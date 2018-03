Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16446a19-213d-4bd5-af04-6b3c05992395","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Paul Polman vezérigazgató szerint döntésükbe nagy szerepe volt annak, hogy Hollandiában hamarosan eltörlik majd az osztalékadót.","shortLead":"Paul Polman vezérigazgató szerint döntésükbe nagy szerepe volt annak, hogy Hollandiában hamarosan eltörlik majd...","id":"20180315_egy_ceg_ami_nem_a_Brexit_miatt_huzza_be_a_feke_londonban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16446a19-213d-4bd5-af04-6b3c05992395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a485570-63b4-4486-ba94-ba4179cd59a1","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_egy_ceg_ami_nem_a_Brexit_miatt_huzza_be_a_feke_londonban","timestamp":"2018. március. 15. 20:50","title":"Egy cég, ami nem a Brexit miatt húzza be a féket Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b01684-9aab-4cf8-bd37-857f2f5218e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A több mint 860 tonnás szerkezet egy nyolcsávos autóútra omlott rá csütörtökön. ","shortLead":"A több mint 860 tonnás szerkezet egy nyolcsávos autóútra omlott rá csütörtökön. ","id":"20180316_tobbszor_megbuntettek_korabban_a_miamiban_osszeomlott_feluljarot_epito_ceget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87b01684-9aab-4cf8-bd37-857f2f5218e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d8ad6f-6707-4eb1-90a7-1a7a282974a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_tobbszor_megbuntettek_korabban_a_miamiban_osszeomlott_feluljarot_epito_ceget","timestamp":"2018. március. 16. 21:57","title":"Többször megbüntették korábban a Miamiban összeomlott felüljárót építő céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Egy előre bejelentett megtorlás krónikája.","shortLead":"Egy előre bejelentett megtorlás krónikája.","id":"20180316_Orban_rettegj_magyar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25baf369-7856-4543-b5d9-40abda39c34a","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Orban_rettegj_magyar","timestamp":"2018. március. 16. 07:28","title":"Orbán: Rettegj, magyar!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6e325b-b95a-47e4-84af-aefbab842b46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid választ írt ki a Facebook-oldalára a kaposvári polgármester.","shortLead":"Rövid választ írt ki a Facebook-oldalára a kaposvári polgármester.","id":"20180317_Szita_Karoly_valaszolt_az_ugynukmultjat_bizonyito_cikkre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e325b-b95a-47e4-84af-aefbab842b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db59dfc4-606f-4e3f-903d-af6c532013b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Szita_Karoly_valaszolt_az_ugynukmultjat_bizonyito_cikkre","timestamp":"2018. március. 17. 12:08","title":"Szita Károly válaszolt az ügynökmúltját bizonyító cikkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8152ea3e-7f28-45b7-bf4a-032f9d2c28a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Abu Zarrin Husszin korábban egy tehetségkutatóban is feltűnt. ","shortLead":"Abu Zarrin Husszin korábban egy tehetségkutatóban is feltűnt. ","id":"20180316_Halalra_marta_egy_kobra_a_kigyos_mutatvanyairol_hires_celebet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8152ea3e-7f28-45b7-bf4a-032f9d2c28a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8429a42a-19b9-4c31-8c63-c35b0fb2662a","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Halalra_marta_egy_kobra_a_kigyos_mutatvanyairol_hires_celebet","timestamp":"2018. március. 16. 12:10","title":"Halálra marta egy kobra a celebet, aki korábban kígyóval csókolózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"A fegyvertartás terén Amerika képtelen megtalálni az egyensúlyt az egyéni szabadságjog és a közbiztonság között. Vélemény.","shortLead":"A fegyvertartás terén Amerika képtelen megtalálni az egyensúlyt az egyéni szabadságjog és a közbiztonság között...","id":"20180317_Amerika_megoldatlan_kulturahaboruja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdc286c-d181-4137-96fa-f89bd8efdeea","keywords":null,"link":"/velemeny/20180317_Amerika_megoldatlan_kulturahaboruja","timestamp":"2018. március. 17. 10:30","title":"Amerika megoldatlan kultúraháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b7f7cd-cb4b-4984-a300-f1360801924c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítja, hisz, de utána és előtte is gyalázta ellenfeleit március 15-i beszédében. Ön mit gondol?","shortLead":"Állítja, hisz, de utána és előtte is gyalázta ellenfeleit március 15-i beszédében. Ön mit gondol?","id":"20180315_Kamumeter_hisze_Orban_Viktor_a_szeretet_erejeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6b7f7cd-cb4b-4984-a300-f1360801924c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aef0895e-5b64-4cde-aba0-990280c06aca","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Kamumeter_hisze_Orban_Viktor_a_szeretet_erejeben","timestamp":"2018. március. 15. 15:46","title":"Kamuméter: hisz-e Orbán Viktor a szeretet erejében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A bosznia-hercegovinai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a hamarosan balkáni körútra érkező Éjszakai farkasok nevű orosz motoros banda vezetőinek, hogy belépjenek az országba - közölte értesülését a Dnevni Avaz című boszniai napilap csütörtökön.","shortLead":"A bosznia-hercegovinai hatóságok biztonsági okokra hivatkozva megtiltották a hamarosan balkáni körútra érkező Éjszakai...","id":"20180315_Boszniaba_be_sem_engedik_Putyin_motorosait_akik_rajtunk_siman_vegigroboghattak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ef715e-017f-4731-89e6-33f137082b0e","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Boszniaba_be_sem_engedik_Putyin_motorosait_akik_rajtunk_siman_vegigroboghattak","timestamp":"2018. március. 15. 17:50","title":"Boszniába be sem engedik Putyin motorosait, akik rajtunk simán végigroboghattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]