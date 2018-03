Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Januárban már 10-ből 4 ember a fix hitelek közül a fogyasztóbarát lakáshitelt választotta. De mit jelent a „fogyasztóbarátság” a gyakorlatban, a friss banki hitelkínálatban?","shortLead":"Januárban már 10-ből 4 ember a fix hitelek közül a fogyasztóbarát lakáshitelt választotta. De mit jelent...","id":"20180314_A_fogyasztobarat_hitel_17_milliot_is_hozhat_a_konyhara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba53d889-c8c4-42c2-aab8-d87f595c8286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_A_fogyasztobarat_hitel_17_milliot_is_hozhat_a_konyhara","timestamp":"2018. március. 14. 14:56","title":"Kiszámoltuk: a fogyasztóbarát lakáshitellel 10 év alatt akár 1,7 millió forintot is lehet nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány kiállt a tárgyalás és az összefogás mellett, és azt mondta, le kell ülni tárgyalni a Jobbikkal is. Vasárnapra tárgyalásra hívta az MSZP-P, az LMP és a Jobbik képviselőit.","shortLead":"Gyurcsány kiállt a tárgyalás és az összefogás mellett, és azt mondta, le kell ülni tárgyalni a Jobbikkal is. Vasárnapra...","id":"20180315_Gyurcsany_Visszalep_a_DKs_jelolt_Szel_Bernadett_javara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dc565-a05d-4d6b-b21b-7709e5816b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"524118b1-8e2a-4937-9bf6-9c05aed61297","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Gyurcsany_Visszalep_a_DKs_jelolt_Szel_Bernadett_javara","timestamp":"2018. március. 15. 16:35","title":"Gyurcsány: Visszalép a DK-s jelölt Szél Bernadett javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bcdee9-f2f9-48f8-a9f4-6ff96ddca16b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Peter Pellegrini a Fico kormány befektetésekért felelős miniszterelnök-helyettese, őt jelölték Robert Fico utódjául. ","shortLead":"Peter Pellegrini a Fico kormány befektetésekért felelős miniszterelnök-helyettese, őt jelölték Robert Fico utódjául. ","id":"20180315_peter_pellegrini_lehet_az_uj_szlovak_miniszterelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99bcdee9-f2f9-48f8-a9f4-6ff96ddca16b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7138bef-9ef7-4974-90ca-08dceb86222d","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_peter_pellegrini_lehet_az_uj_szlovak_miniszterelnok","timestamp":"2018. március. 15. 14:25","title":"Peter Pellegrini lehet az új szlovák miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3fc707-904f-4f49-b568-2ac86019c7cc","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Visszanéztünk, milyenek voltak a választásokat megelőző március 15-ék. Sokan voltak. Írásunk második részében a rendszerváltás óta eltelt márciusi ünnepekre tekintünk vissza.","shortLead":"Visszanéztünk, milyenek voltak a választásokat megelőző március 15-ék. Sokan voltak. Írásunk második részében...","id":"20180315_revesz_sandor_valaszd_48_at_barkit_es_senkit_II_resz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c3fc707-904f-4f49-b568-2ac86019c7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9c733e-c356-42e1-975e-a7d3116be69d","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_revesz_sandor_valaszd_48_at_barkit_es_senkit_II_resz","timestamp":"2018. március. 15. 06:30","title":"Révész: Válaszd 48-at! - bárkit és senkit (II. rész)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3417630c-9739-437b-9e71-171cb41b51ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180315_Video_Orban_kedvenc_forradalmara_Dozsa_Laszlo_is_bekemenetel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3417630c-9739-437b-9e71-171cb41b51ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e3f582-6754-4479-a0a0-d293de5daf3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Video_Orban_kedvenc_forradalmara_Dozsa_Laszlo_is_bekemenetel","timestamp":"2018. március. 15. 11:47","title":"Videó: Orbán kedvenc forradalmára, Dózsa László is békemenetel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc0bc3cf-c51c-434e-bcb9-d89c6ed2c5ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fenti mondatot Major Tamás mondta a halálos ágyán, és az 1955-ös III. Richárdra gondolt, amelynek címszerepéről mindenkinek Rákosi ugrott be. A darabot 1843 óta mintegy negyvenszer, nemritkán botrányt kavaróan mutatták be, legutóbb a Radnóti Színházban.\r

\r

","shortLead":"A fenti mondatot Major Tamás mondta a halálos ágyán, és az 1955-ös III. Richárdra gondolt, amelynek címszerepéről...","id":"20180314_Shakespearet_nem_is_kell_aktualizalni_mert_aktualizalja_sajat_magat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc0bc3cf-c51c-434e-bcb9-d89c6ed2c5ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad0274c-bac7-49b6-8d2c-76f9be7e4ba9","keywords":null,"link":"/kultura/20180314_Shakespearet_nem_is_kell_aktualizalni_mert_aktualizalja_sajat_magat","timestamp":"2018. március. 14. 15:17","title":"„Shakespeare-t nem is kell aktualizálni, mert aktualizálja saját magát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A sajtószabadságért vonultak utcára.","shortLead":"A sajtószabadságért vonultak utcára.","id":"20180314_Ezrek_tuntettek_Zeman_ellen_Pragaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23f86ed-f5ea-4de0-bd10-c9d1598f24e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c4bf2bd-00f1-4185-9706-2053b5f1105e","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Ezrek_tuntettek_Zeman_ellen_Pragaban","timestamp":"2018. március. 14. 20:50","title":"Ezrek tüntettek Zeman ellen Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fbc0525-964e-4ae8-84e2-5acf8e3bcff6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki képviselők megnézhetik azokat, legkorábban április közepén.","shortLead":"Az ellenzéki képviselők megnézhetik azokat, legkorábban április közepén.","id":"20180314_A_valasztas_utanra_szedi_ossze_az_NFM_az_Elios_palyazatokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fbc0525-964e-4ae8-84e2-5acf8e3bcff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f9f6f3-d358-4a8e-8241-c22fa268ba39","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_A_valasztas_utanra_szedi_ossze_az_NFM_az_Elios_palyazatokat","timestamp":"2018. március. 14. 16:16","title":"A választás utánra szedi össze az NFM az Elios-pályázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]