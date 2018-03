Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88a0cd8e-f729-49fc-a2c6-67146f68dcc9","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kósa Lajosról és más dolgokról szerette volna kérdezni a Békemenet szervezőit a Magyar Nemzet újságírója, erre biztonsági emberek taszigálták ki a menetből. Unyatyinszky György – volt kollégánk – elmondta, hogy történt az eset.","shortLead":"Kósa Lajosról és más dolgokról szerette volna kérdezni a Békemenet szervezőit a Magyar Nemzet újságírója, erre...","id":"20180315_Kituszkoltak_a_Bekemenetrol_a_Magyar_Nemzet_ujsagirojat_mert_kerdezni_mert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a0cd8e-f729-49fc-a2c6-67146f68dcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cb5009-4df0-4a0b-b07b-cdfa665291bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Kituszkoltak_a_Bekemenetrol_a_Magyar_Nemzet_ujsagirojat_mert_kerdezni_mert","timestamp":"2018. március. 15. 13:20","title":"Videó: Kituszkolták a Békemenetről a Magyar Nemzet újságíróját, mert kérdezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb22209a-15d2-4bc2-b933-a0f6cfd2fb7b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden, arról még Orbán Viktor sem tudja meggyőzni a fideszeseket, hogy jó ötlet a focira költeni a közpénzt.","shortLead":"Hiába minden, arról még Orbán Viktor sem tudja meggyőzni a fideszeseket, hogy jó ötlet a focira költeni a közpénzt.","id":"20180315_Meg_a_fideszesek_szerint_is_penzkidobas_a_stadionepites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb22209a-15d2-4bc2-b933-a0f6cfd2fb7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd89dc3d-fb1f-4898-83d3-58d47043229e","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_Meg_a_fideszesek_szerint_is_penzkidobas_a_stadionepites","timestamp":"2018. március. 15. 11:50","title":"Még a fideszesek szerint is pénzkidobás a stadionépítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c30ba4-b130-4fc6-baea-e9b8899b28ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google új fejlesztői keretrendszerével a fejlesztők több platfomra készíthetik el egy munkával ugyanazt az alkalmazást. A Flutter nem csak az Android-iOS párost szem előtt tartva készül.","shortLead":"A Google új fejlesztői keretrendszerével a fejlesztők több platfomra készíthetik el egy munkával ugyanazt...","id":"20180316_google_flutter_alkalmazas_fejlesztese","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45c30ba4-b130-4fc6-baea-e9b8899b28ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf060254-c266-4a0e-ba5f-4980f226a2b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_google_flutter_alkalmazas_fejlesztese","timestamp":"2018. március. 16. 09:03","title":"A Google-nél már készülhetnek az Android leváltására, íme egy újabb jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érezhető várakozás előzte meg David Attenborough legújabb természetfilm-sorozatát, melyet kereken 10 évvel a Bolygónk, a Föld című sorozat után mutatott be a BBC. A filmet négy éven keresztül 40 országban forgatták, és összesen 42 operatőr keze munkáját dicséri.","shortLead":"Érezhető várakozás előzte meg David Attenborough legújabb természetfilm-sorozatát, melyet kereken 10 évvel a Bolygónk...","id":"20180315_david_attenborough_bolygonk_a_fold_2_evad_spektrum_tv_vetitesi_idopontok_musor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7aef432-b9ba-4e4d-8a25-077243ea4e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d241f3-fb25-4f55-9b3a-9c5253280288","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_david_attenborough_bolygonk_a_fold_2_evad_spektrum_tv_vetitesi_idopontok_musor","timestamp":"2018. március. 15. 11:03","title":"Most szombaton érdemes lesz a Spektrumra kapcsolni: jön David Attenborough várva várt sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16446a19-213d-4bd5-af04-6b3c05992395","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Paul Polman vezérigazgató szerint döntésükbe nagy szerepe volt annak, hogy Hollandiában hamarosan eltörlik majd az osztalékadót.","shortLead":"Paul Polman vezérigazgató szerint döntésükbe nagy szerepe volt annak, hogy Hollandiában hamarosan eltörlik majd...","id":"20180315_egy_ceg_ami_nem_a_Brexit_miatt_huzza_be_a_feke_londonban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16446a19-213d-4bd5-af04-6b3c05992395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a485570-63b4-4486-ba94-ba4179cd59a1","keywords":null,"link":"/kkv/20180315_egy_ceg_ami_nem_a_Brexit_miatt_huzza_be_a_feke_londonban","timestamp":"2018. március. 15. 20:50","title":"Egy cég, ami nem a Brexit miatt húzza be a féket Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egészségügyi Világszervezet most kezdi el vizsgálni, hogy ez mekkora gond.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet most kezdi el vizsgálni, hogy ez mekkora gond.","id":"20180315_A_palackozott_vizzel_egyutt_iszik_egy_kis_muanyagot_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85c4a1f9-4a1f-45ad-aa6f-b2830f6b0deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c29eda27-33e0-45e5-8199-c044ddc2c414","keywords":null,"link":"/elet/20180315_A_palackozott_vizzel_egyutt_iszik_egy_kis_muanyagot_is","timestamp":"2018. március. 15. 11:29","title":"A palackozott vízzel együtt iszik egy kis műanyagot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e2af1e-218d-47ca-8c69-658e9b8d2d7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hányan vonulnak? Mekkora tömeg? Százezres? Milliós? 1300 milliárdos? A nemzeti ünnepeken mostanában ez szokott a legfontosabb kérdés lenni. A hvg.hu ebből kimarad, nem becsülünk tömeget.","shortLead":"Hányan vonulnak? Mekkora tömeg? Százezres? Milliós? 1300 milliárdos? A nemzeti ünnepeken mostanában ez szokott...","id":"20180315_Rakay_Philip_ki_van_tiltva_a_hvghurol_a_nemzeti_unnepre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27e2af1e-218d-47ca-8c69-658e9b8d2d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8c50e1-a187-495d-83d7-17a752901a9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Rakay_Philip_ki_van_tiltva_a_hvghurol_a_nemzeti_unnepre","timestamp":"2018. március. 15. 11:10","title":"Rákay Philip ki van tiltva a hvg.hu-ról a nemzeti ünnepre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország brit diplomaták kiutasításával válaszol arra, hogy 23 orosz külszolgálati tisztségviselőnek el kell hagynia Nagy-Britanniát a Szkripal-ügy miatt - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken Asztanában. Lavrov azt viszont nem közölte, hogy hány brit diplomatának kell majd távoznia.","shortLead":"Oroszország brit diplomaták kiutasításával válaszol arra, hogy 23 orosz külszolgálati tisztségviselőnek el kell hagynia...","id":"20180316_Lavrov_brit_diplomatak_kiutasitasat_jelentette_be","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8617e7f7-fa32-40b7-b675-298fb59a0f95","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Lavrov_brit_diplomatak_kiutasitasat_jelentette_be","timestamp":"2018. március. 16. 14:25","title":"Lavrov brit diplomaták kiutasítását jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]