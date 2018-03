Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Durvul a kampány.","shortLead":"Durvul a kampány.","id":"20180317_Fajdalmas_parodia_keszult_Kosa_Lajos_ugyerol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf413abe-591c-4115-a408-10f42bf45f75","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Fajdalmas_parodia_keszult_Kosa_Lajos_ugyerol","timestamp":"2018. március. 17. 18:56","title":"Fájdalmas paródia készült Kósa Lajos ügyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0625367b-9ca2-477a-8bd5-f51f2a18ef54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vers a kedvenc költőnktől, vagy esetleg a saját remekünk, amit most kivehetünk az asztalfiókból – bármelyik fizetőeszközzé válhat március 21-én, a költészet világnapján. Egy csésze gőzölgő kávé – amit Fizess Verssel! ","shortLead":"Egy vers a kedvenc költőnktől, vagy esetleg a saját remekünk, amit most kivehetünk az asztalfiókból – bármelyik...","id":"20180319_Kave_es_rigmus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0625367b-9ca2-477a-8bd5-f51f2a18ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50c0791-02a6-49f1-930c-415a0951d2ae","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Kave_es_rigmus","timestamp":"2018. március. 19. 16:46","title":"Itt vannak a helyek, ahol verssel fizethetünk a kávéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc28644-e59e-4b5d-b9ac-2ee04d6ac5f1","c_author":"BI","category":"elet","description":"A Londonban tanító nyertes olyan iskolában tanít, ahol 35 különböző nyelven beszélnek a diákok – mindenkit anyanyelvén köszönt reggelente.","shortLead":"A Londonban tanító nyertes olyan iskolában tanít, ahol 35 különböző nyelven beszélnek a diákok – mindenkit anyanyelvén...","id":"20180319_Megvan_a_vilag_legjobb_tanara__egymillio_dollart_kapott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc28644-e59e-4b5d-b9ac-2ee04d6ac5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dea01-b03d-496e-817a-17168d69138f","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Megvan_a_vilag_legjobb_tanara__egymillio_dollart_kapott","timestamp":"2018. március. 19. 15:52","title":"Megvan a világ legjobb tanára – egymillió dollárt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zimányi Dániel huszonöt éve élt a fesztiválnak helyet adó pusztán.","shortLead":"Zimányi Dániel huszonöt éve élt a fesztiválnak helyet adó pusztán.","id":"20180319_Meghalt_az_Ozora_alapitoja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=457a0770-2daf-4dc5-811d-e040febec9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fc89ae-bef3-4216-9d04-4a6c82495ea0","keywords":null,"link":"/kultura/20180319_Meghalt_az_Ozora_alapitoja","timestamp":"2018. március. 19. 09:22","title":"Meghalt az Ozora alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az amerikai filmakadémia elnöke, John Bailey néhány hete még a zaklatások ellen kampányolt. ","shortLead":"Az amerikai filmakadémia elnöke, John Bailey néhány hete még a zaklatások ellen kampányolt. ","id":"20180318_john_bailey_zaklatas_oscar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a0c111-1cc3-43a3-b0e7-c1fd4fdb2778","keywords":null,"link":"/elet/20180318_john_bailey_zaklatas_oscar","timestamp":"2018. március. 18. 15:49","title":"Szexuális zaklatással vádolják az Oscar-bizottság fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18186644-2d3c-4578-9f9d-497a6871e9a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Debrecenben nem jár a villamos sem, és több út is járhatatlan a rendkívüli időjárás miatt.","shortLead":"Debrecenben nem jár a villamos sem, és több út is járhatatlan a rendkívüli időjárás miatt.","id":"20180318_Kozel_20_ezer_embernel_nincs_aram_a_ho_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18186644-2d3c-4578-9f9d-497a6871e9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e175972a-b322-4651-99c6-ee9bb7a7e54c","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kozel_20_ezer_embernel_nincs_aram_a_ho_miatt","timestamp":"2018. március. 18. 11:10","title":"Közel 20 ezer embernél nincs áram az időjárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","shortLead":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","id":"20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03566da1-8786-423f-98bf-5b4caf36ce2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","timestamp":"2018. március. 19. 16:33","title":"Meglepő listán kerültünk az EU élére: Magyarországon élnek legjobban a bevándorlók gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzésekért és az önkormányzat működéséért is felelhet a polgármester a jövőben, míg korábban a testületé volt a felelősség ezekben az ügyekben. A bevételek növelését jelentő előterjesztéseket nem szavazta meg a kormánypárti többségű testület, a csökkentéseket viszont támogatták. Lement az első rendes közgyűlés Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"A közbeszerzésekért és az önkormányzat működéséért is felelhet a polgármester a jövőben, míg korábban a testületé volt...","id":"20180319_Elindult_a_lassu_szivatas_MarkiZay_Peter_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17235f5c-0e2a-40d5-9962-043d6bc58541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Elindult_a_lassu_szivatas_MarkiZay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 19. 17:10","title":"Elindult Márki-Zay Péter lassú szívatása Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]