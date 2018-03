A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be, amelyeket sehol máshol nem láthattak még a játékosok. Némileg más formában, de a PC után most mobilra is megjelenik a ’90-es évek egyik legnépszerűbb programja.

Úgy tartják, a Might and Magic volt az első videójátékok egyike, amelyek bebizonyították: a szerepjátékok bizony komputeres közegben is tudnak izgalmasak lenni, annyira, hogy megérjen beléjük pénzt fektetni.

Az eredeti Might and Magic felett ma már persze eljárt az idő, hiszen egy több mint húszéves alkotásról van szó, de még mindig van annyira szórakoztató, hogy a 3DO bukása után a Ubisoft újra elővegye. A játéksorozat eredeti kiadója, a már említett 3DO ugyanis csődbe ment, így kerültek a program névjogai évekkel ezelőtt a Ubisofthoz.

A mostani újrázás ugyanakkor nem PC-st, hanem mobilost jelent, és nem a Heroes-sorozat egyik ismert darabját adják ki megint (Ubisoft felelt például a Heroes of Might and Magic V-ért is), hanem az eredeti és méltán népszerű Might and Magic egy újragondolt változatát. A Ubisoft közlése szerint a program annyiban azért hű maradt eredetijéhez, hogy megőrizte RPG vonalát, illetve az ígérek szerint ez is lesz olyan izgalmas, mint PC-s megfelelője.

A játékban többféle hős irányítása mellett kell megküzdeniük a felhasználóknak a rájuk támadó ellenséges teremtményekkel, de lesz történetmesélős kampány, valamint a Pokémon-programokhoz hasonló, aréna jellegű küzdelmeknek helyt adó rész is. Itt kifejezetten a játékos-játékos elleni meccsek lesznek kipróbálhatók, jutalmakért cserébe.

Az Elemental Guardians alcímmel érkező játék világszerte május 31-én jön ki, de regisztrálni már most is lehet rá. Az iOS felhasználók itt, az androidosok pedig itt tudják ezt megtenni, mindkét esetben a megjelenéskor beváltható extra karakterrel kedveskednek a készítők.

