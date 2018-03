Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d9eba70-8b07-4355-a64e-dd9df58f5380","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mateusz Morawiecki hivatalában fogadta a békemenetre induló lengyelek egy csoportját. ","shortLead":"Mateusz Morawiecki hivatalában fogadta a békemenetre induló lengyelek egy csoportját. ","id":"20180313_A_lengyel_kormanyfo_inditotta_utjara_a_bekemenetre_igyekvo_lengyeleket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d9eba70-8b07-4355-a64e-dd9df58f5380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d10ae86-34b0-4633-a7e2-9f4c51c1e9b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_A_lengyel_kormanyfo_inditotta_utjara_a_bekemenetre_igyekvo_lengyeleket","timestamp":"2018. március. 13. 17:08","title":"A lengyel kormányfő indította útjára a békemenetre igyekvő lengyeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tőzsdei cégek között bonyolítottak tranzakciót.","shortLead":"Tőzsdei cégek között bonyolítottak tranzakciót.","id":"20180312_Mar_Csanyi_Sandor_is_Meszaros_Lorinc_cegeben_vasarol_reszesedest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=904d92b2-211f-40d9-bc98-2e87e5ff31d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c4032b-db43-4e16-8eb5-665e893fabb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Mar_Csanyi_Sandor_is_Meszaros_Lorinc_cegeben_vasarol_reszesedest","timestamp":"2018. március. 12. 14:21","title":"Már Csányi Sándor is Mészáros Lőrinc cégében vásárol részesedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","shortLead":"Nem tudja eladni a Lidl a sümegi egységét, erre 21 millió forinttal többet kér érte.","id":"20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f1475be-c9b4-4852-a4b3-071d146fecd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd0bb4-e7fc-4d47-8a44-5b6aa230cd14","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Erdekes_taktika_nem_jottek_a_vevok_arat_emelt_a_Lidl","timestamp":"2018. március. 14. 10:29","title":"Érdekes taktika: nem jöttek a vevők, árat emelt a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9248de4-5154-4256-bc5c-879bf1c2b560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Örülhetünk, hogy nem a távol-keleti típusú vérszívó él errefelé, mert egy olyannal való találkozásba minden ötödik ember belehal.\r

\r

","shortLead":"Örülhetünk, hogy nem a távol-keleti típusú vérszívó él errefelé, mert egy olyannal való találkozásba minden ötödik...","id":"20180313_Minden_tizedik_kullancscsipes_maradando_karokozast_okoz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9248de4-5154-4256-bc5c-879bf1c2b560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436976d-a75a-4473-bb89-ffa328226874","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Minden_tizedik_kullancscsipes_maradando_karokozast_okoz","timestamp":"2018. március. 13. 15:31","title":"Minden tizedik kullancscsípés maradandó kárt okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De közben elkötelezettek a magyar és a budapesti jövő és jelenlét mellett is.","shortLead":"De közben elkötelezettek a magyar és a budapesti jövő és jelenlét mellett is.","id":"20180312_Beccsel_targyal_a_CEU_egy_uj_kampuszrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d1743-0750-48c3-83f0-3e9ff432bb96","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Beccsel_targyal_a_CEU_egy_uj_kampuszrol","timestamp":"2018. március. 12. 15:10","title":"Béccsel tárgyal a CEU egy új kampuszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1462b5e-82ee-420c-a0c6-96132543fa9f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal magabiztos győzelemmel bejutott a legjobb négy közé a keménypályás tenisztorna női párosversenyében.\r

","shortLead":"Babos Tímea oldalán Kristina Mladenoviccsal magabiztos győzelemmel bejutott a legjobb négy közé a keménypályás...","id":"20180314_babosek_menetelnek_indian_wellsben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1462b5e-82ee-420c-a0c6-96132543fa9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932eaaf6-3af3-443a-af69-a9a4f0542059","keywords":null,"link":"/sport/20180314_babosek_menetelnek_indian_wellsben","timestamp":"2018. március. 14. 05:38","title":"Babosék menetelnek Indian Wellsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megfulladt egy kölyökkutya az amerikai United Airlines egyik belföldi járatán, miután a légikisérő arra utasította az állat gazdáját, hogy tegye be a kutyát az ülések fölötti csomagtartóba. A légitársaság most bocsánatot kér, s visszatéríti a szállításért elkért 125 dollárt.\r

","shortLead":"Megfulladt egy kölyökkutya az amerikai United Airlines egyik belföldi járatán, miután a légikisérő arra utasította...","id":"20180314_Kutyahalal_a_csomagtartoban_a_legitarsasag_bocsanatot_ker","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1917d229-e45d-4eaf-8f1f-19196f45fc78","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kutyahalal_a_csomagtartoban_a_legitarsasag_bocsanatot_ker","timestamp":"2018. március. 14. 08:33","title":"Kutyahalál a csomagtartóban, a légitársaság bocsánatot kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef","c_author":"Telekom","category":"brandcontent","description":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen változó lehet az ahhoz való hozzáállás. Míg a fiatalok már nem is tudják elképzelni, milyen lehetett a világ okoseszközök és internet nélkül, addig az idősebbek jellemzően még külön kezelik a virtuális és a valós világot. De mit lehet tenni azért, hogy a digitalizáció az idősebb generációk számára is a már most rendelkezésre álló lehetőségek tárházát jelentse?","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a digitális világ már szinte minden magyar életének része, mégis generációnként igen...","id":"20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ed45399-560a-4ead-8938-d3fe2be55cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894070-fbc2-4518-b21c-497b9cf0a9f6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180313_A_digitalis_bennszulottektol_a_netnagyikig","timestamp":"2018. március. 14. 11:55","title":"A digitális bennszülöttektől a netnagyikig, a digitális világban mindenkinek helye van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]