kikapott_a_felcsut","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5f6d43-a834-4ef8-802e-aec16b7a6e4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f13377-b2df-4b40-afb3-0b1f6941bfb0","keywords":null,"link":"/sport/20180313_megint_kikapott_a_felcsut","timestamp":"2018. március. 13. 20:56","title":"Megint kikapott a Felcsút, de ezt most nem foghatja a légiósokra Pintér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel szemben, az Együtt elnöke találkozót kezdeményezett a többiekkel.","shortLead":"Miután kiderült, hogy a Belvárosban messze nem Juhász Péter a legnépszerűbb és legesélyesebb kihívó a Fidesszel...","id":"20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c9c151-ab3f-4383-9656-7759f0f0b468","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Juhasz_Peter_felajanlotta_hogy_visszalep","timestamp":"2018. március. 13. 10:41","title":"Juhász Péter felajánlotta, hogy visszalép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a","c_author":"Farkas Edina Lina-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Húsz éve jelent meg a Fekete Vonat első albuma, és meghozta a popzenei áttörést a romáknak. Kétrészes sorozatban térképezzük fel, hogy mi a helyzet ma, két évtizeddel később. Első cikkünkben L.L. Juniorral és Caramellel megyünk vissza a múltba. Mesélnek a saját tapasztalataikról, fejlődésről és a ma is masszívan élő előítéletekről.","shortLead":"Húsz éve jelent meg a Fekete Vonat első albuma, és meghozta a popzenei áttörést a romáknak. Kétrészes sorozatban...","id":"20180312_Eleg_jo_ha_eleg_ciganyos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2a4d2a1-261b-4394-ad4c-669d5c61a84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a18cc8-9880-43de-aff9-5797c0deb172","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Eleg_jo_ha_eleg_ciganyos","timestamp":"2018. március. 12. 20:00","title":"Elég jó, ha elég cigányos? A hazai roma pop 20 évvel az áttörés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b6f1292-074e-4375-8aa5-8c59476e4643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d5c7d59-a1ec-40b3-92eb-b9efdf9dcdfd","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Grammydijas_zenesz_is_fellep_a_gitarfesztivalon","timestamp":"2018. március. 13. 13:46","title":"Grammy-díjas zenész is fellép a gitárfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25f2b2e-cae1-4f25-9efa-4c3d190bad27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit egészségügyi szakértők megkongatták a vészharangot.","shortLead":"A brit egészségügyi szakértők megkongatták a vészharangot.","id":"20180313_Tul_sok_a_so_a_kinai_gyorsetelekben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f25f2b2e-cae1-4f25-9efa-4c3d190bad27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b561b2db-3212-4881-8715-12412654bf7b","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Tul_sok_a_so_a_kinai_gyorsetelekben","timestamp":"2018. március. 13. 10:09","title":"Túl sok a só a kínai gyorsételekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]