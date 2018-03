Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szociáldemokrata Párt (SPD) szombati, rendkívüli kongresszusán hozott döntés szerint 2024-ben vezetnék be az európai valutaegységet.","shortLead":"A Szociáldemokrata Párt (SPD) szombati, rendkívüli kongresszusán hozott döntés szerint 2024-ben vezetnék be az európai...","id":"20180314_Romania_elobb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a76cb58-5927-4d06-adb1-40b894f1b6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad742619-4c99-480e-8098-ba6955a02d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_Romania_elobb_lesz_euro_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2018. március. 14. 10:52","title":"Románia: előbb lesz euró, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édes meglepetéssel készült Kósa Lajos 54. születésnapjára a netadó elleni tüntetés szervezője, Gulyás Balázs és Papp Réka Kinga. A sütemény viszont csak akkor jár, ha a miniszter lemond.","shortLead":"Édes meglepetéssel készült Kósa Lajos 54. születésnapjára a netadó elleni tüntetés szervezője, Gulyás Balázs és Papp...","id":"20180314_Tortat_adnanak_Kosa_1300_milliardos_miniszter_Lajosnak_ha_lemond","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf14163-3186-4ddc-9891-6854d7282eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b3329f-35eb-4f31-a7cc-365def90aba4","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Tortat_adnanak_Kosa_1300_milliardos_miniszter_Lajosnak_ha_lemond","timestamp":"2018. március. 14. 19:12","title":"Tortát adnának Kósa \"1300 milliárdos miniszter\" Lajosnak, ha lemond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98d52a27-8cd9-4738-8fde-7caea28254be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Különböző szabálysegések miatt most összesen 85 millió forintra büntette a Gazdasági Versenyhivatal a sokat kritizált magyar fapados busztársaságot.","shortLead":"Különböző szabálysegések miatt most összesen 85 millió forintra büntette a Gazdasági Versenyhivatal a sokat kritizált...","id":"20180314_Ismet_megbuntettek_jogserto_tevekenysegek_miatt_az_Orangewayst","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98d52a27-8cd9-4738-8fde-7caea28254be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ac239a1-d690-4078-a8ed-55a64cdbdceb","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Ismet_megbuntettek_jogserto_tevekenysegek_miatt_az_Orangewayst","timestamp":"2018. március. 14. 11:34","title":"A versenyhivatal keményen odavágott az Orangeways buszjáratok üzemeltetőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nagy értékű ajándékokat fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, de ennek nincs nyoma. Pedig a nagy értékű ajándékok után 15 százalék adót kell befizetni.","shortLead":"A nagy értékű ajándékokat fel kellene tüntetni a vagyonnyilatkozatban, de ennek nincs nyoma. Pedig a nagy értékű...","id":"20180314_Semjen_Zsoltnak_adoznia_kellett_volna_a_svedorszagi_szarvasvadaszat_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=848b0505-996c-472b-8ed0-880a2d949899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f4013e-1521-4887-9f96-97a593e5dc18","keywords":null,"link":"/kkv/20180314_Semjen_Zsoltnak_adoznia_kellett_volna_a_svedorszagi_szarvasvadaszat_utan","timestamp":"2018. március. 14. 10:48","title":"Semjén Zsoltnak adóznia kellett volna a svédországi szarvasvadászat után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0bc3cf-c51c-434e-bcb9-d89c6ed2c5ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fenti mondatot Major Tamás mondta a halálos ágyán, és az 1955-ös III. Richárdra gondolt, amelynek címszerepéről mindenkinek Rákosi ugrott be. A darabot 1843 óta mintegy negyvenszer, nemritkán botrányt kavaróan mutatták be, legutóbb a Radnóti Színházban.\r

