Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Minden jel arra utal, hogy a dél-angliai Salisburyben bevetett idegméreg az oroszoktól érkezett. Ezt persze a Kreml tagadja. A 45 ezres Salisburyben azonban most megállt az élet, az ott élők félnek, hogy nemcsak az egykori orosz kettős ügynöknek és a lányának, hanem nekik is jutott a halálos méregből. Valóban veszélyben vannak? Hogy pusztít az orosz vegyi fegyver, a novicsok? Innentől kezdve már ne a szöges bombás merénylőktől tartsunk, hanem inkább a mérget kotyvasztó terroristáktól? Összeszedtük az eddigi fejleményeket, hogy segítsünk eligazodni a salisbury-i kémügyben. ","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a dél-angliai Salisburyben bevetett idegméreg az oroszoktól érkezett. Ezt persze a Kreml...","id":"20180314_Az_idegmereg_nem_egy_szoges_bomba_hogy_letoltod_a_netrol_a_receptjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f59950-9f54-46f1-88e5-83923a7a718a","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Az_idegmereg_nem_egy_szoges_bomba_hogy_letoltod_a_netrol_a_receptjet","timestamp":"2018. március. 14. 14:00","title":"Görcs, rángatózás, halál: idegméreggel kavarhattak világpolitikai válságot az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta. A gyilkos korábban is ölhetett gyermeket. ","shortLead":"Még eltűnése napján megfojtották azt a nyolcéves spanyol kisfiút, akinek keresése egész Spanyolországot megmozgatta.","id":"20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c51e2360-8787-44f2-b2a8-55b8eb0641d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c5b08f-a42c-40fb-a95f-87bf642e8e2b","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Spanyol_kisgyermek_tragediaja__az_apa_baratnoje_gyilkolt","timestamp":"2018. március. 13. 13:15","title":"Spanyol kisgyermek tragédiája: az apa barátnője lehet a bűnös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Man Booker-díjat korábban már elnyerő Krasznahorkai László ismét felkerült a brit irodalmi díj hosszú listájára, ezzel a magyar író idén is az esélyesek között szerepel – írta meg hétfőn a The Guardian című brit napilap.","shortLead":"A Nemzetközi Man Booker-díjat korábban már elnyerő Krasznahorkai László ismét felkerült a brit irodalmi díj hosszú...","id":"20180312_Krasznahorkai_Laszlo_ujra_megnyerheti_a_Nemzetkozi_Man_Bookerdijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c98624-82c6-4b95-887e-dcddb79b1162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6196a420-53e2-4d2b-bafe-7ba7869d18a6","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_Krasznahorkai_Laszlo_ujra_megnyerheti_a_Nemzetkozi_Man_Bookerdijat","timestamp":"2018. március. 12. 19:37","title":"Krasznahorkai László újra megnyerheti a Nemzetközi Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1668487-cdad-47ba-bf67-f95160b94222","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Angol képviselő robbantotta ki a Tesco saját márkás marhabordájával kapcsolatos botrányt.","shortLead":"Angol képviselő robbantotta ki a Tesco saját márkás marhabordájával kapcsolatos botrányt.","id":"20180313_A_legcinikusabb_etelcsomagolasok__dobogos_a_Tesco","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1668487-cdad-47ba-bf67-f95160b94222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2170f9-f886-4974-9208-bee20af97dba","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_A_legcinikusabb_etelcsomagolasok__dobogos_a_Tesco","timestamp":"2018. március. 13. 12:22","title":"A legcinikusabb ételcsomagolások – dobogós a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f4aeb2-142a-45e1-8f27-444c3ea41020","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke szerint Kósa nem áldozata, hanem tettestársa egy pénzmosási ügy előkészületének. Gyurcsány szerint az ügyről Orbánnak is tudnia kellett.","shortLead":"A DK elnöke szerint Kósa nem áldozata, hanem tettestársa egy pénzmosási ügy előkészületének. Gyurcsány szerint...","id":"20180314_Gyurcsany_Ferenc_feljelenti_Kosa_Lajost_es_irasban_kerdezi_Orbant","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85f4aeb2-142a-45e1-8f27-444c3ea41020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45cfb2b-b8da-42d5-83a3-cadbea8053d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Gyurcsany_Ferenc_feljelenti_Kosa_Lajost_es_irasban_kerdezi_Orbant","timestamp":"2018. március. 14. 15:10","title":"Gyurcsány Ferenc feljelenti Kósa Lajost, és írásban kérdezi Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17943955-3efd-4edd-883f-bf23d57e3a83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már az eljegyzési fotón is ennek a divatháznak a ruháját viselte.","shortLead":"Már az eljegyzési fotón is ennek a divatháznak a ruháját viselte.","id":"20180313_Mar_tudjuk_honnan_lesz_mennyasszonyi_ruhaja_Meghan_Marklenak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17943955-3efd-4edd-883f-bf23d57e3a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3beca8aa-7d09-45d3-a0dd-f949f9e6855d","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Mar_tudjuk_honnan_lesz_mennyasszonyi_ruhaja_Meghan_Marklenak","timestamp":"2018. március. 13. 07:25","title":"Már tudjuk, honnan lesz menyasszonyi ruhája Meghan Markle-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5318efe6-5181-40a9-88ad-1f95038f1a76","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hát, ilyen is van: töltőállomások gasztronagykövete. Méghozzá egy Michelin-csillagos étterem konyhájáról.","shortLead":"Hát, ilyen is van: töltőállomások gasztronagykövete. Méghozzá egy Michelin-csillagos étterem konyhájáról.","id":"20180312_Csillagos_szendvics_a_benzinkuton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5318efe6-5181-40a9-88ad-1f95038f1a76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c2d6d4-e88a-4618-8215-bec9d8e2f86b","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Csillagos_szendvics_a_benzinkuton","timestamp":"2018. március. 12. 18:41","title":"Csillagos szendvics a benzinkúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afaae54e-388d-4257-a942-b751a18c53b9","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"2010 után életmentő segítség volt a magyar gazdaságnak a több ezermilliárd forint EU-forrás, ám a pénzből a magyar társadalom sokkal kevesebbet profitált, mint amennyit lehetett volna. A pénz elosztását a kapkodás és az intézményesített korrupció jellemezte.","shortLead":"2010 után életmentő segítség volt a magyar gazdaságnak a több ezermilliárd forint EU-forrás, ám a pénzből a magyar...","id":"20180313_eu_tamogatasok_visszaelesek_korrupcio_transparency_nfu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afaae54e-388d-4257-a942-b751a18c53b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1de7e2c-e997-403d-be67-55e61b363ee3","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_eu_tamogatasok_visszaelesek_korrupcio_transparency_nfu","timestamp":"2018. március. 13. 06:30","title":"Így tapsolták el Orbánék az országnak szánt uniós ezermilliárdokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]