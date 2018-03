Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"034b3d7e-4cab-406f-a97a-3328510c4f98","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A látássérült alpesi síző, Balogh Zsolt a 15. helyen zárt óriás-műlesiklásban, Lőrincz Krisztina pedig 24. lett az ülő sífutók sprint viadalán.","shortLead":"A látássérült alpesi síző, Balogh Zsolt a 15. helyen zárt óriás-műlesiklásban, Lőrincz Krisztina pedig 24. lett az ülő...","id":"20180314_bemutatkoztak_a_magyarok_a_pjongcsangi_paralimpian","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=034b3d7e-4cab-406f-a97a-3328510c4f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f686380-ecad-49e1-800e-5736067a3fcf","keywords":null,"link":"/sport/20180314_bemutatkoztak_a_magyarok_a_pjongcsangi_paralimpian","timestamp":"2018. március. 14. 09:49","title":"Bemutatkoztak a magyarok a pjongcsangi paralimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df86edd6-0cd5-42a8-813e-b1f016cc344a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Frissült az Egészségügyi Világszervezet listája a legveszélyesebb járványokról.","shortLead":"Frissült az Egészségügyi Világszervezet listája a legveszélyesebb járványokról.","id":"20180313_Ismeretlen_halalos_jarvanyra_figyelmeztet_a_WHO","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df86edd6-0cd5-42a8-813e-b1f016cc344a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56a618b-9873-450c-974d-57eb9fce7e27","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Ismeretlen_halalos_jarvanyra_figyelmeztet_a_WHO","timestamp":"2018. március. 13. 14:04","title":"Ismeretlen, halálos járványra figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819de9a-1113-4834-b924-329e757f20ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A téves számra elküldött fotó, és az arra adott válasz felkerült a netre, és sokszázezren like-olták. És ez még nem minden.\r

\r

","shortLead":"A téves számra elküldött fotó, és az arra adott válasz felkerült a netre, és sokszázezren like-olták. És ez még nem...","id":"20180314_Mesebeli_tortenet_probafulkebol_kert_tanacsot_a_lany_de_a_fotot_egy_vadidegen_ferfinak_kuldte","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c819de9a-1113-4834-b924-329e757f20ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a03d21-49f5-43cf-8959-b64f500ef0ae","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Mesebeli_tortenet_probafulkebol_kert_tanacsot_a_lany_de_a_fotot_egy_vadidegen_ferfinak_kuldte","timestamp":"2018. március. 14. 10:48","title":"Próbafülkéből kért tanácsot a lány, de a fotót egy vadidegen férfinak küldte – mesebeli történet lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60673632-b2f6-4d22-a918-e150370e0604","c_author":"","category":"cegauto","description":"Az olasz autógyártó modelljei világszerte igen komoly népszerűségnek örvendenek, elsősorban a Huracán fogy jól, de az Urus is feljövőben van.","shortLead":"Az olasz autógyártó modelljei világszerte igen komoly népszerűségnek örvendenek, elsősorban a Huracán fogy jól, de...","id":"20180314_ugy_viszik_a_meregdraga_lamborghiniket_mint_a_cukrot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60673632-b2f6-4d22-a918-e150370e0604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b8051b-f089-4684-b4d8-8cfecc6af6d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180314_ugy_viszik_a_meregdraga_lamborghiniket_mint_a_cukrot","timestamp":"2018. március. 14. 11:29","title":"Úgy viszik a méregdrága Lamborghiniket, mint a cukrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b42916-807c-4db8-994a-3678061af6ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrség már vizsgálatot folytat az egyik kamion 51 éves sofőrje ellen.","shortLead":"A rendőrség már vizsgálatot folytat az egyik kamion 51 éves sofőrje ellen.","id":"20180313_frointalis_baleset_kamion_berettyoujfalu_mezopeterd","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96b42916-807c-4db8-994a-3678061af6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5615e29f-bde7-4056-af69-19b63291beb0","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180313_frointalis_baleset_kamion_berettyoujfalu_mezopeterd","timestamp":"2018. március. 13. 12:16","title":"Fotók jöttek a hétfői frontális kamionbalesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amennyiben valaki egy ilyen elképesztő sportkocsit szeretne vásárolni, nem árt sietnie a rendelés leadásával. ","shortLead":"Amennyiben valaki egy ilyen elképesztő sportkocsit szeretne vásárolni, nem árt sietnie a rendelés leadásával. ","id":"20180313_a_keszlet_felet_mar_eladtak_a_480_kmh_vegsebessegu_hiperautobol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ad7b04-4016-48e5-ade9-746ac1bbb31d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_a_keszlet_felet_mar_eladtak_a_480_kmh_vegsebessegu_hiperautobol","timestamp":"2018. március. 13. 13:28","title":"A készlet felét már eladták a 480 km/h végsebességű, Bugattit reggeliző hiperautóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6843a6-fb82-469e-a1e5-d57b1e35cda2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába fellebbezett Simonka György a Kúriához, ott is az derült ki, hogy jogsértő volt, amit csinált.","shortLead":"Hiába fellebbezett Simonka György a Kúriához, ott is az derült ki, hogy jogsértő volt, amit csinált.","id":"20180314_A_Kuria_is_dontott_az_ovisoknak_kuldott_fideszes_polok_ugyeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e6843a6-fb82-469e-a1e5-d57b1e35cda2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bbf2b7-4f21-4eb8-b4c0-cd3024ce03c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_A_Kuria_is_dontott_az_ovisoknak_kuldott_fideszes_polok_ugyeben","timestamp":"2018. március. 14. 11:55","title":"A Kúria is döntött az ovisoknak küldött fideszes pólók ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e8a9f5-66bf-47c6-ba59-8c65ca581b60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A játékok miatt érkezett a legtöbb riasztás az unió fogyasztóvédelmi rendszerébe.","shortLead":"A játékok miatt érkezett a legtöbb riasztás az unió fogyasztóvédelmi rendszerébe.","id":"20180312_Emlekszik_meg_a_fidget_spinnerre_Az_EU_nagyon_haragszik_a_jatekra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1e8a9f5-66bf-47c6-ba59-8c65ca581b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e734df-32c0-4517-b41b-57942cce5dde","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Emlekszik_meg_a_fidget_spinnerre_Az_EU_nagyon_haragszik_a_jatekra","timestamp":"2018. március. 12. 16:46","title":"Emlékszik még a fidget spinnerre? Az EU nagyon haragszik a játékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]