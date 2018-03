Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae9531e9-a7cd-4904-a2a7-137ac8101a70","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy bírósági perben most az unokájának ítélték az egykori szektavezér maradványait. ","shortLead":"Egy bírósági perben most az unokájának ítélték az egykori szektavezér maradványait. ","id":"20180313_Meg_mindig_a_halottashazban_orzik_a_tavaly_elhunyt_Charles_Manson_holttestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae9531e9-a7cd-4904-a2a7-137ac8101a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55133a3c-98d4-4150-a089-7435f16af44f","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Meg_mindig_a_halottashazban_orzik_a_tavaly_elhunyt_Charles_Manson_holttestet","timestamp":"2018. március. 13. 14:27","title":"Még mindig a halottasházban őrzik a tavaly elhunyt Charles Manson holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47","c_author":"","category":"elet","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok egy izraeli tehetségkutatóban nyűgözte le a zsűrit.","id":"20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b8c68b1-48a7-44f9-a6cd-5a62dd970a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1110774-3184-4683-a44c-bf82d505dc55","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Elkepeszto_spargat_mutatott_be_a_97_eves_Keleti_Agnes","timestamp":"2018. március. 13. 13:03","title":"Elképesztő spárgát mutatott be a 97 éves Keleti Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz. Ráadásul nem egyszerű átiratról van szó, az alkalmazást úgy készítik el, hogy egy közös platform alá terelnek mindenkit, így a játékot telefonról indítók például a PC-sek táborával is találkozhatnak majd.","shortLead":"Milliókat fertőzött meg a Fortnite Battle Royal című lövöldözős program, amely hamarosan mobilokon is játszható lesz...","id":"20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8695a708-8292-4399-b967-cb0789a9c66d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642fafea-86bf-4772-9bf8-dae17fe0bdf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_fortnite_ios_jatek_megjelenes","timestamp":"2018. március. 13. 10:03","title":"Már regisztrálhat: napokon belül telefonokra is kiadják a játékot, ami gépen már milliókat megbabonázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áprilisi számlákon jelenik meg a 12 ezer forintos jóváírás, két héten belül mindenkit értesíteni kell.","shortLead":"Az áprilisi számlákon jelenik meg a 12 ezer forintos jóváírás, két héten belül mindenkit értesíteni kell.","id":"20180313_Minden_erintett_levelet_kap_a_valasztas_elott_a_tavhos_rezsicsokkentesrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6174bc-1557-42e2-9887-d79626a0bc2e","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Minden_erintett_levelet_kap_a_valasztas_elott_a_tavhos_rezsicsokkentesrol","timestamp":"2018. március. 13. 11:25","title":"Minden érintett levelet kap a választás előtt a távhős rezsicsökkentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ügyvédje szerint B. László rosszkor volt rossz helyen, és hagyta, hogy megvezessék.","shortLead":"Az ügyvédje szerint B. László rosszkor volt rossz helyen, és hagyta, hogy megvezessék.","id":"20180313_Megtorte_a_hallgatast_a_Novozanszki_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c950a3a9-4e01-4f9a-8675-3b52347bf42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779e122d-2f48-42e4-88ba-4dc8c9c208aa","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Megtorte_a_hallgatast_a_Novozanszki_Fanni_meggyilkolasaval_gyanusitott_ferfi","timestamp":"2018. március. 13. 07:15","title":"Megtörte a hallgatást a Novozánszki Fanni meggyilkolásával gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány nappal az után, hogy kiderült, többmilliós értékű vadászatokra járt éveken át Svédországba, Semjén Zsolt a Parlamentben fogadta a Safari Club International elnökét. A miniszterelnök-helyettes, aki egyben az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke is, a találkozóról készült videóban az \"ellenzéki médiának\" is üzent.","shortLead":"Néhány nappal az után, hogy kiderült, többmilliós értékű vadászatokra járt éveken át Svédországba, Semjén Zsolt...","id":"20180312_semjen_bayer_vadaszat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11f2b1ba-5b3d-4423-81b0-c33b41d63359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24672c51-4541-4a49-9c1e-12134681c51d","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_semjen_bayer_vadaszat","timestamp":"2018. március. 12. 19:05","title":"Semjén \"kiciriblizné\", hogy Bayer is mehessen vele vadászni Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2bc350a-bb9c-4e15-9c75-1a81a2aeded6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A reptér mellett csapódott a földbe a gép. Legalább ötven ember halt meg. ","shortLead":"A reptér mellett csapódott a földbe a gép. Legalább ötven ember halt meg. ","id":"20180312_Kigyulladt_es_lezuhant_egy_utaszallito_Katmanduban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2bc350a-bb9c-4e15-9c75-1a81a2aeded6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac5140b-785c-4fc5-90d6-f18a3c62660e","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Kigyulladt_es_lezuhant_egy_utaszallito_Katmanduban","timestamp":"2018. március. 12. 11:23","title":"Kigyulladt és lezuhant egy utasszállító Katmanduban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95064c8-078c-42f0-80a5-2866eb1a4efe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Euronews készített interjút Horkai Zoltánnal, aki most többek között egy vaddisznóval forgat. ","shortLead":"A Euronews készített interjút Horkai Zoltánnal, aki most többek között egy vaddisznóval forgat. ","id":"20180313_Szamos_nagy_sztarral_dolgozott_mar_egyutt_a_Testrol_es_lelekrol_allatkoordinatora","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c95064c8-078c-42f0-80a5-2866eb1a4efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b488393c-5cd3-4813-aca4-2ae2d64db1d8","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Szamos_nagy_sztarral_dolgozott_mar_egyutt_a_Testrol_es_lelekrol_allatkoordinatora","timestamp":"2018. március. 13. 21:01","title":"Kulisszatitkokat árult el a Testről és lélekről állatkoordinátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]