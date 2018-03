Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közös határvédelmet most már támogatják.","shortLead":"A közös határvédelmet most már támogatják.","id":"20180314_Merkel_Nemetorszag_ujra_cselekvokepes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=898bbb30-145a-45e6-9e11-e1db39fb6c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ad952d-4dae-44df-a741-13c4601d2c91","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Merkel_Nemetorszag_ujra_cselekvokepes","timestamp":"2018. március. 14. 21:30","title":"Merkel: Németország újra cselekvőképes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Összefogás Pártból kettő is lesz rajta, csak győzzük utána összefogdosni őket.","shortLead":"Összefogás Pártból kettő is lesz rajta, csak győzzük utána összefogdosni őket.","id":"20180314_Ilyen_lesz_a_szavazolap_aprilis_8an","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=129b0db0-d2d9-4db4-8d9d-4d5710f02951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbe1424-c9fb-4876-b597-2a5f30d6b764","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ilyen_lesz_a_szavazolap_aprilis_8an","timestamp":"2018. március. 14. 19:27","title":"Ilyen lesz a szavazólap április 8-án","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Minden jel arra utal, hogy a dél-angliai Salisburyben bevetett idegméreg az oroszoktól érkezett. Ezt persze a Kreml tagadja. A 45 ezres Salisburyben azonban most megállt az élet, az ott élők félnek, hogy nemcsak az egykori orosz kettős ügynöknek és a lányának, hanem nekik is jutott a halálos méregből. Valóban veszélyben vannak? Hogy pusztít az orosz vegyi fegyver, a novicsok? Innentől kezdve már ne a szöges bombás merénylőktől tartsunk, hanem inkább a mérget kotyvasztó terroristáktól? Összeszedtük az eddigi fejleményeket, hogy segítsünk eligazodni a salisbury-i kémügyben. ","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a dél-angliai Salisburyben bevetett idegméreg az oroszoktól érkezett. Ezt persze a Kreml...","id":"20180314_Az_idegmereg_nem_egy_szoges_bomba_hogy_letoltod_a_netrol_a_receptjet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=950d1afe-c405-4538-ac20-1f166ee1fa2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f59950-9f54-46f1-88e5-83923a7a718a","keywords":null,"link":"/elet/20180314_Az_idegmereg_nem_egy_szoges_bomba_hogy_letoltod_a_netrol_a_receptjet","timestamp":"2018. március. 14. 14:00","title":"Görcs, rángatózás, halál: idegméreggel kavarhattak világpolitikai válságot az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd33eec3-2c33-44e8-9e37-097b54c7332d","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"A marketing evolúciójában néhányszor már előfordult az, ami jelenleg is zajlik a hagyományos online marketing és az újvonalas growth hacking, vagy adatvezérelt digitális marketing között. Vagyis az, hogy sokan a régi iskola berögzött eszközeit és módszereit akarják használni egy új technológiailag jóval fejlettebb jelenben.","shortLead":"A marketing evolúciójában néhányszor már előfordult az, ami jelenleg is zajlik a hagyományos online marketing és...","id":"HVG_konferencia_20180308_Growth_Hacking_szemleletvaltas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd33eec3-2c33-44e8-9e37-097b54c7332d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089ad278-5614-42ef-be65-440b94529214","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_konferencia_20180308_Growth_Hacking_szemleletvaltas","timestamp":"2018. március. 14. 12:48","title":"Szemlélet(váltás) - A modern kori marketing nem a régi új csomagolásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Aki az összefogás ellen dolgozik, az áruló, és elveszítik legitimációjukat az ellenzéki pártok, ha nem fognak össze. Ünnepi beszédét teljes egészében a kampánynak szentelte a február 25-én megválasztott polgármester.","shortLead":"Aki az összefogás ellen dolgozik, az áruló, és elveszítik legitimációjukat az ellenzéki pártok, ha nem fognak össze...","id":"20180315_MarkiZay_Peter_Tobb_Europat_kevesebb_Putyint","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c26f74f-384c-41ca-89e0-85b32fc93cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ea4742-df57-4c2d-bb88-246c0e4e9d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_MarkiZay_Peter_Tobb_Europat_kevesebb_Putyint","timestamp":"2018. március. 15. 12:02","title":"Márki-Zay Péter: \"Több Európát, kevesebb Putyint\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A brit elméleti fizikus 76 éves korában hunyt el, a hírt a családja jelentette be. \r

","shortLead":"A brit elméleti fizikus 76 éves korában hunyt el, a hírt a családja jelentette be. \r

","id":"20180314_meghalt_stephen_hawking","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae585441-b93f-480e-a585-6c3378298abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c88ed3a-b3a9-4c36-8737-7aae91dc7421","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_meghalt_stephen_hawking","timestamp":"2018. március. 14. 05:15","title":"Meghalt Stephen Hawking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A terrorellenes törvények teljes félreértése a ma született ítéltet az Amnesty International szerint, a vádakat hatályon kívül kell helyezni. A férfi csak családján akart segíteni.","shortLead":"A terrorellenes törvények teljes félreértése a ma született ítéltet az Amnesty International szerint, a vádakat...","id":"20180314_Az_Amnesty_felhaborodott_Ahmed_H_iteleten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05a867b0-a753-46e8-a3bf-cee9be23a283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f50963-9771-45d0-b080-cb37add3fb93","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Az_Amnesty_felhaborodott_Ahmed_H_iteleten","timestamp":"2018. március. 14. 16:55","title":"Az Amnesty felháborodott Ahmed H. ítéletén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c553fd7-cbbd-4e06-82ce-3f68ee9c9a30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei autócsere-támogatásokat természetes és jogi személyek is igénybe vehetik. A március 15-én elrajtolt roncsautóprogramot a jövő héten követi a roncsautó plusz program indulása is. A teljes költségvetésből 133 millió lejt fordítanak a klasszikus roncsautó programra, a roncsautó pluszra pedig 120 millió lejt.","shortLead":"Az idei autócsere-támogatásokat természetes és jogi személyek is igénybe vehetik. A március 15-én elrajtolt...","id":"20180315_Hasznalt_kisbuszokert_is_fizet_az_uj_roman_roncsautoprogram","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c553fd7-cbbd-4e06-82ce-3f68ee9c9a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217b48a6-4df3-42b5-aa4a-cd159ea21db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180315_Hasznalt_kisbuszokert_is_fizet_az_uj_roman_roncsautoprogram","timestamp":"2018. március. 15. 17:34","title":"Használt kisbuszokért is fizet az új román roncsautóprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]